Jota-tallene som får City til å grøsse

500-millioners-spissen Diogo Jota (23) har scoret hvert 71. minutt han har vært på banen for Liverpool.

Jürgen Klopp har gjort et kupp med å hente Diogo Jota til Anfield. Han har allerede scoret syv mål på 500 minutter i Liverpool-trøyen.

Jota var stjernen i showet da Liverpool knuste Atalanta 5-0 i Bergamo i Champions League. Portugiseren scoret hat-trick, og har gitt manager Jürgen Klopp et dilemma før storkampen mot Manchester City.

Hvem skal han starte med? Diogo Jota eller Roberto Firmino? Ideelt sett burde Klopp velge den spilleren som er i form. Det er Jota. Han har scoret syv mål på ti kamper og scoret hat-trick mot Atalanta sist, men det er ikke så enkelt.

Jota gir Klopp hodebry

Firmino er avgjørende for hvordan Liverpool spiller, og han er mest effektiv mot de beste lagene, hvor brasilianeren kan bruke kreativiteten og fysikken sin til å åpne opp rom for andre spillere. Klopp har en vanskelig avgjørelse, uten tvil.

Klopp har brukt forskjellige formasjoner denne sesongen. Han startet i en 4-2-3-1-formasjon mot Sheffiled United, da gikk han vekk fra 4-3-3-formasjonen som han vanligvis bruker. Da kan han starte med Jota og Firmino, i tilegg til at han har Mane og Salah på flankene.

Jota er i kjempeform. Han har scoret seks mål på de fire siste kampene for Liverpool, og syv totalt siden sesongstarten, og City må finne en måte å stoppe ham. Men vi tror ikke det blir så enkelt.

City har tettet igjen bakover

Manchester City har tettet igjen bakover siden de slapp inn fem mål mot Leicester. City har kun tre baklengsmål på de åtte siste kampene, men Liverpool-angrepet vil kunne skape problemer for City på Etihad. Med Benjamin Mendy ute får Joao Cancelo sjansen i backfireren sammen med Kyle Walker, nysigneringen Ruben Dias og viktige Aymeric Laporte.

Diogo Jota jubler etter scoringen sin mot West Ham. Foto: Peter Powell (Reuters)

Jota vil by på en utfordring for dem. Han er dyktig til å posisjonere seg. 23-åringen er også anvendelig. Han har startet i fem forskjellige posisjoner så langt denne sesongen. Han har startet som venstrekant, midtspiss og hørekant. Portugiseren er en annerledes spiller enn Firmino. Brasilianeren bryter opp spillet til motstanderen og sørger for at det blir mer plass til Salah og Mane.

Jota er en målscorer.

Jotas måte å spille på gjør Liverpool mer uforutsigbare offensivt denne sesongen, og det mener vi gjør dem farligere. Vi tror Jota scorer, uansett om han starter eller blir byttet inn. 3,20 i odds på Jota-scoring er greit.

