Juve og Ronaldo har ikke råd til noen feilskjær

Det er en herlig fotball-søndag vi har foran oss, og det er et meget rikholdig langoddsprogram som venter. Wolves - Aston Villa og Manchester United - Brighton er blant godbitene fra Premier League, men høydepunktet er utvilsomt gigantoppgjøret mellom Liverpool og Manchester City på Anfield. Her hjemme er det seks kamper i Eliteserien, og Molde kan sikre seriegullet. Ellers er det interessante kamper i FA-cupen, 1. Bundesliga, Serie A og i La Liga.

Juve er i briljant form i Serie A. De har vunnet syv av de åtte siste kampene i ligaen. Dermed har tidligere Chelsea-sjef Maurizio Sarri fått en god start i Torino. Han skal forsøke å lede Juve til sitt niende strake ligamesterskap, men de har en tøff utfordrer i Inter, som ogå ledes av en tidligere Chelsea-manager, Antonio Conte.

Etter at Inter slo Hellas Verona 2-1 lørdag, ligger Contes menn to poeng foran de regjerende seriemesterne på tabellen med én kamp mer spilt. Det betyr at Juve må ha tre poeng i søndagens hjemmekamp mot Milan for å ta tilbake tabelltoppen. Det burde være overkommelig.

Milan kommer til Torino i grusom form. Gjestene ligger helt nede på ellevteplass, og det i en sesong de etter planen skulle kjempe om en Champions League-plass. The Rossoneri er allerede åtte poeng bak fjerdeplassen, og de risikerer at gapet blir enda større etter søndagens kamper. Milan har tapt seks av elleve kamper i ligaen. I de to siste kampene har de tapt 1-2 både mot Lazio og Roma. Den største utfordringen hos Milan er at de ikke henger sammen defensivt. Da er det dårlige nyheter at de møter et Juve-lag som banker inn mål.

Vertene har scoret minst to mål i hver av sine hjemmekamper. De scorer 2,4 må i snitt på Allianz stadium. Med 14 baklengsmål på de seks siste kampene mot Juve får Milan det tøft her. Juventus har vunnet de siste seks kampene mot Milan i Serie A og i cupen i Torino, men Juve har måttet jobbe for poengene i disse kampene.

I de fire siste kampene mellom Juventus og Milan i Torino har tre kamper stått uavgjort til pause og sist sesong ledet Milan 1-0, men Juve har vunnet alle kampene til slutt Jeg tror også de vinner søndagens kamp. Stillingen har vært uavgjort til pause i de fire siste seriekampene til Juve, uansett om de har spilt hjemme eller borte. Jeg tror på en jevn første omgang, men at Juve avgjør kampen i løpet av de siste 45 minuttene Et slikt scenario gir 4,00 i odds. Det er ok.

