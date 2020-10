Juventus banker Barcelona selv uten Cristiano Ronaldo

Juventus må klare seg uten Cristiano Ronaldo i kveldens toppkamp mot Barcelona, men også Barcelona har meget sentrale fravær.

Det er ingen tvil om at Juventus - Barcelona er kveldens store kamp i gruppespillet i Champions League.

Juventus - Barcelona H 2,85 (spillestopp kl 20.55)

Onsdagens godbit i gruppespillet. Juventus gjorde jobben borte mot Dynamo Kiev i åpningskampen forrige tirsdag og vant 2-0. Det kladder mer i hjemlig Serie A, der tre av de fem første seriekampene har endt med poengdeling. Veldig skuffende med kun 1-1 hjemme mot Verona søndag. Matthis de Ligt og Giorgio Chiellini er fortsatt ute med skade. Cristiano Ronaldo har ikke vært med i de siste kampene grunnet positiv coronatest, men kan likevel bli klar onsdag.

Barcelona med komfortabel 5-1 seier hjemme mot Ferencvaros i sin åpningskamp. I La Liga ble det 1-3 tap hjemme for Real Madrid lørdag, i det som var en jevnspilt kamp. Gerard Pique ble utvist mot Ferencvaros og soner følgelig karantene onsdag kveld. Midtstopperkollega Samuel Umtiti er fortsatt skadet. Phillipe Coutinho er også ute med skade. Ansi Fati har vært en åpenbaring for Barcelona i sesonginnledningen og Lionel Messi har vært en solid servitør. Men defensivt er det ingen tvil om at Barcelona er kraftig svekket foran kveldens storkamp med Pique ute med karantene og Umtiti fortsatt ute med skade.

Et svekket Barcelona får det nok tøft borte mot solide Juventus. Pussig nok har oddsen på Juventus steget utover uken. 2,85 i odds på at Juventus vinner i kveld er strålende odds og spilles.

