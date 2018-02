Juventus bombesikker på tippekupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, tre kamper fra La Liga, to kamper fra Ligue 1, to kamper fra tysk bundesliga og avsluttes med tre kamper fra Serie A i Italia. Bonuspotten vokser stadig og er på ca 3 mill kr søndag. Innleveringsfristen er allerede kl 14.55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Liverpool - Tottenham

Ettersom Chelsea røk på et sensasjonelt 0-3 tap hjemme for Bournemouth i midtukerunden, avanserte Liverpool til 3. plass på tabellen med sin overbevisende 3-0 seier borte mot Huddersfield. Liverpool som rotet seg bort med 0-1 tap for Swansea i den nest siste seriekampen og røk ut av FA-cupen forrige søndag med hjemmetap 2-3 mot West Bromwich. I forrige hjemmekamp i Premier League ble det 4-3 seier mot Manchester City. Er fortsat uten tap på Anfield i serien denne sesongen (7-5-0) og har kun tre poeng opp til Manchester United før denne runden, og kun to poeng ned til Tottenham på 5. plass. Manager Jürgen Klopp har ingen nye skader eller karantener i sitt mannskap.

Tottenham som slo Manchester United 2-0 hjemme onsdag kveld og fortsatt er veldig godt med i toppkampen. Det skiller altså to poeng opp til Liverpool på 3.plass. 6-2-4 er svakeste bortestatistikk av topp fem-lagene. Nysignerte Lucas Moura er ikke aktuell til dagens kamp, men Serge Aurier er friskmeldt. Tottenham har ellers ingen nye skader eller karantener siden onsdagens kamp.

Det står 5-1-0 på de seks siste tilsvarende oppgjørene på Anfield og Liverpool går neppe på sesongens første hjemmetap i Premier League nå heller. HU.

2. Crystal Palace - Newcastle

Palace med 1-1 borte mot West Ham i tirsdagens London-derby og Roy Hodgson har ledet laget til sterke 5-7-2 på 14 siste seriekampene og fått laget på trygg grunn. Før denne serierunden er Palace på 13. plass med totalt 26 poeng, det er dog ikke mer enn tre poeng ned til streken. Alexander Sørloth ble hentet til klubben på Deadline Day for en solid sum og er med i troppen, så får vi se om han får sin debut. 4-4-4 hjemme på Selhurst Park. Bakary Soko (kun fire seriekamper fra start) er ute for resten av sesongen, det er også de langtidsskadde Scott Dann, Jason Puncheon og Connor Wickham.

Nyopprykkede Newcastle sliter med å vinne fotballkamper for tiden og har kun vunnet en av sine seks siste seriekamper. Burde vunnet hjemme mot Burnley onsdag kveld, men måtte nøye seg med 1-1. Ligger på 14. plass med totalt 24 poeng, kun ett poeng skiller ned til streken. Svært moderate 3-2-7 på bortebane. Den nyinnlånte spissen Islam Slimani er usikker, mens forsvarerne Jesus Gamez og Florian Lejeune stadig er ute med skader.

Palace taper neppe denne. HU.

3. Espanyol - Barcelona

De tre neste kampene er alle hentet fra La Liga. Disse byrivalene møttes i kvartfinalen i Copa del Rey for et par uker siden. Da vant Espanyol hjemmemøtet med 1-0, men røk 0-2 i returoppgjøret på Camp Nou. I seriespillet går det trått og sesongens niende tap var et faktum borte mot Leganes sist. Ligger på 15. plass med totalt 24 poeng, men har fortsatt sju poeng ned til trøbbel. 5-2-4 er dog ålreite hjemmetall. Carlos Sanchez (hentet på lån fra Fiorentina) får ganske sikkert sin debut for hjemmelaget her.

Barcelona med stort sett full kontroll hjemme mot Valencia i torsdagens første semifnalekamp av Copa Del Rey, men leder ikke mer enn 1-0 før returmøtet. Sleit lenge hjemme mot Alaves i forrige søndags seriekamp, men vant tilslutt 2-1. Leder La Liga suverent med elleve poeng ned til Atletico Madrid på 2. plass. Er fortsatt uten tap på bortebane med knallsterke 9-2-0. Ousman Dembele er ute på ubestemt tid, og både Thomas Vermaelen og Andre Gomes er usikre.

0-2-5 på de sju siste tilsvarende serieoppgjørene og vi har ikke mye tro på at Espanyol gjentar seieren fra Copa del Rey. B.

4. Girona - Athletic Bilbao

Nyopprykkede Girona har klart seg veldig bra i La Liga og etter drøyt halvspilt sesong, ligger laget på 10. plass med totalt 28 poeng. Etter 6-0 seieren hjemme mot Las Palmas tredje sist, kommer nå laget fra to sterke poengdelinger på bortebane. 4-2-4 er tallene på eget gress. Søndag er både Aday Benitez og Juanpe tilbake etter karantene, og mannskapsmessig ser det veldig bra ut.

Athletic Bilbao er uten tap på sine ti siste seriekamper, men kun tre av disse er vunnet (3-7-0). Normalt bortesvake Athletic Bilbao er faktisk uten tap på sine fem siste bortekamper (2-3-0) og står med totalt 3-4-4 på bortebane og ligger på 12. plass med 27 poeng. Forsvarsspilleren Aymeric Laporte er solgt til Manchester City for en haug med millioner, inn er kommet Inigo Martinez fra Real Sociedad. Ellers er fortsatt Iker Muniain og Mikel Balenziaga ute med skader.

Vi har en feeling for at hjemmelaget ikke taper denne. H.

5. Atletico Madrid - Valencia

Toppoppgjør på Estadio Wanda Metropolitano i Madrid mellom Atletico Madrid på 2. plass og Valencia på 3. plass.

Atletico Madrid med ti poeng på de fire siste seriekampene, etter at laget røk på sesongen første serietap borte mot Espanyol femte sist. Søndag er Diego Costa tilbake etter karantene, og manager Diego Simeone har kun Filipe Luis på skadelisten nå. 6-4-0 på hjemmebane.

Valencia innledet La Liga-sesongen med tretten kamper på rad uten tap (9-4-0), men det har buttet imot etterhvert og de åtte siste seriekampene har faktisk gitt fem tap (3-0-5). Er dog stadig på 3. plass etter den voldsomme poengfangsten i starten med totalt 40 poeng, men det er hele 17 poeng opp til suverene Barcelona på toppen. 5-2-3 på bortebane totalt, de tre tapene har kommet i løpet av de fire siste bortekampene. Her er både Ruben Vezo og Gabriel tilbake fra karantene. Manager Marcelino vil garantert rotere litt på sitt lag, da Valencia allerede torsdag spiller returkamp mot Barcelona i Copa del Rey og kun ligger under 0-1 etter det første møtet.

Atletico Madrid får tillit som en av søndagskupongens sikre. H.

6. Caen - Nantes

Kun en seier på de ni siste seriekampene for Caen (1-2-6) og laget har falt til 13. plass (av totalt 20 lag i Ligue 1). Totalt står laget med 27 poeng og det er kun tre poeng ned til Troyes under streken. Frédéric Guilbert soner karantene, mens Enzo Crivelli er hentet fra Angers i overgansgvinduet. Variable 5-2-5 på hjemmebane, kun ett hjemmepoeng på de fire sist på eget gress.

Claudio Ranieris Nantes har levert solid hittil. Ligger på 5.plass med totalt 37 poeng, men har hele 10 poeng opp til Monaco på 4. plass. Etter kun ett poeng på tre seriekamper, ble det sterke 3-0 borte mot Guingamp i forrige serierunde. Totalt 5-3-4 på bortebane. Her er Lucas Lima tilbake etter karantene og mannskapsmessig ser det bra ut.

Tre strake borteseire i de tre siste tilsvarende, men det ustabile hjemmelaget kan ikke utelukkes. HB.

7. Monaco - Lyon

Det er hard kamp om andreplassen bak den suveren serielederen Paris Saint-Germain og dette er uten tvil helgens toppkamp i Ligue 1. Etter at Marseilles vant sin kamp hjemme mot Metz fredag kveld, har Monaco på 4.plass nå fire poeng opp til Marseilles på andreplass med sine totalt 47 poeng. Solide 5-3-0 på de åtte siste seriekampene og kun ett tap hjemme i fyrstedømmet (9-2-1). Det tapet kom mot serieleder PSG. Thomas Lemar var ikke med i onsdagens cupkamp mot Montpellier og er tvilsom også til søndagens kamp.

Vi lanserte Lyon som et herlig spill på Langoddsen hjemme mot PSG for to uker siden og Lyon gjorde jobben og vant 2-1 til over fem ganger pengene. Landet dog med et bra i seriespillet borte mot Bordeaux forrige helg og tapte 1-3, men det var kun sesongens andre bortetap (8-2-2). Midtbanespilleren Lucas Tousart soner karantene for gule kort. Ellers er det skadefritt for Lyon.

1-2-1 på de fire siste tilsvarende. Vi helgarderer denne. HUB.

8. Augsburg - Eintracht Frankfurt

De to neste kampene på tippekupongen er begge hentet fra tysk Bundesliga. Augsburg har levert bra hittil og ligger på 8. plass med totalt 28 poeng og det faktisk kun seks poeng opp til andreplassen. 1-1-1 på de tre spilte seriekampene etter nyttår og 4-4-2 totalt på hjemmebane. Her soner Rani Khedira karantene, mens forsvarsspilleren Jeffrey Gouweleeuw (alle seriekampene fra start) er ute med skade. I tillegg er både Alfred Finnbogason og Caiuby usikre etter smeller sist og alle disse fire startet mot FC Kåon forrige helg.

Eintracht Frankfurt står uten tap på sine fem siste seriekamper og har tatt sju poeng på sine tre spilte seriekamper etter nyttår. Ligger på 5.plass før denne runden og har kun ett bortetap hittil (6-3-1). Spissen Ante Rebic soner karantene søndag, ellers er det ingen nye skader eller karantener for laget.

2-3-0 på de fem siste tilsvarende oppgjørene, men nå tror vi klart mest på bortelaget. UB.

9. Hamburger SV - Hannover 96

Hamburger SV har stort sett vært involvert i nedrykksstriden de siste sesongene og denne sesongen er ikke noe unntak. Ligger nest sist med fattige 16 poeng etter 20 serierunder og står med kun ett poeng på sine fem siste seriekamper. Det poenget kom dog borte mot RB Leipzig forrige helg. 3-2-5 er tallene på hjemmebane. Skadeplagede Albin Ekdal er friskmeldt og går trolig rett inn i startoppstillingen.

Hannover røk på sesongens andre hjemmetap forrige helg da det ble 0-1 tap for Wolfsburg. Iver Fossums lag ligger på 10. plass med totalt 27 poeng. Har dog ikke imponert på bortebane så langt, kun to av ti bortekamper er vunnet (2-3-5). Her er Julian Korb tilbake etter en kamps karantene, ellers er det uforandret fra sist helg.

4-0-1 på de fem siste tilsvarende. Hamburger SV fikk ett oppsving sist helg og kan ta denne og vi spiller frekt. H.

10. Bologna - Fiorentina

De tre siste kampene på tippekupongen er alle hentet fra Serie A i Italia. Fem tap på de sju siste seriekampene for Bologna som ligger på 12. plass med totalt 27 poeng. Det er dog god klaring ned til Spal under streken på 17 poeng. Moderate 3-3-5 på hjemmebane. Simone Verdi er ute med skade, ellers er det ingen problemer for Bologna.

Til tross for tre hjemmekamper på de fire siste seriekampene, står Fiorentina uten seier på disse. Sist helg ble det et meget skuffende 1-4 tap hjemme mot nestjumbo Verona. Ligger på plassen foran Bologna på tabellen med totalt 28 poeng. Germán Pezzella soner karantene søndag, ellers er det ikke rapportert om øvrige skader. Totalt 3-3-5 på bortebane.

0-1-2 på de tre siste tilsvarende oppgjørene. Vrient. HUB.

11. Udinese - AC Milan

Massimo Oddo har gjort en strålende jobb med Udinese etter at han overtok laget i november i fjor. Faktisk er Udinese tredje best på formtabellen i Serie A sett til de ni siste serierundene. Kun ett tap står laget med i denne perioden (6-2-1). Har avansert til 9. plass med totalt 32 poeng. 5-1-5 totalt på hjemmebane. Forsvarsspilleren Samir soner karantene etter sin utvisning i bortemøtet mot genoa forrige helg.

Hardtsatsende AC Milan med en svært skuffende sesong hittil, men formen er i det minste oppadgående. Ti poeng på de fire siste seriekampene og tre strake seire nå. Har avansert til 7.plass, men det er fortsatt hele ti poeng opp til Inter på 4. plass. 4-2-5 er ingen imponerende bortestatistikk. Mannskapsmessig ser det bra ut.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende. Vi helgarderer. HUB.

12. Juventus - Sassuolo

8-1-1 på de ti siste seriekampene for Juventus og seks seire på rad. Er fortsatt poenget bak serieleder Napoli, men avstanden ned til Lazio på 3. plass er ti poeng nå. Bunnsolide 9-1-1 hjemme i Torino. Paulo Dybala og Federico Bernardeschi er ute med skader, Juventus har en bred tropp.

Etter en flott periode på slutten av fjoråret med ti poeng på fire seriekamper, er det kun blitt ett poeng på de tre spilte seriekampene etter nyttår for Sassuolo. Totalt står laget med 22 poeng og ligger på 14.plass. Ned til Spal under streken skiller det fem poeng. 4-1-6 totalt på bortebane. Nykommerne Khouma Babacar (fra Fiorentina) og Mauricio Lemos (fra Las Palmas) får trolig begge sin debut søndag. Edoarda Goldaniga soner karantene for gule kort.

Juventus har vunnet de fire siste tilsvarende og søler ikke vekk poeng her. H.

96-rekker:

1. Liverpool — Tottenham HU

2. Crystal Palace — Newcastle United HU

3. Espanyol — Barcelona B

4. Girona — Athletic Bilbao H

5. Atletico Madrid — Valencia H

6. Caen — Nantes HB

7. Monaco — Lyon HUB

8. Augsburg — Eintracht Frankfurt UB

9. Hamburger SV — Hannover 96 H

10. Bologna — Fiorentina HU

11. Udinese — Milan H

12. Juventus — Sassuolo H

432-rekker:

1. Liverpool — Tottenham HU

2. Crystal Palace — Newcastle United HU

3. Espanyol — Barcelona B

4. Girona — Athletic Bilbao H

5. Atletico Madrid — Valencia H

6. Caen — Nantes HB

7. Monaco — Lyon HUB

8. Augsburg — Eintracht Frankfurt UB

9. Hamburger SV — Hannover 96 H

10. Bologna — Fiorentina HUB

11. Udinese — Milan HUB

12. Juventus — Sassuolo H