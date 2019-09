Juventus gjør alltid det som trengs

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram denne tirsdagen. Det spilles midtukerunder i både Serie A, La Liga, Ligue 1 og Allsvenskan og i England er det tredje runde i Ligacupen som skal spilles. I tillegg er det full serierunde i National League i England. På hockeyfronten spilles det en kamp i Eliteserien her hjemme og en kamp i SHL i Sverige.

Brescia - Juventus pause/fulltid U/B 4,00 (spillestopp kl 20.55)

Nyopprykkede Brescia har fått en ganske bra start i Serie A med seks poeng på de fire første seriekampene og med tanke på at tre av de fire første er spilt borte, er det klart godkjent. Ledet 3-1 til pause mot Bologna i den ene spilte hjemmekampen, men fikk Dessena utvist like etter pause, og tapte tilslutt 4-3. Det var forrige helg, denne helgen tok laget en sterk 1-0 seier borte mot Udinese. Velkjente Mario Balotelli har foreløpig ikke spilt grunnet skade, men i følge Gazzetta er han i startoppstillingen i kveld.

Det er derimot ikke Cristiano Ronaldo for Juventus. Han er ute med skade i likhet med Chiellini og Douglas Costa. Det betyr at Paulo Dybala og Gonzalo Higuain leder Juve-angrepet i kveld. Juventus har som vanlig innledet sterkt og de har som vanlig til gode å imponere veldig spillemessig i starten av en sesong. Tre seire og en poengdeling er det blitt hittil og i klassisk Juve-stil alle tre seierskampene ettmålsseire.

1,35 på borteseier er vel som det må være. Men Brescia skal nok gi Juventus kamp i kveld. 0-0 og 1-0 har resultatet vært i Juves to bortekamper hittil. Det er alt annet enn usannsynlig at det står 0-0 til pause også i kveld. Uansett er pause/fulltid dobbelen U/B et spennende valg i kveld og oddsen på det utfallet er klart godkjente 4,00 i odds.