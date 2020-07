Juventus mot ny ligatittel

Med seier mot Lazio i storkampen i Italia i kveld tar Juventus et stort skritt mot en ny ligatittel.

Mens de aller fleste ligaene rundt om i Europa er avsluttet, eller nærmer seg slutten, så gjenstår det fortsatt noen runder å spille i Serie A. Juventus har kjent pusten av Lazio og Inter gjennom hele sesongen, mens Atalanta har meldt seg på litt nå i sommer. Men, med seier i kveld over formsvake gjester så tar Juventus et gigantisk grep om tittelen i Serie A. Det er en herlig godbit vi blir servert fra Torino denne mandagskveden!



Juventus - Lazio H/H pause/fulltid 2,15 (spillestopp 21:40)

Italiensk Serie A. En aldri så liten godbit fra Serie A krydrer denne mandagskvelden. Juventus topper serien med sine 77 poeng og kan ta et stort skritt mot enda en ligatittel med full pott i denne storkampen fra Torino. Har riktignok bare 0-2-1 på sine siste tre etter en rekke seire før det og kjenner fortsatt pusten av i første rekke Ataanta og Inter, selv om Lazio også er med i medaljekampen fortsatt. Onsdag ble det 3-3 borte mot Sassuolo etter at de reddet viktig poeng i 2-2 kampen hjemme mot nettopp Atalanta forrige helg. Solide 14-2-0 hjemme er imponerende tall, men de røk 1-3 i det omvendte møtet mellom lagene før jul.



Lazio var lenge med i kampen om tittelen i Italia, men kun ett poeng på de siste tre betyr takk og farvel til gullkampen med mindre de skulle vinne her og Juventus gå på en kjempesmell i de siste kampene. Er nummer fire med 69 poeng - åtte bak vertene. 9-3-4 borte. Onsdag ble det 0-0 i bortekampen mot Udinese.



Juventus nærmer seg en ny ligatittel og med seier i kveld tar de et stort skritt. Vi tror på H, men skulle helst hatt litt mer for å spille. Lazio virker ute av form. 2,15 på at Juventus leder til pause og når sluttsignalet går synes godt betalt. Vi prøver H/H-varianten her.

