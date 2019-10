Juventus og Ronaldo får seg en kilevink

Det er en herlig fotballuke vi er inne i. Tirsdagens langoddsprogram domineres av den andre runden i Champions League-gruppespillet, i tillegg er det fem kamper fra Championship i Engalnd, hvor Leeds skal forsæke å slå tilbake etter sjokktapet mot Charlton i helgen. Ellers spilles det en del kamper i spansk Segunda Division og i svensk Superettan. På ishockeyfronten er det også en hektisk kveld. Her hjemme møtes Sparta og Lillehammer IK i Sarpsborg, dessuten spilles det kamper i Tsjekkia, Sveits, Danmark, Finland og KHL.

Juventus - Bayer 04 Leverkusen 1,55 - 3,85 - 5,90 U (spillestopp kl. 2055)

Juve har vunnet Serie A de siste åtte sesongne, men denne sesongen har de fått en utfordrer som mener alvor. Inter har fått en perfekt start på sesongen med seks seire på seks forsøk og 13-2 i målforskjell.

Juventus er også ubeseiret etter de seks første kampene, men de har spilt én kamp uavgjort. Dermed ligger de to poeng bak Inter etter seks serierunder. Til helgen er det klart for Derby d'Italia mot Inter, og det kan forstyrre dem før tirsdagens kamp i Champions League.

Den nye Juve-manageren Maurizio Sarri forventer at laget hans skal fortsette den gode formen de har vist, og bookmakerne har også italienerne som skyhøye favoritter i denne kampen. Jeg synes de er gjort til litt for store favoritter i denne kampen, og jeg tror Leverkusen kan skape problemer for dem. Tyskerne trenger minst ett poeng i denne kampen etter at de tapte første kampen 1-2 hjemme mot Lokomotiv Moskva. Leverkusen har kun vunnet to av de siste 14 kampene i Champions League, men de er ubeseiret i de fem siste bortekampene.

Juventus viste også svakhetstegn defensivt i bortekampen mot Atletico Madrid. Italienerne ledet den kampen 2-0, men spanjolene kom sterk tilbake og klarte 2-2. Det viser at det er muligheter for Leverkusen å score på Torino-klubben.

Juventus vant også tre av fem hjemmekamper i Champions League sist sesong, og viste dermed at de ikke er uslåelige på hjemmebane. Italienerne slo Young Boys (3-0) og Valencia (1-0) i gruppespillet, og de vant mot Altetico Madrid i åttendedelsfinalen. De to andre hjemmekampene tapte de mot Manchester United og mot Ajax i kvartfinalen. Det er første gang Juve noensinne har tapt mer enn én hjemmekamp i en europeisk turnering.

Juventus har kun tapt fire av de 38 siste kampene i Europa hjemme på Juventus Stadium (22 seire og 12 uavgjorte), men tre av tapene er kommet i de seks siste kampene.

Statistikken viser at «Den gamle dame» fra Torino har slitt mot lag fra Bundesliga. Juve er nemlig uten seier i de fire siste kampene mot tyske klubber. Fasiten viser tre uavgjorte og ett tap. The Bianconeri har faktisk bare vunnet en av de siste fem kampene mot lag fra Tyskland i Torino (1-2-2). Den siste kampen mot et tysk lag var i 2015-2016-sesongen. Da spilte de 2-2 mot Bayern Munchen.

De får heller ingen enkel oppgave mot et Leverkusen-lag som har flekket tenner på bortebane i Champions League. Før tirsdagens match i Torino er laget ubeseiret i de fem siste bortekampene i turneringen. De har riktignok bare vunnet én av de kampene, men fire har endt uavgjort. Det viser at tyskerne har evnen til å spille klokt på bortebane. Jeg tror de kan knipe ett poeng i Italia i kveld. Oddsen på at kampen Allianz Stadium ender uavgjort er 3,85. Spillestopp er klokken 2055.

