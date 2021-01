Juventus og Ronaldo slår kraftig tilbake

Juventus røk hele 0-3 hjemme mot Fiorentina i forrige hjemmekamp. Søndag blir Juventos og en helmotivert Cristiano Ronaldo en av våre sikre på søndagskupongen.

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, åtte kamper fra italiensk Serie A og avsluttes med to kamper fra tysk Bundesliga. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,4 mill kr. Innleveringsfristen er søndag kl 14.55.

1. Chelsea - Manchester City

Kun fire poeng på de fem siste seriekampene for Chelsea og plutselig er avstanden opp til serieleder Liverpool på sju poeng. Selv ikke i 3-0 seieren hjemme mot West Ham fløt spillet spesielt godt. Totalt 4-3-1 på sju spilte hjemmekamper på Stamford Bridge. Hakim Ziyech har vært ute siden 5. desember, men er friskmeldt til søndagens kamp. Reece James er fortsatt ute

Manchester City med 4-2-0 på sine seks siste seriekamper, etter 0-2 tapet borte mot Tottenham i slutten av november. Kun ett baklengsmål er det blitt i denne perioden. Torsdagens bortekamp mot Everton ble utsatt grunnet corona og dermed har City hatt spillefri den siste uken. Ligger på 8. plass med 26 poeng, men har to kamper tilgode både på Liverpool og Manchester United som begge står med 33 poeng. Kyle Walker og Gabriel Jesus er ute grunnet positive coronatester (de var heller ikke med mot Newcastle 2. juledag). I tillegg skal tre andre spillere i A-stallen ha testet positivt denne uken, men det er ikke kjent hvem disse tre er.

Chelsea har vunnet de to siste tilsvarende på Stamford Bridge og de kan selvsagt vinne også denne gang. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

2. Newcastle - Leicester

Newcastle fortsetter å karre til seg poeng selv om de er spillemessig underlegne.0-0 hjemme mot Liverpool onsdag kveld, en kamp Liverpool dominerte stort. Står med 19 poeng på siune 15 første seriekamper og har fortsatt åtte poeng ned til Fulham under streken. Brukbare 3-2-3 på hjemmebane. Ingen nye skader eller karantener for Newcastle. Jamaal Lascelles, Ryan Fraser og Allan Saint-Maximin er fortsatt ute med skader.

Leicester var klart best borte mot Crystal Palace mandag, men måtte nøye seg med ett poeng. Ett poeng ble det også hjemme mot Manchester United på 2. juledag. Ligger på en flott 3. plass med 29 poeng og har fire poeng opp til tetduoen Liverpool og Manchester United med likt antall kamper spilt. Wilfred Ndidi, Youri Tielemans og Jamie Vardy startet alle på benken mot Palace, men er nok tilbake i startoppstillingen her. Sterke 6-1-1 på åtte spilte bortekamper.

Leicester har vunnet borte mot Newcastle de tre foregående sesongene. B.

3. Juventus - Udinese

Etter halvannen ukes juleferie er Serie A igang igjen søndag. Det er spilt 14 serierunder, mens fire av lagene kun har spilt 13.

Total kollaps for Juventus med 0-3 tap hjemme for Fiorentina to dager før julaften. Det var Juves første tap for sesongen og kan til en viss grad forklares med at Cuadrado ble utvist allerede etter 18 minutter i den kampen. Ligger på en sjelden svak 6. plass med 24 poeng og har faktisk hele ti poeng opp til serieleder AC Milan, riktignok med en kamp mindre spilt. Cuadrado og Rabiot soner karantene, ellers har Andrea Pirlo resten av troppen tilgjengelig. Totalt 3-2-1 på hjemmebane.

Udinese med et meget skuffende 0-2 tap hjemme mot Benevento i siste serierunde lille julaften. Var ubeseiret med 3-3-0 på sine seks kamper før det. Ligger på 12. plass med 15 poeng og har 2-2-2 på seks spilte bortekamper. Becao soner karantene søndag, mens et par spillere er uaktuelle grunnet skader.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende og et svært revansjesugent Juventus blir en av våre sikre på søndagskupongen. H.

4. Benevento - AC Milan

Nyopprykkede Benevento helt oppe på 10. plass etter å ha avsluttet 2020 med en sterk 2-0 seier borte over formsterke Udinese. Står med totalt 18 poeng, men har ikke bedre enn 2-2-3 på sju spilte hjemmekamper. Iago Falque og Caldiorla er eneste spillere på skadelisten.

AC Milan med overtidsseier hjemme mot Lazio lille julaften når Hernandez scoret 3-2 målet på overtid. Er ubeseiret etter de 14 første serierundene og står med flotte 10-4-0 totalt. Byrival Inter på 2. plass er kun poenget bak. Nevnte Hernandez soner karantene søndag, Zlatan Ibrahimovic er fortsatt ute med skade. Det samme gjelder for Bennacer og Castillejo. Råsterke 6-1-0 på sju spilte bortekamper.

Milan blir store favoritter på søndagskupongen og dem er det mange av på søndagens tippekupong. Vi tar med en halvgardering i denne. UB.

5. Roma - Sampdoria

Roma henger bra med i tetkampen og ligger på 3. plass med 27 poeng og har således sju poeng opp til serieleder AC Milan. Spesielt hjemme på Stadio Olimpico har Roma levert med flotte 5-2-0 på sju spilte kamper. Litt mer ustabile på bortebane der tallene viser 3-1-3 på sju spilte. Har fortsatt noen skader i mannskapet, blant annet Zaniolo og Pedro.

Nedadgående formkurve for Sampdoria som ikke har bedre enn 2-1-5 på sine åtte siste seriekamper. Ligger på 11. plass med 17 poeng, men har anstendige 3-1-3 på sju spilte bortekamper. Evigunge Fabio Quagliarella holder fortsatt koken og scoret også sist i 2-3 tapet hjemme mot Sassuolo.

Det står 5-0-2 på de sju siste tilsvarende på Stadio Olimpico. H.

6. Cagliari - Napoli

Hjemmelaget er uten seier på sine sju siste seriekamper (0-4-3) og ligger nede på 15. plass med kun 14 poeng. Hele fire av de seks siste kampene er endt med poengdeling. 2-3 tap borte for Roma i siste serierunde før juleferien. Totalt 2-2-2 på seks spilte hjemmekamper, tapene er kommet mot Lazio og Inter. Veteranen Diego Godin har kun startet sju av kampene og ble igjen skadet mot Roma. Ellers skal det ikke være vesentlige fravær.

Napoli med kun ett poeng på sine tre siste seriekamper i 2020. Bortetap mot hhv Inter (0-1) og Lazio (0-2) ble etterfulgt av skuffende 1-1 hjemme mot Torino i siste serierunde før juleferien. Ligger på 5. plass med 25 poeng, men har en kamp mindre spilt enn lagene foran på tabellen. Totalt 4-0-2 på seks spilte bortekamper. Mertens, Koulibaly og Osimhen er ute med skader.

Napoli har vunnet borte mot Cagliari de fire foregående sesongene. Men vi gir Cagliari en liten poengsjanse. UB.

7. Atalanta - Sassuolo

Gruppespillet i Champions League har nok kostet Atalanta noen poeng i høstsesongen, men de avslutter 2020 med 2-2-0 på de fire siste seriekampene. Men skuslet vekk en 2-0 ledelse borte mot Bologna i siste serierunde og måtte nøye seg med 2-2. Ligger på 7. plass med 22 poeng, dog med en kamp mindre spilt enn de fleste lagene over seg på tabellen. 3-1-2 totalt på hjemmebane og med mannskapet ser det bra ut.

Sassuolo oppe på en sterk 4. plass med totalt 26 poeng. Slo tilbake etter 1-2 tapet hjemme for AC Milan nest sist, med sterk 3-2 seier borte mot Sampdoria i siste serierunde før juleferien. Oppsiktsvekkende sterke 5-2-0 på sine sju spilte bortekamper. Ingen nye skader eller karantener.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende i Bergamo. Men Sassuolo er ingen bløff denne sesongen. HB.

8. Genoa - Lazio

Davide Ballardini fikk en flott start som ny manager i Genoa med 2-1 seier borte mot Spezia på lille julaften. Men Genoa er fortsatt under streken og ligger tredje sist med kun 10 poeng. Hjemme i Genova er det blitt fem tap og kun en seier på de sju første hjemmekampene. Veteranspissen Goran Pandev er blant spillerne som er skadet.

Lazio avsluttet 2020 med svake 2-1-3 på sine seks siste seriekamper og ligger på en skuffende 8. plass med 21 poeng, hele 13 poeng bak serieleder AC Milan. Har faktisk levert bedre borte (4-1-2) enn hjemme (2-2-3) hittil denne sesongen. Luic, Fares, Parolo, Correa og Luis Felipe er ute med skader.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende på Stadio Luigi Ferraris. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

9. Parma - Torino

Kun tre poeng (0-3-2) på de fem siste seriekampene for Parma som har falt ned til 16. plass på tabellen med sine 12 poeng. På sju hjemmekamper har Parma kun scoret tre mål og kun tatt en seier (1-4-2). Viktige Gervinho er blant dem som er skadet.

Tabelljumbo Torino med ett sterkt bortepoeng mot Napoli i siste serierunde før juleferien da det endte 1-1. Også 1-1 nest sist hjemme mot Bologna. Står med kun åtte poeng og har kun en seier på de 14 første seriekampene (1-5-8). Den seieren kom borte Genoa (2-1). De seks øvrige bortekampene har kun gitt to poeng. Mannskapsmessig ser det bra ut.

Hjemmelaget har en god del skader, og Torino viste litt bedring i de siste kampene før jul. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

10. Fiorentina - Bologna

Fiorentina stod med kun to seire på sine 13 første seriekamper (2-5-6), før de smått sensasjonelt banket Juventus 3-0 i Torino i siste serierunde før juleferien. Tok seg opp på 14. plass med den seieren og står med 14 poeng totalt. De tre siste hjemmekampene har alle endt 1-1 og totalt står Fiorentina med 2-3-2 hjemme i Firenze. Biraghi soner karantene, mens Cutrone er skadet.

Bologna lå under 0-2 til pause hjemme mot Atalanta i siste serierunde, men kom tilbake i andre omgang og fikset ett poeng og 2-2. Det var lagets tredje strake poengdeling. Ligger på 13. plass med 15 poeng, altså ett poeng mer enn Fiorentina. Svake 1-2-4 på sju spilte bortekamper. Har et par tre spillere på skadelisten.

4-1-0 på de fem siste tilsvarende i Firenze. HU.

11. Borussia Dortmund - Wolfsburg

Etter 14 dagers juleferie, starter Bundesliga opp igjen denne helgen. Borussia Dortmund avsluttet 2020 meget svakt og tok kun fire poeng på de fem siste seriekampene. Erling Braut Haaland har vært ute i de fire siste av disse, men er friskmeldt og forventes å starte søndagens hjemmekamp. Torgen Hazard er eneste fravær av betydning. Normalt hjemmesterke Dortmund avsluttet faktisk 2020 med å tape sine tre siste hjemmekamper og har ikke bedre enn 3-0-3 på seks spilte hjemmekamper denne sesongen. Ligger på 5. plass med 22 poeng og har åtte poeng opp til serieleder Bayern München.

Wolfsburg med 1-2 tap borte for Bayern München nest sist og det er faktisk lagets eneste tap hittil. Ligger på 4. plass med 24 poeng etter rekken 6-6-1 på sine 13 første seriekamper. 1-4-0 på de fem øvrige bortekampene. Nederlenderen Wout Weghorst har scoret ni av lagets 20 seriemål. Manager Oliver Glasnes kan stille med sitt beste lag.

Det står 4-1-0 på de fem siste tilsvarende på Signal-Iduna Park i Dortmund. Det må være en meget solid sjanse for Dortmund dette med en friskmeldt Braut Haaland. H.

12. Bayern München - Mainz

Bayern München overtok serieledelsen i Bundesliga med sin sterke 2-1 seier borte mot til da ubeseirede Bayer Leverkusen i siste serierunde før juleferien, og står med 30 poeng på sine 13 første seriekamper. Manager Hans Flick kan glede seg over at alle nøkkelspillere er tilgjengelige til søndagens hjemmekamp.

Mainz er i trøbbel og ligger nest sist med kun seks poeng. Er i tillegg uten scoringer i sine tre siste seriekamper og tapte den meget viktige bunnkampen hjemme mot Werder Bremen med 0-1 i siste serierunde før juleferien. Den eneste seieren kom borte mot Freiburg i slutten av november. Forsvarsspilleren Moussa Niakhate soner karantene for gule kort.

6-1, 6-0 og 4-0 i tilsvarende kamp på Allianz Arena de tre foregående sesongene. Det er ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne. H.

