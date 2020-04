Juventus og Wilson får trøbbel mot gamleklubben

I Hviterussland ruller toppfotballen videre selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. Onsdag spilles de første semifinalene i den hviterussiske cupen. I tillegg er det også fotballkamper fra Nicaragua og Tadsjikistan på Langoddsprogrammet.

Onsdag er det ca. 202 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 1800. Lever kupongen her!

Real Esteli - Juventus FC (Handikap fulltid 0-1) 2,00 - 3,40 - 2,60 H (Spilestopp kl. 02.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Real Esteli ligger på tredjeplass i Nicaraguan Primera Division, fem poeng bak serieleder Walter Ferretti. Real Esteli er tilbake på hjemmebane etter to bortekamper på rad. De spilte 1-1 borte mot daværende serieleder Managua. I den kampen scoret 17 år game Edgar Castillo utligningsmålet. Holver Flores' mannskap tapte deretter 0-1 mot serieleder Walter Ferretti i forrige serierunden.

Real Esteli er antakeligvi glad for å spille på hjemmebane igjen, hvor de har vunnet de seks siste kampene ia lle turneringer. De er faktisk den nicaraguanske toppdivisjonens beste hjemmelag. På Estadio Independencia viser statistikken 6-1-2.

Vertene har vunnet med to mål eller mer i fire av de seks siste hjemmekampene sine. De knuste Lianzur hele 10-0 i cupen og de har vunnet 4-0 mot Real Madriz i ligaen. På hjemmebane har Real Esteli scoret drøssevis med mål og de har vært gjerrige bakover. De harfaktisk klart å holde nullen i ti av de siste tolv hjemmekampene i alle turneringer.

Juventus Managua får det ikke enkelt her. De har tapt de to siste bortekampene sine henholdsvis 0-2 mot Municipal Jalapa og 0-4 mot Chinandega. Hector Medinas menn spilte den siste kampen på hjemmebane, og den vant de 3-0 mot Diriangén Ale tre målene kom i løpet av de siste 45 minuttene Alexander Gauto, Alexis Somarriba og Allan Mercado scoret målene.

Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping!

Juventus Managua sliter på bortebane, hvor de har tapt med to mål eler mer i de tre siste bortematchene. Problemene med å score på bortebane er også tydelig i statistikken. De har gått målløse av banen i seks av de syv siste bortekampene i ale turneringer.

Real Esteli har et jerngrep på Juventus. De har bare tapt fire av de siste 39 kampene mot dem. Estreil har vunnet de syv siste hjemmekampene mot laget fra den nicaraguanske hovedstaden De har blant annet vunnet 5-2, 7-1 og 5-1.

Real Esteli har en fantastisk hjemmestatistikk mot Juventus Managua. Jeg tror de vinner en komfortabel seier mot hovedstadslaget her. Vertene har vunnet med to mål eller mer i seks av de syv siste hjemmekampene mot Juventus Managua, og vi tror de klarer det igjen. Oddsen på at hjemmelaget vinner med to mål eller mer er 2,00 i odds. Denne kan ikke spilles som singel.

Les også: I disse fire landene spilles det fortsatt toppfotball

CD Walter Ferreti - Real Madriz 1,57 - 3,60 - 4,30 H (spillestopp kl. 02.55)

Walter Ferretti har vært ustabile denne sesongen, men de har prestert bra på hjemmebane. Det er bare halvannen uke siden de banket Chinandega 7-0 på Estadio Olímpico. Bryan Garcia scoret det første målet, Fernando Villalpando scoret hat-trick og Cristhian Flores, Leandro Figueroa og Eduardo Narvaez scoret de øvrige tre målene.

Henry Urbinas mannskap gikk deretter på et 1-2-tap borte mot Diriangen, men tilbake på hjemmebane igjen vant de 1-0 mot titteljagende Real Estreli 1-0. Fernando Villalpando er i kjempeform, og han ble matchvinner i kampen.

Walter Ferretti har dermed vunnet tre av de fire siste hjemmekampene. Det eneste tapet kom mot serieleder Managua.

Les også: Diego Maradonas klubb slår tilbake i cupen

Real Madriz har vært forferdelig svake på bortebane. De har tapt de seks siste bortekampene i alle turneringer. De tapte blant annet 1-5 mot 2 divisjonslaget UNAN Managua i cupen og gikk på et 4-0-nederlag i ligaen mot Real Estreli.

Walter Ferretti møter Real Madriz hjemme på Estadio Olímpico, hvor de har scoret 17 mål denne sesongen. Vertene har vunnet de to siste hjemmekampene uten å slippe inn mål. De slo Chinandega FC 7-0 her for halvannen uke siden, og vi tror de tar en ny komfortabel seier mot et bortesvakt Real Madriz. Hjemmeseier gir 1,57 i odds.