Juventus sliter seg ikke ut

De fem siste kampene mellom Juventus og Roma i Torino har endt med ettmålsseier til hjemmelaget.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel: Norge er uslåelige

Oddstips: Håndball-EM, fotball og ishockey. Sjekk våre analyser

Oddssingel PL: Historien gjentar seg på Old Trafford

V75 Bjerke: Millionjackpot i kveldens V75

V4 Skellefteå: Herlig V4-lunsj fra Sverige

Håndball-EM herrer: Her er kampoversikten og sendetidspunkter

Det er et innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. I Premier League spilles det tre kamper, og det er to kamper fra Championship. Ellers spilles det åtte kamper fra Copa del Rey i Spania, hvor blant andre Barcelona og Real Madrid er i aksjon. Det er også en spennende kvartfinale i den italienske cupen mellom storklubbene Juventus og AS Roma. I tilegg ruller hovedrunden i håndball-EM videre der Norge møter Slovenia i kamp om gruppeseieren. Det spilles også fire kamper i Eliteserien for kvinner her hjemme.

NB! Onsdag er det ca 300 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Juventus - Roma (Handikap fulltid 0-1) - U 3,60 (Spillestopp kl. 2040)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Coppa Italia, kvartfinale. Det er bare ti dager siden Juventus slo AS Roma 2-1 på Stadio Olympico. Torino-laget fikk god hjelp av et generøst forsvar i starten av kampen. Det sto 2-0 allerede etter ti minutter.

Juventus har hatt et godt tak på Roma hjemme i Nord-Italia, hvor de har vunnet de ni siste kampene på rad. «Den gamle damen» har også vunnet de ni siste hjemmekampene i Coppa Italia sammenheng, og de har holdt nullen i åtte av de ni siste kampene i cupen.

Juve er storfavoritter i kvartfinalen mot et Roma-lag som ligger hele 13 poeng bak dem i Serie A.

Roma spiller sin tredje kamp på syv dager, og trener Paulo Fonseca har problemer med skader offensivt. Henrikh Mkhitaryan, Nicoló Zaniolo, Diego Perotti og Javier Pastore er alle ute med skader og Edin Dzeko er suspendert. Det betyr at Fonseca må sette sin lit til Kalinic på topp.

Det begynner å lysne litt på skadefronten defensivt, hvor forsvarsspillerne Alessandro Florenzi og Aleksandar Kolarov er tilgjengelige igjen. Det gjelder også Federico Fazio, som er tilbake etter å ha gått glipp av helgens kamp mot Genoa.

Pau Lopez spilte sin beste kamp mellom stengene for Roma i helgen, og han vil få fornyet tillit av Fonseca i onsdagens kamp. Foran seg får han Florenzi, Mancini, Smalling og Kolarov, som alle er Fonsecas førstevalg i forsvarsfireren. Å få inn uthvilte spillere i form av Florenzi og Kolarov er viktig for hovedstadslaget. Det kan bli endringer på midtbanen, hvor Cristante trolig kommer inn for Veretout eller Diawara. Pellegrini, Kluivert og Ünder ligger an til å spille bak spissen.

Fonseca har mange hensyn å ta i denne kampen. De store skadeproblemene gjør at han har utfordringer med å sette sammen et slagkraftig lag, særlig offensivt, og han har antakeligvis også byderbyet mot Lazio til helgen i bakhodet. Jeg tror Juventus vinner denne matchen. Oddsen på Juve-seier er kjedelige 1,55. Det frister ikke, men gjør man et dypdykk i statistikken mellom disse to lagene som vil man oppdage de fem siste kampene mellom Juventus og Roma i Torino har endt med ettmålsseier til Juventus.

Tolv av de første 20 Serie A-kampene til Juve har også endt med ettmålsseier, blant annet den første kampen mellom disse to lagene i Serie A denne sesongen. Den vant Ronaldo & Co. 2-1. Jeg tror Juventus er det beste laget, men jeg tviler på at de kommer til å kjøre over Roma. Oddsen på at vertene vinner med ett måls margin på Allianz Stadium er 3,60. Den kan ikke spilles som singel, men vi bruker den i en dobbel.

Nottingham Forest - Reading FC 1,90 - 3,15 - 3,50 H (spillestopp kl. 2040)

Nottingham står med 4-1-0 på sine fem siste seriekamper. Søndag kom laget tidlig under 0-1 hjemme mot Luton, men snudde kampen til 3-1-seier. Skogvokterne» er helt oppe på 5. plass med 47 poeng og har kun fem poeng opp til Leeds på andreplass og direkte opprykk. Hjemme på City Ground har de vært solide. Statistikken viser 7-2-4.

Reading har vært inne i en god periode med 4-3-0 på syv seriekamper, men i helgen endte det med 0-2-tap borte for formsterke Millwall . Til tross for den gode poengfangsten i det siste, er ikke Reading høyere enn på 16. plass med 36 poeng. De har ikke imponert på bortebane, hvor de står med 4-5-5. Før onsdagens kamp har de ni poeng opp til Swansea på playoff.

Vingen Adama Diakhaby får sannsynligvis sin debut hos Nottingham Forest mot Reading etter at han har kommet på lån fra Huddersfield. Forest-manager Sabri Lamouchi har ingen nye spillere på skadelisten, men må klare seg uten Jack Robinson, som har gått til Sheffield United.

Reading er ventet å stille med samme troppen til denne kampen som var med å tape 2-0 mot Millwall. Andy Yiadom og Lucas Joao er begge ute med langtidsskader hos the Royals, som i helgen tapte for første gang på åtte kamper.

Det står 4-1-0 på de fem siste tilsvarende. Vi tror på en ny seier til «Skogvokterne». Oddsen er 1,90. Det funker fint i en dobbel sammen med ett måls seier til Juventus.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset