Juventus tar seg til cupfinalen

Juventus er rett og slett et bedre lag enn Milan. Det viser de i kveldens returmøte i Coppa Italia.

Juventus - Milan - pause/fulltid U/H 4,10 (spillestopp kl 20.55)

Italiensk cup, semifinale. Kamp 2 av 2. Serie A sparkes i gang igjen 20. juni etter koronapandemien, men Juventus spiller sin første kamp på over tre måneder i returoppgjøret i Coppa Italia-semifinalen mot Milan fredag kveld.

Maurizio Sarri's menn topper tabellen i Serie A, ett poeng foran Lazio, med tolv kamper igjen av sesongen, og de henger fortsatt med i Champions League hvor de må snu 0-1 mot Lyon fra første kampen. Aller først skal Juventus ta seg til finalen i Coppa Italia.

I den første semifinalen i midten av februar, var Milan bare sekunder fra å sikre seg fordelen av å lede 1-0 før andre kampen, men en straffescoring på overtid av Cristiano Ronaldo sørget for at kampen endte 1-1. Resultatet fra den første kampen gjør at det er ganske åpent hvem som går ti finalen. Forrige sesong var det Lazio som ble cupmestere, men før det hadde Juve vunnet Coppa Italia-trofeet fire år på rad. Sist gang Milan vant cupen var helt tilbake i 2003.

Juventus og Milan har oppevd ulik grad av suksess de siste sesongene, men møtene mellom klubbene i den samme perioden har vært målfattige. Fire av de fem siste møtene mellom de italienske gigantene har endt med under 2,5 mål. Fasiten viser at det faktisk kun er scoret 1,8 mål i snitt per 90 minutt i disse kampene. Med tanke på at dette er den første kampen etter koronakrisen, og det står en cupfinaleplass på spill, venter vi at begge lagene vil opptre forsiktig.

Forrige gang "Den gamle dame" tok imot Milan i Torino tilbake i november, var det bare en scoring av den argentinske angriperen Paulo Dybala som skullle til for å sikre tre poeng til de regjerende Serie A-mesterne. Vi forventer heller ingen målfest fredag kveld.

Juventus må klare seg uten forsvarsspilleren Merih Demiral, mens Gonzalo Higuain er usikker på grunn av en skade i låret. Sarri har likevel en meget slagkraftig tropp, med Matthijs de Ligt og tidligere Milan-forsvarer Leonardo Bonucci, og Blaise Matuidi ligger an til å starte på midtbanen sammen med Rodrigo Bentancur og Aaron Ramsey.

Lengst fremme starter etter alt og dømme Douglas Costa, Cristiano Ronaldo og Paulo Dybala. Den trioen kan skremme vettet av et hvilket som helst forsvar.

Milan mangler Zlatan Ibrahimovic, som pådro seg en skade på trening, men han var suspendert til denne kampen uansett. Theo Hernandez må også stå over kampen. Han fikk rødt kort i første kampen. I tillegg mister både Samu Castillejo og Leo Duarte kampen.

I fem av de syv siste kampene mellom Juventus og Milan har det stått uavgjort til pause. Dette er første kampen etter koronapausen, og det er en finaleplass i potten. Lagene kommer trolig til å åpne forsiktig. Vi tror det står uavgjort etter de første 45 minuttene i Torino, men at Juve vinner til slutt. Juventus står tross alt uten tap i de elleve siste kampene mot AC Milan. U/H-spillet frister her. Det gir 4,10 i odds. Det er ok.

