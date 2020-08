Kan Arsenal skrelle i Community Shield?

22. juli løftet Liverpool-spillerne Premier League-pokalen. Lørdag tar de sitt andre trofé på 38 dager.

Det er mindre enn en måned siden 2019-2020-sesongen ble avsluttet med FA-cupfinalen, men denne helgen er den engelske fotballsesongen i gang igjen med Community Shield.

Arsenal - Liverpool (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,50 (spillestopp kl. 17.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Community Shield. Spilles på Wembley. Liverpool spiller sin andre Community Shield-kamp på rad. Sist sesong tapte Jürgen Klopps menn på straffer mot Manchester City. Denne gangen kommer Mersyside-laget til London som Premier League-mestere, etter å ha vunnet ligatittelen for første gang på 30 år.

Klopps menn har ladet opp til Community Shield-matchen med treningsleir i Østerrike, hvor de har spilt treningskamper mot Stuttgart (3-0) og Red Bull Salzburg (2-2).

Jürgen Klopp så Liverpool slite i starten mot Red Bull Salzburg, men klarte 2-2 etter to scoringer av innbytter Rhian Brewster. Foto: Matthias Schrader (AP)

Arsenal viste stigende form mot slutten av sesongen, og de slo Chelsea 2-1 i FA-cupfinalen og sikret klubbens 14 FA-cuppokal etter to scoringer av Pierre-Emerick Aubameyang. Mikel Artetas menn banket MK Dons 4-1 i en treningskamp tidligere denne uken. Keeper Bernd Leno og den nye midtstopperen William Saliba spilte en god kamp etter å ha kommer tilbake fra skader.

14 millioner kroner i Lotto-potten lørdag.

Arteta har likevel defensive problemer før Liverpool-kampen. Shkodran Mustafi, Pablo Mari og Calum Chambers er alle ute.

Spissen Gabriel Martinelli - som for tiden er i hjemlandet Brasil- sliter med en kneskade som holder han ute til nyttår.

Arsenal er Wembley-spesialister

Både Klopp og alle Liverpool-fans fikk seg en støkk da Virgil van Dijk fikk en smell i ansiktet i tirsdagens 2-2-kamp mot Salzburg, men han er ventet å være klar til lørdagens kamp på Wembley.

Alex Oxlade-Chamberlain er ute med en kneskade, og kommer ikke til å spille mot sin tidigere arbeidsgiver. Kaptein Jordan Henderson må også stå over Community Shield-kampen, men han er ventet å være tibake på banen til serieåpningen mot Leeds 12. september.

Midtstopper Joel Matip er fortsatt på skadelisten, men det antydes at Trent Alexander-Arnold kan få spiletid i lørdagens kamp.

Arsenals FA-cuptriumf i august forsterket statusen til klubben som Wembey-spesialister. Laget fra Nord-London har faktisk spilt massive 57 ganger på Wembley, hvorav 29 av kampene er vunnet. De har spilt uavgjort i åtte og tapt 20. Statistikken inkluderer cupkamper, finaler, Champions League-kamper og Charity/Community Shield.

Arsenal har vunnet 13 av de siste 14 kampene på Wembley Det eneste tapet i denne perioden kom mot Birmingham i ligacupen i 2011. The Gunners vant også sist lagene møttes. Tabber av Van Dijk og Alisson Becker gjorde at Liverpool ikke klarte å ta poengrekorden til Manchester City i Premier League.

Jevnspilt finale

The Community Shield har mer status som en prestisjefylt treningskamp enn en ultraviktig finale. Det vil antakeligvis også være tilfelle med lørdagens finale. Det bør likevel kunne bli en underholdende match. Liverpool er ute etter revansj, og vi tror de tar sin første Community Shield-seier siden 2006.

Mohamed Salah er ventet å starte lørdagens kamp. Foto: Barbara Gindl (AFP)

Lokalavisen Liverpool Echo mener Klopp stiller med sitt sterkeste lag: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane. Spørsmålstegnet er Rhian Brewster. Han har imponert på trening og i de minuttene han har fått på banen i treningskampene. Med tre mål på to treningskamper har han gjort seg aktuell for en plass i startelleveren.

Liverpool har hatt en lenger pause enn the Gunners, og det kan vise seg å bli viktig mot slutten av lørdagens kamp. Det er klart at denne kampen her er vrien å spå utfallet av. Det er usikkert hvordan managerne vil matche spillerne. Liverpool er soleklare favoritter, og de Liverpool-seier gir bare 1,62 i odds.

Det er vanskelig å bedømme formen til lagene, men vi tror på en jevnspilt første omgang, men at Liverpool avgjør kampen i de siste 45 minuttene. U/B-spillet gir 4,50 i odds Det er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset