Kan den gamle Liverpool-helten vinne Serie A i år?

Lørdag 20. juni starter den italienske toppserien igjen. En gammel Liverpool-helt er sentral.

Det gjenstår mange runder av den italienske serien for 2019/20 etter at serien ble stoppet sammen med all annen italiensk idrett den 9. mars.

Seriene i Italia skal nå forsøksvis være avsluttet den 20. august med sluttspill og kvalifisering, og den nye sesongen starte den 1. september. Slik sesongen i Serie A er satt opp nå spilles de siste kampene i serien den 2. august.

De første kampene starter den 20.juni med Torino mot Parma klokken 19:30, og det vil være kamper i Serie A nesten hver eneste dag etter dette. Se alle kampene her.

BRÅK I BRESCIA: Mario Balotelli neketer å møte på trening i bunnlaget Brescia, og risikerer å få sparken fra laget. Foto: Daniele Buffa (Insidefoto / Bildbyrån)

Mange kjemper mot nedrykk

Selv om det som alltid er mest fokus på hvilket lag som vinner serien er det også en massiv kamp om å unngå nedrykk til Serie B.

De to absolutte bunnlagene SPAL og Brescia ligger et godt stykke bak lagene over, og om ikke veldig mye skjer virker begge lag fortapt til å rykke ned. Det skiller likevel ikke mer enn 11 poeng mellom laget på den siste nedrykksplassen, Lecce, og laget som nå ligger på 7. plass - AC Milan. Med 12 kamper igjen (13 for noen av lagene mellom disse to) er det mange poeng det skal kjempes om.

Hvem kjemper i toppen?

Det er to lag som det ser ut til at kjemper om å bli seriemester, om ikke ett av dem skulle virkelig tryne. Det er Lazio og Juventus, med ett poeng mellom dem.

Da disse to lagene møttes i desember vant Lazio 3-1.

Sist Lazio vant toppserien i Italia var i 2000. Laget hadde den gangen spillere som Roberto Mancini, Pavel Nedved og den nåværende manageren for laget Simone Inzaghi.

Sentrale på Lazio-laget nå er selvfølgelig storscoreren Ciro Immobile med 27 mål hittil i sesongen, men også den tidligere Liverpool-legenden Lucas Leiva. Han her heller ikke den eneste tidligere spilleren som har spilt i Liverpool som er på laget. Luis Alberto, som aldri fikk noen store sjanser på Liverpool, er en av lagets aller beste spillere. I tillegg er også Bobby Adekanye i stallen.

Cristiano Ronaldo og Juventus spiller cupsemifinale mot Milan 12. juni Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Lazios største fordel ville kanskje vært at Ronaldos Juventus fortsatt er i Champions League, men med usikkerhet på når den starter opp igjen er det ikke sikkert det vil påvirke kampene i Serie A. Det er likevel mulig at de siste kampene blir spilt før sesongen i Serie A avsluttes, og det kan fort bli tett i programmet for Juventus som også er i Coppa Italia. Semifinalen er den 12. juni, og skulle Juventus vinne den er finalen den 16.juni. Fordelen er altså at Juventus kan da være i bedre spilleform, men samtidig kan også laget spille på seg skader.

GOALGETTER: Lazio-spiss Ciro Immobile har banket inn mål i Serie A denne sesongen, og er linket til Premier League-klubber. Foto: Antonietta Baldassarre / Insidefoto (Bildbyrån)

Mye vil avgjøres allerede i den første kampen etter pausen. Lazio møter Atalanta, som foreløpig ligger på en fjerdeplass på bortebane. Selv om de tyske kampene har vist at hjemmefordelen ikke er like stor uten publikum er det en vanskelig kamp for Lucas og hans lagkamerater. Den kampen spilles den 24. juni.

To dager tidligere drar altså Juventus til Bologna.