Kan dette bli noe annet enn uavgjort?

Strømsgodset har en dårlig historikk mot Stabæk på Marienlyst. Det kan de gjøre noe med i tirsdagens treningskamp.

Tirsdag spilles det også én treningskamp før oppstarten i Eliteserien. Amedia har rettighetene til å vise treningskampen mellom Strømsgodset og Stabæk. Alle de direktesendte kampen vil du finne her!

Strømsgodset - Stabæk

Godset spilte den første treningskampen etter koronapausen lørdag mot Mjøndalen. Det ble spilt to ganger 35 minutter på Marienlyst stadion, og drammenserne vant «Ælv Classico» 2-1.

Ny spiss scoret

Nysignerte Janis Ikaunieks, somer hentet fra FK Liepāja i Latvia, headet Strømsgodset i ledelsen på et hjørnespark, og det ble den eneste scoringen i første omgang. Sondre Liseth utlignet for Mjøndalen tre minutter ut i andre omgang. Junioren Simen Hammershaug, som kom på banen hos Godset i andre omgang, avgjorde kampen halvveis ut i andre omgang. Det er likevel vanskelig å lese for mye ut av en treningskamp på 70 minutter, hvor det ble gjort mange bytter.

Duplexe Tchamba og Moses Mawa sliter begge med småskader, og de spilte ikke mot Mjøndalen sist. Det er tvilsomt om de spiller tirsdagens kamp. Prosper Mendy er ute resten av sesongen. Den islandske midtstopperen Ari Leifsson spilte heller iukke på lørdag, men han er antakeligvis på plass i midtforsvaret mot Stabæk.

Mot Mjøndalen spilte Herman Stengel, Johan Hove, Kristoffer Tokstad og Lars-Jørgen Salvesen. De starter trolig også mot bæringene.

De rotet litt defensivt i kampen mot Mjøndalen. De vil antakeligvis bli hardere straffet for den typen slurv mot Stabæk.

Mistet viktige offensive spillere

Stabæk har mistet de to spillerne som scoret flest mål for laget sist sesong. Ola Brynhildsen Brynhildsen har dratt til Molde, mens Franck Boli er havnet i Ferencvaros i Ungarn. Begge scoret seks mål for bæringene.

Også Kristoffer Askildsen og Ronald Hernández borte. De er solgt til henholdsvis Sampdoria og Aberdeen. Vadim Demidov har lagt opp, og innlånte Sammy Skytte og Youseff Toutouh er tilbake i henholdsvis Midtjylland og AGF.

Det virker som det er jobbet godt på Nadderud med å finne erstattere. Jan Jönsson har fått inn Romain Gall på lån fra Malmö Ff ut sesongen. Mats Solheim er kommet fra Hammarby. I tillegg er William Rupert James Donkin kommet fra Crystal Palace og Fitim Azemi fra Vålerenga. Kornelius Normann Hansen har tilbragt tre år på akademiet til Southampton. Denne sesongen skal 19-åringen forsøke å slå gjennom i Eliteserien. Oliver Valaker Edvardsen er en annen interessant spiller. Han var kun én dag unna å satse på collegefotball i USA, men valgte å bli i Norge

Stabæk endte på åttendeplass sist sesong, og de kan overraske igjen denne sesongen. Det blir spennende hva Jan Jönsson klarer å få til. Stabæk vant begge kampene mot Godset sist sesong. Drammenserne har faktisk kun vunnet én av de siste syv kampene mot bæringene på Marienlyst.

Det er alltid vanskelig å vite hvor alvorlig lagene tar denne typen treningskamper. Det er ikke alltid resultatet er det viktigste, og vi tror begge lagene vil være fornøyde med uavgjort. U gir 3,25 i odds.

