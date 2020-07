Kan Molde stikke kjepper i hjulene for Bodø/Glimt?

Endelig møtes Bodø/Glimt og Molde. Får vi en vinner i Bodø eller forblir begge lagene ubeseiret etter søndagens toppmøte på Aspmyra?

Bodø/Glimt og Molde har allerede fått èn luke på toppen av tabellen i Eliteserien og er de to eneste lagene som fortsatt er ubeseiret. Det er duket for et aldri så lite storoppgjør i Bodø i kveld. Får vi en vinner?



Rundens storkamp! Det blir en herlig fotballkamp vi får servert fra Bodø søndag kveld mellom de to beste lagene i landet for øyeblikket. Bodø/Glimt har full pott og 27 poeng etter ni strake seire. Rekord på rekord er slått, selv om de slapp med skrekken i forrige helgs bortekamp mot Mjøndalen som de vant 3-2 etter å ha ledet 3-0 tidlig i 2.omgang. 3-2 her i fjor. Solbakken var tilbake sist og her er trolig også spissen Junker klar igjen etter å ha blitt spart forrige helg. Moe er tvilsom, mens Konradsen fortsatt er ute for trener Knutsen.

Molde har 25 av 27 mulige poeng etter solide 8-1-0 på sine første ni kamper og er det eneste laget som holder følge med serielederen fra Bodø. De slo Strømsgodset 4-0 borte i Drammen forrige søndag i en kamp der de faktisk var heldige som slapp unna baklengsmål før hvilen. Har kun avgitt poeng i bortemøtet med Kristiansund 2. juli. Gregersen og Haraldseid er skadet, men her kan Bjørnbak, Haugen og Holmgren Pedersen alle være tilbake.

Denne prestisjeduellen har nok ingen av lagene særlig lyst til å tape. Vi synes U-oddsen frister litt og prøver poengdeling i toppoppgjøret. U.

