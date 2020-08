Kan Vålerenga stoppe Bodø/Glimt?

Bodø/Glimt reiser til Oslo som serieledere etter 34 av 36 mulige poeng så langt. Kan Vålerenga stikke kjepper i hjulene på serielederen lørdag kveld?

Bodø/Glimt har fortsatt tilgode å tape én kamp i Eliteserien denne sesongen. Det har blitt elleve seire og én uavgjort for serielederen fra Bodø. Vi tror poengfangsten fortsetter i dag når Vålerenga står på motsatt banehalvdel i hovedstaden.



Vålerenga - Bodø/Glimt B 1,85 (spillestopp 17:55)

Eliteserien. En aldri så liten godbit fra Eliteserien lørdag kveld når tabellfirer Vålerenga tar imot serieleder Bodø/Glimt på Intility. 14 av de 16 lagene i Eliteserien har hatt en etterlengtet friuke å se tilbake på etter en intenstiv start på sesongen. Vålerenga ligger som nummer fire med 22 poeng og er oppe på samme poengsum som Odd etter 2-1 seieren i Bergen borte mot Brann forrige lørdag. Pene 3-2-0 på de fem første hjemme der tilsvarende oppgjør i fjor ble vunnet hele 6-0! I det omvendte møtet i Bodø ble det 0-4 tap. Lædre Bjørdal, Shala og Adekugbe sto alle over med skade sist, men er samtlige tilbake til denne. Horn Myhre må derimot sone for fire gule.



Bodø/Glimt slo umiddelbart tilbake etter poengtapet mot Stabæk på Nadderud forrige torsdag da Strømsgodset ble slått 3-2 hjemme på Aspmyra søndag. Topper dermed fortsatt Eliteserien med sine 34 av 36 mulige poeng så langt etter en eventyrlig start på 2020-sesongen. Tre poeng bak følger Molde, som har en kamp mer spilt enn Kjetil Knutsens mannskap. Både Moe og Bjørkan måtte forlate banen sist, mens Konradsen og Solbakken har stått over de siste kampene for serielederen. Moe skal i følge rapportene være ute til september, mens Bjørkan har et håp om å rekke kampen. Skytte er også tilbake i troppen igjen etter å ha vært utelatt sist.



Vi venter på at Bodø/Glimt skal tape, men slik de har framstått blir det vanskelig å motivere for noe annet enn borteseier i hovedstaden.

