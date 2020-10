Kane er Burnleys skrekk

Harry Kane har scoret seks mål og har to målgivende på de fire siste kampene mot Burnley. Vi tror han fikser Tottenham-seier mandag.

Burnley har kun vunnet to av sine tolv Premier League-kamper mot Tottenham. Begge på Turf Moor i 2009-2010-sesongen og i 2018-2019-sesongen. Vi tror de må vente på den tredje seieren.

Burnley - Tottenham (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,25 (spillestopp mandag kl. 20.55)

Premier League. Burnley har fått en skrekkelig start på sesongen. De har kun tatt ett poeng på de fire første kampene, og ligger tredje sist i Premier League.

Da passer det dårlig å møte et Tottenham-lag som viser kjempeform. Spurs er ubeseiret i de ni siste kampene i alle turneringer, og de har scoret imponerende 19 mål på de fire siste kampene.

Harry Kane og Son Heung-min har scoret tolv at Tottenhams 15 mål så langt denne sesongen. Det er særlig Kane som har vært et mareritt for Burnley. Scoringen hans mot the Clarets i fjor på hjemmebane var i verdensklasse.

Allerede før det var gått fem minutter klinte Harry Kane til med et langskudd som suste i nettet bak Nick Pope i Burnley-buret (Se tweeten under). Før mandagens kamp har Kane seks må og to mågivende på de fire siste kampene mot Burnley.

Stakkars, Burnley. De har kun vunnet én seier på de siste 23 kampene mot de etablerte topp seks-lagene i Premier League, men den kom mot nettopp Tottenham i februar 2019. Det er også den eneste seieren til manager Sean Dyche mot Tottenham på 13 kamper som Watford- og Burnley-sjef.

Burnley-fansen har all grunn til å være bekymret før mandagens kamp. Tottenham har bøttet inn mål på bortebane denne sesongen.

85 år siden sist

Spurs er faktisk bare den tredje klubben i den engelske toppdivisjonen som har scoret mer enn ti mål på de to første bortekampene. Jose Mourinhos gutter vant 5-2 i Southampton og 6-1 mot Manchester United. Sunderland og Middlesbrough scoret begge tolv mål i henholdsvis 1892-1893-sesongen og i 1935-1936-sesongen.

Problemet til London-klubben er at de ikke klarer å holde tett bakover. Det viser også statistikken. De har kun klart å holde nullen i to av de siste 28 bortkampene. Nå møter de laget som har scoret minst i Premier League denne sesongen. Burnely har kun scoret tre mål så langt.

Burnleys forsvarsspiller Phil Bardsley er isolasjon etter å ha testet positivt på koronaviruset.

Ben Mee er tilbake i trening, men rekker ikke mandagens kamp mot Spurs. Erik Pieters er usikker, mens Bailey Peacock-Farrell og Jack Cork er definitivt ute.

Hvilte stjernespillerne

Tottenham-manager Jose Mourinho hvilte flere spillere i Europa League, blant andre Son og Kane, men de er tilbake i startelleveren i mandagens match.

Eric Dier blir testet før kampen. Han har slitt med en strekkskade.

Det er tredje gang i historien at the Clarets har startet Premier League-sesongen uten en seier på de fire første kampene, og vi tror den rekken forlenges til fem kamper mandag kveld.

Tottenham har ledet til pause i de tre siste kampene, men de har kun ledet etter de første 45 minuttene i én av de siste seks kampene på Turf Moor. I fire av de siste seks bortekampene har det stått uavgjort til pause. Dennegangen møter Tottenham et Burnley-lag uten selvtillit og med flere nøkkelspillere på skadelisten. Vi tror Son og Kane trøkker til fra start. Oddsen på at Spurs leder ti pause og vinner etter 90 minutter er 2,25. Det funker som singelspill. Spillestopp er klokken 20.55.

