Karsten Warholm går for verdensrekorden i Roma

Det er Diamond League fra Roma i kveld, og Karsten Warholm gjør et nytt forsøk på verdensrekorden til Kevin Young på 400 meter hekk.

Det er en svært spennende sportstorsdag vi har foran oss. I Europa League skal Bodø/Glimt, Viking og Rosenborg i aksjon i 3. kvalifiseringsrunde. I Roma er det Diamond League der både Karsten Warholm, Jacob Ingebrigtsen og sensasjonen Hedda Hynne er på plass.

Karsten Warholm sesongdebuterte i år med å vinne på 47,10 i Monaco for drøyt tre uker siden. Under DN-galan i Stockholm ni dager senere, smalt han til med smått utrolige 46,88. Altså kun ti hundredeler fra verdensrekorden til Kevin Young som ble satt i OL-finalen i Barcelona i 1992. Forholdene i Stockholm var langtfra perfekte og i tillegg trøblet Warholm på den siste hekken.

Se Diamond League fra Roma på Direktesport. Sendingen starter kl. 18.40.

Så ble det voldsomt fokus foran stevnet i Ostrava 8. september. Dit ble Warholm og trener Leif Ove Alnæs hentet i privatfly og det ble store forventninger på forhånd. Dessverre lyktes ikke Warholm den kvelden og løp inn til 47,62, som faktisk er hans svakeste tid på distansen i år. Søndag var han i Berlin og da fungerte det veldig mye bedre for Warholm og vinnertiden ble sterke 47,08.

I kveld er det Diamond League i Roma og det er flotte forhold som venter. Karsten Warholm sa på onsdagens internasjonale pressekonferanse at han ikke måtte tenke på verdensrekorden, men konsentrere seg om å levere et perfekt teknisk løp. Warholm har levert 5 av de 12 beste løpene på distansen og han er naturligvis storfavoritt til seieren i kveld.

Det norske friidrettsunderet fortsetter. Tirsdag kveld satte Hedda Hynne årsbeste i verden på 800 meter og i løpet av en uke har hun senket sin personlige rekord på 800 meter med nesten to sekunder. I kveld løper Hynna 800 meter i Roma, men hun er ikke favoritt på distansen.

Jacob Ingebrigtsen er også på plass i Roma i kveld og han skal løpe 3 000 meter. Han er favoritt til å vinne løpet. Norsk Tipping har et interessant spillobjekt på 3 000 meteren.

