KBK lager trøbbel for Brann i Bergen

Brann har ett poeng på de to siste og har fortsatt tilgode å overbevise denne sesongen. Kristiansund BK på hjemmebane blir alt annet enn enkelt for Lars Arne Nilsens mannskap.

Kristiansund BK laget trøbbel for serieleder Bodø/Glimt sist de var på reisefot for èn drøy uke tilbake. Vi tror de er fullt kapable til å lage vanskeligheter også for Brann i Bergen i kveld.

Brann - Kristiansund BK U 3,40 (spillestopp 20:25)

Brann måtte nøye seg med ett poeng i hjemmemøtet med Start søndag kveld i kampen som til slutt endte 1-1 til tross for et ganske massivt press utover i 2.omgang. De er nummer seks med 14 poeng i øyeblikket og har 2-1-1 på sine fire første hjemme i Bergen. Tilsvarende møte i fjor endte 2-1 tidlig i sesongen, mens de røk 0-1 i Kristiansund på høstparten. Kolskogen og Barmen var begge tilbake igjen sist, mens Acosta var henvist til benken igjen. Teniste er trolig også tilbake.

Kristiansund BK har fått dårlig betalt med ett poeng på de tre siste til tross for relativt gode prestasjoner. De har tapt hjemme mot Stabæk og borte mot serieleder Bodø/Glimt før det ble 0-0 hjemme mot Vålerenga søndag. Ligger på 9. plass med elleve poeng før denne og startet sesongen svært friskt med blant annet uavgjort på Lerkendal og 7-2 seier hjemme over Aalesund. Aasbak er tilbake i spill igjen etter sin skade, men keeper McDermott er fortsatt ute. Røk 1-2 her i fjor.

KBK har mer enn nok kontringsstyrke til å straffe et Brann-lag som har tilgode å imponere denne sesongen. Vi tror dette blir tett og jevnt og prøver U til godkjent odds.

