Kimmich havner i dommerens bok

Joshua Kimmich kan måtte ty til ulovligheter for å stoppe Lyon-kontringer.

Alt tyder på at Bayern München kommer til å styre onsdagens kamp, og at Lyon venter på kontringsmuigheter. Et slikt kampbilde vil gi et kontringssterkt fransk lag mange overgangsmuligheter. Det er da godt mulig at at forsvarer til Bayern må ty til ufine midler for å hindre baklengs. Joshua Kimmich er ikke fremmed for å havne i dommerens bok.

Joshua Kimmich får kort - 2,80 (spillestopp kl. 20.55)

Champions League, semifinale. Spilles på nøytral bane i Portugal. Joshua Kimmich er en viktig spiller i Bayern München-laget. 25-åringen spilte høyreback mot Barcelona, men han kan også spille på midtbanen.

Med Benjamin Pavard tilbake i trening er det usikkert hvor Bayern-trener Hansi Flick plasserer Kimmich som back eller defensivt på midtbanen. Dersom Pavard går inn på høyrebacken, vil Kimmich ta en plass på midtbanen og skyve enten Thiago eller Goretzka ut på benken.

Joshua Kimmich jubler etter å ha scoret Bayern sitt femte mål i 8-2-seieren mot Barceona i kvartfinalen. Foto: Pool (Reuters)

Kimmich har pådratt seg gult kort i to av de tre siste sluttspillkampene i Champions League - både i bortekampen mot Chelsea på Stamford Bridge og i kvartfinalen mot Barcelona. Totalt har han sanket tre gule kort i Champions League, ett kort i gruppespillet og nå to i sluttspillet.

I Bundesliga fikk han gult kort syv ganger på 33 kamper. Han er spilleren som sammen med Thiago fikk flest gule kort hos Bayern München i Bundesliga sist sesong.

Etter all sannsynlighet vil Bayern München eie ballen i store deler av kampen. Mot et Lyon-lag som spiller kjapp og teknisk angrepsfotball, vil Kimmich kunne takle seg inn i trøbbel igjen. At den temperamentfulle Bayern-spilleren får kort gir 2,80 i odds. Det er et spennende spill.

