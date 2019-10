King og Bournemouth vinner den «norske duellen»

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Klubbfotballen ruller endelig igjen denne helgen. Lørdag er det åtte kamper i Premier League og full runde i Championship. Her hjemme spilles det to kamper i Eliteserien og det er naturligvis også en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Det er ellers en masse kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Bournemouth - Norwich H 1,73 (spillestopp kl 15.55)

Eddie Howe sine menn gikk på et knepent 0-1-tap mot Arsenal før landslagspausen, og i den kampen var laget fra den engelske sørkysten usedvanlig bleke offensivt. Tapet var det første for Bournemouth på fire kamper, og det var første gang denne sesongen at Joshua King & Co. gikk målløse av banen. Eddie Howe ligger på tiendeplass med elleve poeng etter åtte kamper, og det er bare tre poeng opp til Leicester som innehar fjerdeplassen. The Cherries kan faktisk klatre helt opp på femteplass hvis de slår Norwich, og de andre resultatene går deres vei denne helgen.

Statistikken taler for Bournemouth-seier. Sist gang disse to lagene møttes på Vitality Stadium i Premier League vant Bournemouth 3-0. Bournemouth slo også Norwich ut av ligacupen for ett år siden. De kan ta tre seire på rad mot kanarifuglene for første gang lørdag. Gjestene har kun vunnet to av de siste 13 ligakampene mot Bournemouth. Står 2-5-6.

Eddie Howe har ingen nye skader i troppen. David Brooks, Dan Gosling og Junior Stanislas er langtidsskadet hos the Cherries.

Norwich er helt ute av form. De har tapt fem av de seks siste kampene. I forrige serierunde gikk de på et ydmykende 1-5-tap hjemme mot Aston Villa. Stortapet gjør at kanarifuglene nå har sluppet inn 21 mål. Det er flest baklengsmål i Premier League så langt.

De forsterkes av de får tilbake en rekke spillere til denne kampen, blant andre keeper Tim Krul som har slitt med en vond rygg. Alex Tettey, Tom Trybull og vingn Onel Hernandez er også spilleklare, og Ben Godfrey er med i troppen etter en vellykket brokkoperasjon.

Jamal Lewis, Kenny McLean og Todd Cantwell har alle kvittet seg med skadene som gjorde at de måtte melde forfall til sine respektive landslag.

Joshua King, Callum Wilson og Ryan Fraser har den offensive slagkraften til å rive i stykker Norwich-forsvaret Norwich på sin side har kun scoret ett bortemål hittil. Bournemouth skal vinne hjemme. 1,73 i odds funker i en dobbel.

Luton - Bristol City B 2,40 (spillestopp kl 15.55)

Nyopprykkede Luton har som ventet fått det tøft i Championship De er et av kun to lag på nest øverste nivå i England som ennå ikke har klart å holde nullen denne sesongen. Vertene ligger nede på 18.-plass i ligaen med elleve poeng, tre poeng foran Reading som er under nedrykksstreken.

Luton har slitt hjemme på Kenilworth Road Stadium, hvor de er uten seier i de tre siste kampene i alle turneringer. Så dårlige har de ikke vært på hjemmebane siden mars 2017. Den gangen spilte de fire kamper på rad uten å vinne. Faren er overhengende for at det samme kommer til å skje lørdag.

Dette er den første ligakampen mellom Luton Town og Bristol City siden mars 2005. Den gangen feide the Hatters over Bristol City og vant 5-0 i en League One-match. Lørdag tror jeg Bristol City får revansj. Bristol City tapte 1-3 hjemme i serieåpningen mot Leeds, men de er ubeseiret i de ti siste kampene. Bortestatistikken viser 3-3-0 og 12-8 i målforskjell. Det gjør dem til det nest beste bortelaget i Championship.

Bristol City vil kjempe om en playoffplass denne sesongen De ligger på syvendeplass før lørdagens kamp, og har ennå til gode å tape på fremmed gress. Luton har ikke fått det til å funke defensivt. De har allerede sluppet inn 20 mål. På hjemmebane har de sluppet inn to mål i snitt per kamp. Luton har tapt mot alle lagene de har møtt fra øvre halvdel av tabellen. Jeg tror Bristol City er ubeseiret også etter lørdagens kamp.

Lørdagens dobbelttips er Bournemouth + Bristol City. Denne kombinasjonen gir flotte 4,15 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

