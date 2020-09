Kjartansson senker et Molde-lag som prioriterer Europa

Vålerenga har forsterket troppen med Vidar Ørn Kjartansson og Henrik Bjørdal i høst og er på medaljejakt. Lørdag kveld kommer et Molde-lag som har en langt viktigere kamp til uka å tenke på.

Vålerenga har hentet inn forsterkninger for høsten og er på medaljejakt. Forrige helgs 5-1 seier hjemme over Brann var av det solide slaget. Lørdag kommer Molde på besøk - et Molde-lag som helt sikkert har kommende ukes Champions League-kvalifisering i tankene og som garantert kommer til å hvile flere av sine nøkkelspillere i dette oppgjøret. Vi har derfor god tro på hjemmeseier i hovedstaden.

Vidar Ørn Kjartansson leverte på direkten i sitt comeback for Vålerenga med tre scoringer søndag da Brann ble slått hele 5-1 hjemme på Intility. Det betyr 29 poeng etter 17 runder for Fagermos mannskap og en 5. plass på tabellen i Eliteserien før møtet med fjorårsmester Molde lørdag kveld. To poeng skiller opp til Odd på bronseplassen, mens det med seier i kveld bare vil være to poeng opp til Molde på 2. plass. Pene 5-3-0 hjemme i hovedstaden før denne, men de røk 1-4 i det omvendte møtet i Molde mellom lagene i slutten av juli. Stiller trolig skadefritt igjen.

Tenker på Champions League

Molde tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen etter straffesparkkonkurranse mot Qarabag onsdag i oppgjøret som ble spilt på nøytral bane på Kypros. Dermed skiller det bare to Play Off-kamper mot ungarske Ferencvaros før Molde faktisk kan være inne i den gjeve turneringen. Uansett er kluben sikret et gruppespill og en solid økonomisk gevinst i en sesong der klubbene bare har fått lov til å slippe inn 200 tilskuere på kampene. De hadde som kjent spillefri sist helg som et ledd i forberedelsene til Champions League-kvaliken og ligger som nummer to i hjemlig liga med 34 poeng i øyeblikket. Det skiller hele 14 poeng opp til den suverene serieleder Bodø/Glimt, så spørsmålet er hvor mye Molde legger i serien de neste ukene? Gregersen var tilbake etter sin skade onsdag, mens Bjørnbak fortsatt var ute. Både Wolff Eikrem og James spilte fra start igjen sist, men kan fort bli spart i denne.

Vi tror Vålerenga tar seg av et redusert Molde-mannskap som garantert har fokuset på kommende ukes CL-kvalifisering. En H i Oslo.

