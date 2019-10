Kjempeodds på at Russland sikrer EM-billett

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram denne søndagen og det er naturligvis EM-kvalifiseringskampene som er det store. Søndag er åtte EM-kamper som skal spilles der Wales - Kroatia på forhånd ser mest spennende ut. Ellers er det en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det spilles også en god del håndball båder her hjemme og internasjonalt.

Kypros - Russland pause/fulltid dobbel U/U - 5,75 (spillestopp kl 17.55)

Gruppe I der Kypros faktisk ligger på 3. plass med ti poeng. Men de ti poengene har kommet i dobbeltoppgjør mot hhv San Marino og Kazakhstan og det forteller jo det meste. Mot bedre motstand (Belgia, Russland og Skottland) har det blitt tap og det er ikke noe spesielt imponerende ved denne versjonen av laget. Spissen Pieros Soteriou er lagets "stjerne". Han spiller til daglig i FC København og han har stått for fire av Kypros 13 mål i kvaliken. 1-1 hjemme mot Kazakhstan i forrige hjemmekamp, skremmer neppe formsterke Russland.

Russland imponerte en hel fotballverden i VM på hjemmebane sommeren 2018 og Russland har fortsatt med de flotte taktene i EM-kvalifiseringen. Innledet riktignok kvaliken med å tape 1-3 borte for Belgia, men har vunnet de seks neste og sikrer EM-billetten med minimum ett poeng på Nicosia i kveld. Artem Dzybua fortsetter å imponere og stod for to av målene i torsdagens 4-0 seier hjemme mot Russland.

1,45 er oddsen på Russland vinner i kveld. Det er labre greier. Det har stått uavgjort til pause i de tre siste EM-kvalifiseringskampene til Russland. Både i bortekampen mot Skottland tredje sist og hjemmekampen mot skottende torsdag og i hjemmekampen mot Kazakhstan nest sist og Russland har avgjort alle de kampene i 2. omgang. Russland vet at ett poeng sikrer laget EM-billett i kveld. 3,80 er oddsen på at det ender med poengdeling i kveld. Vi hever risikoen ytterligere og lar oss friste av pause/fulltid dobbelen U/U til 5,75 i odds og setter pengene på det scenarioet.