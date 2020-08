Kjempeodds på Barcelona-seier

Sjelden du får Barcelona til 3,40 i odds! Vi stoler på at Messi-magien sender Barcelona til semifinalen.

Bayern Munchen har tatt seg til kvartfinalene i Champions League hver sesong siden 2009. Det er imponerende. Bayern er det beste laget, men med Griezmann, Suarez og Messi på topp kan Barcelona skape trøbbel for hvem som helst.

Barcelona - Bayern München 3,40 - 3,75 - 1,92 H (spillestopp kl. 20.55)

Champions League, kvartfinale. Spilles på nøyral bane. Det er to av de virkelig store tungvekterne i europeisk fotball som møtes på Estadio da Luz i Lisboa fredag. Barcelona og Bayern Munchen har vunnet Champions League fem ganger hver, og det laget som går seirende ut av denne matchen vil være favoritter til å vinne den gjeveste klubbturneringen i verden i 2020.

Barca har en fotbaltrollmann

Selv om Barcelona har rotet det til for seg selv i La Liga denne sesongen, har de ennå ikke tapt i Champions League. Det er en imponerende prestasjon med tanke på at de har møtt lag som Borussia Dortmund, Inter og Napoli. Fasiten viser at Barca har tre uavgjorte kamper og tre knappe seire, og de har kun klart å holde tett bakover i to av kampene. Katalanerne sprudler ikke slik vi er vant til å se dem.

Barca har rett og slett ikke vært seg selv denne sesongen. Resultatene har uteblitt, troppen er tynnere, sentrale spillere begynner å dra på årene.

Arturo Vidal (t.v.) er tilbake hos Barcelona ti kvartfinalen mot gamleklubben Bayern Munchen. Foto: Manu Fernandez (AP)

Lionel Messi er egentlig den eneste grunnen til at vi går for Barca-seier. Argentineren er en trollmann med ballen, og vi tror magien hans kan sende katalanerne til semifinalen. Han viste at han er en matchvinner med scoringen sin mot Napoli.

Bayern har vært suverene i 2020

Bayern på sin side har vist kjempeform i Champions League. De står med åtte strake seire før kvartfinalen. Tyskerne har scoret 24 mål, hvorav ti på to møter mot Tottenham, og de har bare sluppet inn fem. I åttendedelsfinalen herjet de med et annet Premier League-lag. Chelsea ble rundspilt av tyskerne De slapp inn syv mål mot den tyske storklubben.

2020 har vært et fantastisk år for Bayern De har vunnet de siste 18 kampene på rad, og står med seier i 21 av 22 kamper siden 1. januar. Barca har en tøff oppgave fredag.

Sergio Busquets og den tidligere Bayern-stjernen Arturo Vidal er tilbake fra suspensjon. De går antakeligvis rett inn på laget. Bayern mangler bare den franske landslagsspilleren Benjamin Pavard, men har en enorm bredde i troppen.

Bayern er favoritter, ut fra hva de to lagene har prestert i 2020, men oddsen er veldig skjev. Vi husker det Pep Guardiola har sagt: «Det laget som har Messi på banen, er favoritter i hver turnering.» Barcelona må håpe på litt Messi-magi fredag. 3,40 i odds på Barcelona er såpass bra at vi må forsøke det.

