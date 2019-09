Kjempeodds på Viking

Det er et flott langoddsprogram vi har foran oss torsdag. Her hjemme skal de to siste kvartfinalene spilles, etter at Ranheim og Haugesund ble klare for semifinaler onsdag. I La Liga er Martin Ødegaard og hans Real Sociedad på jakt etter tre nye poeng hjemme mot Alaves, totalt spilles det tre kamper i La Liga torsdag. Det spilles også kamp i Serie A. På hockeyfronten er full runde i Eliteserien her hjemme og i den svenske toppserien SHL.

Aalesund - Viking B 2,75 (spillestopp kl 19.55)

Seks serierunder før slutt har Aalesund så godt som sikret opprykket til Eliteserien. Søndag tok Lars Bohinens gutter sin tolvte strake hjemmeseier i OBOS-ligaen og i og med at både Sandefjord og Start avga poeng, leder Aalesund nå med 13 poeng ned til Sandefjord på 2. plass og 14 poeng ned til Start på 3. plass. Har tatt seg til kvartfinale etter å ha smadret storebror Molde 4-0 hjemme i 3. runde og etter 1-1 og påfølgende seier i straffesparkkonkurransen borte mot Rosenborg i 4. runde (husk dog at dette var mens Rosenborg var inne i en blindgate). Lars Bohinen kan mønstre et mer eller mindre skadefritt mannskap i kveld.

Bjarne Berntsen og Viking reiser til Ålesund stinne av selvtillit etter sin nærmest oppsiktsvekkende sterke 4-0 seier borte mot Vålerenga på Intility søndag. Etter en svak periode midtsommers med kun to poeng på seks seriekamper, har Viking nå 4-2-0 på sine seks siste seriekamper. Og med søndagens 4-0 seier avanserte Viking til 5. plass på tabellen, et Viking-lag som var spådd problemer før seriestart etter forrige sesongs opprykk fra OBOS-ligaen. Zlatko Tripic sonet karantene mot Vålerenga, han er tilbake i kveld. Ergo kan Bjarne Berntsen stille med fulltallig tropp i kveld.

23. oktober i fjor møttes Aalesund og Viking på Color Line til en meget viktig kamp om direkte opprykk og Aalesund var klare favoritter da. Men Viking vant 3-1 og tok en avgjørende seier for å sikre sitt opprykk. På de fire siste tilsvarende i Eliteserien (2014-2017) har Viking vunnet tre og en har endt med poengdeling. Ergo har Viking fire seire på de fem siste seriemøtene i Ålesund. Med slik statistikk i ryggen, må Viking være optimister foran kveldens semifinale. Oddssetterne har åpenbart ikke hensyntatt dette da Aalesund er satt til favoritt. 2,75 på borteseier er et åpenbart valg med slike forutsetninger.