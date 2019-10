Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddssingel Europa League: United vinner ikke nå heller

Oddssingel Europa League: Kjempesuksess for tidligere Brann-spiller

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens viktigste kamper

V65 Øvrevoll: Lopez har V65-bankeren på Øvrevoll

V64 Gävle: Tjomsland har bankeren i V64-spillet

V4/V5 Drammen: Kolle fikser cashen

V4 Mantorp: Vi jakter ny V4-suksess i lunsjen

Torsdagens langoddsprogram domineres av Europa League. Det spilles 24 kamper i den tredje runden av turneringen. Rosenborg har tapt de to første kampene, og har en vanskelig bortekamp mot Sporting Lisboa torsdag. Også Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er i aksjon. De skal ut i en vanskelig bortekamp mot Partizan i Beograd. På ishockeyfronten er det fire kamper fra Get-ligaen og full serierunde i svensk SHL. Natt til fredag er det også full rulle i NHL.

Fredag er det ca 521 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Ludogerets - Espanyol H 1,95 (spillestopp kl 18.55)

Bulgarske Ludogorets har sett knallsterke ut i denne gruppa. Innledet med 5-1 seier hjemme over CSKA Moskva og moste Ferencvaros 3-0 i Ungarn i andre runde. De har flere brasilianere i sin stall og ikke minst har det Stephane Badji. Den tidligere Brann og Sogndal-spilleren kom til Ludogorets foran denne sesongen, etter å ha spilt nesten samtlige seriekamper for Bursaspor forrige sesongen. Ludogerets er med i gruppespillet i Europa League for tredje sesongen på rad. De tok seg videre fra gruppespillet i 2017/18-sesongen, men røk da ut mot Milan i første sluttspillrunden. Forrige sesong endte fire av lagets seks gruppespillkamper med poengdeling, og de endte sist i sin gruppe. De har åtte strake seriegull i Bulgaria og etter 13 serierunder denne sesongen, er de fortsatt ubeseiret med 10-3-0 og hjemme står de med 5-2-0 og er uten baklengsmål på disse sju hjemmekampene (10-0).

Espanyol har hatt en fryktelig sesongstart i La Liga og står med kun fem poeng på de ni første seriekampene. Ny nedtur i serien i helgen med 0-1 tap hjemme mot Villarreal og det var lagets femte strake hjemmetap. Har klart seg bedre i Europa League og tatt fire poeng på de to første. Óscar Melendo, Jonathan Calleri, Pablo Piatti, Javier Puado og Oscar Melendo er alle uaktuelle til kveldens kamp i Bulgaria og serien er trolig viktigere for Espanyol nå.

1,95 på hjemmeseier er tilsynelatende flott odds med tanke på hvordan hjemmelaget har prestert denne høsten og spilles.

Klikk her for å levere dette tipset