Kjetil Jansrud vinner lørdagens utforrenn i Val Gardernia

Kjetil Jansrud tok sin første pallplass for sesongen i fredagens Super G i Val Gardernia. I dag er han favoritt til å vinne utfor.

Det er en strålende lørdag vi har foran oss. Det spilles sju kamper i Premier League, det finale i klubb-VM med Liverpool mot Flamengo og det full serierunde i Championship. I tillegg er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen. I franske Annecy er det jaktstart skiskyting for både kvinner og menn, og i Val Gardenia er det verdenscup utfor for menn. I tillegg er det verdenscup hopp fra Engelberg for gutta og i Planica er det verdenscup langrenn med sprint både for menn og kvinner.

Utfor menn Val Gardenia - Kjetil Jansrud vinner - 4,00 (spillestopp kl 11.40)

Kjetil Jansrud tok sin første pallplassering for sesongen i fredagens Super G i Val Gardenia. Da hadde Jansrud grønne tall på alle passeringene, men en feil på slutten kostet ham seieren og han endte fem hundredeler bak vinneren Vincent Kriechmayer fra Østerrike. Jansrud som for første gang på seks sesonger ikke kom seg på pallen verken i Beaver Creek eller Lake Louise.

Men Vinstra-gutten viste altså gryende storform i går og han var også klart best på torsdagens utfortrening, som er den eneste som er avviklet før lørdagens renn. Da var Jansrud 35 hundredeler for lagkameraten Aleksander Aamodt Kilde som var nest best. Han trives godt i Val Gardenia og har faktisk tre andreplasser i utfor, mens han har vunnet to seire i super G.

Form er ferksvare i denne fartsgrenene i alpint og Jansrud har virkelig vist form i Val Gardernia denne uken. I dag er han favoritt til å vinne og vi setter pengene på Jansrud-seier til 4,00 i odds.

