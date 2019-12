Klæbo vinner åpningsetappen i Tour de Ski

I dag innledes Tour de Ski med fellesstart for både kvinner og menn. I herreklassen er Johannes Høsflot Klæbo den store favoritten.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: United sliter med å levere på bortebane

Spillsenteret: Herlig oddsprogram lørdag - sjekk våre analyser

Oddstips Tour de Ski: Klæbo vinner åpningsetappen

Oddssingel PL: Burnley ødelegger for United

Oddssingel PL: Herlig odds på Ancelotti-tap

V75 Romme: Gedigen V75-fest med verdensstjernen Propulsion

V75 Julebonanza: Se V75 Julebonanza gratis på Nettavisen

Det er fotball fra England som dominerer fotballen på lørdagens langoddsprogram. I Premier League spilles det sju kamper. Blant andre Manchester United, Leicester og Tottenham er i aksjon. Det er også full serierunde i National League. Tour de Ski innledes med fellesstart for både kvinner og menn. I Bormio er det også i dag verdenscup utfor for gutta, mens det er verdenscup storslalåm for kvinner i Lienz. På hockeyfronten er det full serierunde i Get-ligaen, i svensk SHL og ni kamper i NHL natt til søndag.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Tour de Ski - 15 km fellestart fri menn - Johannes Høsflot Klæbo vinner - 2,15 (spillestopp kl 14.15)

I dag innledes altså Tour de Ski og det er fellesstart på programmet. Det skal gås sju etapper i løpet av ni dager og nytt av året er at siste etappe opp monsterbakken, nå er fellesstart. Ellers er det to sprintetapper og kun en av de sju etappene er individuell start. Therese Johaug er naturligvis storfavoritt blant jentene, mens Johannes Høsflot Klæbo står til magre 1,50 i odds som totalvinner av gutta.

Men nå skal det handle om dagens fellesstart for menn, som altså går over 15 km i fristil. Også på denne etappen er Høsflot Klæbo favoritt. Fjorårsvinneren av Tour De Ski har tatt nye steg på distanserenn denne sesongen og når det er snakk om fellesstart er han vrien å bli kvitt underveis. Da må vi se bort fra verdenscupløpene på Lillehammer, de løypene er så tøffe at der er det ofte annerledes.

Mye tyder på at det blir samlet felt på dagens etappe, og Johannes Høsflot Klæbo har vist ved utallige tilfeller, at han er en ekstremt god spurter. Han posisjoner seg perfekt mot mål og han kjører svinger som får andre. 2,15 i odds på at Johannes Høsflot Klæbo vinner dagens første etappe er helt greit betalt og spilles.

Klikk her for å levere dette tipset