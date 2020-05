Klar for Revierderbyet: Haaland sier han aldri har opplevd noe lignende

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund er tilbake etter den ufrivillige koronapausen.

Lørdag returnerer nordmannen og den tyske storklubben til fotballbanen når Bundesliga endelig sparkes i gang igjen etter at koronaviruset satte en midlertidig stopper for fotballen i Tyskland.

Og det blir litt av en retur for den norske stjernen.

Lørdag klokken 15.30 møter Dortmund nemlig rivalen Schalke 04 i Revierderbyet.

Kampen spilles for tomme tribuner for første gang siden den første derbykampen ble spilt for 95 år siden, men Haaland forteller selv før oppgjøret at han aldri har vært borti et større derby i sin karriere.

Få med deg hva Haaland tenker om det kommende oppgjøret i videointervjuet med BVB-TV øverst i artikkelen.

Dortmund ligger på 2. plass i Bundesliga med 51 poeng før lørdagens serierunde i Tyskland.

Mot Schalke må laget klare seg uten både Axel Witsel og Emre Can som har måttet få behandling utenfor lagets karantenesone. De må dermed stå over uavhengig om de er fysisk klare til kamp.

Dortmund ligger fire poeng bak serieleder Bayern München som skal i aksjon borte mot Union Berlin søndag klokken 18.00.

Lørdagens kamp mellom Dortmund og Schalke 04, samt de øvrige Bundesliga-kampene, kan du følge i Nettavisens livesystem fra klokken 15.30.