Klarer Norge å reise seg i kveld?

Etter tapet for Østerrike, må Norge reise seg umiddelbart mot Nord-Irland. Vi tror på norsk seier i Belfast.

Dette er en kamp Norge må vinne for å være med i kampen om førsteplassen i Nations League-gruppen. Etter tapet på fredag er det ingen annen vei til gruppeseier enn ved seier her, for Østerrike virker bunnsolide. De kommer ikke til å rote vekk mange poeng. Vi tror Norge slår tilbake på direkten.

Nord-Irland - Norge 3,05 - 2,80 - 2,35 B (spillestopp kl. 20.40)

National League B, gruppe 1. Etter å ha hatt suksess med U21-landslaget tok Ian Baraclough over som nordirsk landslagssjef etter Michael O'Neill i juni. På fredag ledet han Nord-Irland for første gang, og det endte 1-1 borte mot Romania.

Baraclough har hentet inn en del nye spillere, men det nordirske laget fremsto fredag med den samme innsatsen som har kjennetegnet laget de siste årene. Det gjensto kun fire minutter på stadionuret da nordirene som var redusert til ti mann kjempet seg til en sen utligning i Bucaresti. Gavin Whyte-scoringen sørget for at Baraclough fikk en bra start på jobben som landslagssjef.

Midtbanekrise hos Norge

På Windor Park har Nord-Irland vært sterke De har kun tapt to av de siste syv kampene der, og det var mot Tyskland (0-2) og Østerrike (1-2).

I den forrige kampen hjemme på Windsor Park spilte Nord-Irland 0-0 mot Nederland. Det resultatet forteller alt om hvilke vanskelig oppgave Norge har mandag kveld.

Sander Berge måtte avbryte landslagets trening i Belfast søndag ettermiddag og kan trolig ikke spille mot Nord-Irland. Dermed mangler Norge tre av de viktigste midtbanespillerne; Martin Ødeggaard, Ole Selnæs og nå antakeligvis også Sander Berge. Midtstopper Tore Reginiussen er heller ikke med til Belfast.

Norge har et godt tak på Nord-Irland

Med Erling Braut Haaland og Joshua King på topp, var det store forventninger til Norges første Nations League-match mot Østerrike. Selv om Braut Haaland scoret sitt først mål for A-landslaget, så var det en usedvanlig skuffende forestilling av det norske laget på Ullevaal. Norge tapte fullt fortjent 1-2 mot et imponerende østerrisk lag, som spilte uten flere av sine største stjerner.

Tapet mot Østerrike gjorde at Norge gikk på sitt første hjemmetap siden 2016, og tapet brøt også en rekke på ni kamper uten tap for Lars Lagerbäcks menn.

Norge må slå tilbake i mandagens kamp, men det blir ikke enkelt. Nord-Irland har kun tapt tre av de siste elleve kampene. Leicester-stopperen Jonny Evans er tilbake i midtforsvaret til Nord-Irand. Det taler heller ikke til Norges fordel, men offensivt har ikke nordirene imponert. De har kun scoret ett mål i tre av de fem siste kampene. Det gjør at vi har troen på at Norge kan reise seg.

Norge vant kun en av tre bortekamper i forrige utgave av Nations League, og kun en av de tre siste bortekampene i EM-kvaliken. Men de har vunnet tre av de fire siste kampene mot Nord-Irland, men sist gang Norge var på Windsor Park endte det med tap. Vi sitter likevel med en følelse av at Norge slår tilbake i Belfast. 2,35 i odds på borteseier er ok.

