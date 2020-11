Klopp er et mareritt for Guardiola

Pep Guardiolas ni tap mot Jurgen Klopp er den verste statistikken hans mot noen annen manager. Vi tror han går på sitt tiende tap mot Liverpool-manageren søndag.

Blant managerne Pep Guardiola har møtt fem ganger eller mer i sin ekstremt suksessfulle karrière, er det Jürgen Klopp han har hatt største problemer mot.

Katalaneren har møtt Klopp 19 ganger, ifølge transfermarkt. Han har tapt ni, spilt uavgjort to ganger og vunnet bare åtte. Vi tror Klopp kan lage problemer for Guardiola igjen.

Premier League. Manchester City og Liverpool har funnet formen. Begge lagene har vunnet tre av tre kamper i Champions League. City er ubeseiret i åtte kamper siden de slapp inn fem mål hjemme mot Leicester, mens Liverpool står uten tap i seks kamper siden de gikk på det ydmykende 2-7-tap mot Aston Villa på bortebane.

City har vunnet de tre siste hjemmekampene mot Liverpool. Målforskjellen er 11-1. Men; Liverpool er ubeseiret i elleve ligakamper mot City som regjerende mestere siden de tapte 1-3 i 1977.

Pep Guardiola mangler Sergio Aguero, Benjamin Mendy og Fernandinho, men Gabriel Jesus kan få sin andre kamp fra start i Premier League denne sesongen. Brasilianeren var tilbake i midtuken og scoret mot Olympiakos.

Aymeric Laporte, Ruben Dias og Joao Cancelo satt alle på benken mot Olympiakos, men det vil være en gedigen overraskelse om de ikke er tilbake i startelleveren til søndagns kamp.

Ifølge Manchester Evening News vil Manchester City stille med dette laget: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Sterling, Jesus, Foden.

Jurgen Klopp har laget problemer for Guardiola før. Vi tror også at han lager trøbbel for spanjolen søndag. Foto: Luca Bruno (AP)

Ni av de elleve spillerne som slo Atalanta overbevisende 5-0 i Italia ligger an til å fornyet tillit av Jürgen Klopp i søndagens match.

Joel Matip vil antakeligvis gå inn i midtforsvaret istedenfor Rhys Williams om kameruneren blir friskmeldt, og Curtis Jones tar trolig en av plassene på midtbanen.

På topp vil hat-trick-helten Diogo Jota antakeligvis få fornyet tilllit, med Sadio Mane og Mohamed Salah på hver sin side, siden trioen imponerte i Bergamo. Det betyr at Roberto Firmino, som ble byttet inn de siste 25 minuttene mot Atalanta, må belage seg på å starte på benken igjen.

Liverpool har Naby Keita tilbake, men mangler Thiago Alcantara, Fabinho og Virgil Van Dijk. Det er tunge fravær hos Liverpool, men Jurgen Klopps menn har vist at de kan få resultater uten dem.

Denne kampen spilles i akkurat samme uken som første møtet melom Manchester City og Liverpool sist sesong. Da vant Merseyside-laget 3-1 på Anfield og skaffet seg en ledelse på ni poeng. Liverpool kan skaffe seg et forsprang på åtte poeng hvis de vinner søndagens kamp, eller City kan være to poeng bak med én kamp mindre spilt. Det forteller alt om hvor viktig denne kampen er for begge lagene.

Mange tror nok at tre poeng er utenfor rekkevidde med de skadene Liverpool har, men vi tror et litt undervurdert Liverpool-lag kan vinne her. Tidligere når Manchester City har spilt mot Liverpool har Pep Guardiola visst hva han kom til å møte. Det vet han ikke denne gangen. Den fantastiske formen til Diogo Jota kan gjøre at Firmino havner på benken, og det er heller ikke klart hvem som starter i midtforsvaret.

City har heller ikke samme fordelen av å spile hjemme når tribunene er tomme. 3,30 i odds på Liverpool-seier må prøves.

