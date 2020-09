Klopp og Liverpool vinner duellen mot Lampard

Chelsea og Frank Lampard vant kampen om Timo Werner, men vi tror Jürgen Klopp og Liverpool vinner søndagens Premier League-duell.

Det ble en svært underholdende kamp da Liverpool vant 5-3 mot Chelsea på Anfield i slutten av juli, og ut fra hva de to lagene leverte i den første serierunden kan det bli en målrik kamp på Stamford Bridge søndag.

Chelsea - Liverpool 3,05 - 3,65 - 2,10 B (spillestopp kl. 1725)

Premier League. Frank Lampard og Jürgen Kopp har vært i tottene på hverandre flere ganger de siste to månedene.

Det var etter 3-5-tapet for Liverpool i sommer at Lampard sendte i vei noen heftige bannord mot Liverpools benk. Etterpå beklaget han ordbruken, men advarte samtidig Liverpool om ikke å bli «for arrogante».

Før sesongen har pengebruken til Chelsea har ført til ny ordkrig mellom managerne.

– Vi lever i en verden med mye usikkerhet nå. For noen klubber ser ikke det ut til å bety noe. De er eid av nasjoner eller oligarker. Det er sannheten. Vi er en annerledes klubb, forklarte Klopp i et BBC-intervju.

Jürgen Klopp og Frank Lampard har et noe anstrengt forhold. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Chelsea skal ha brukt rundt 200 millioner pund på spillere som Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech og Ben Chilwell. Og kjøpefesten er neppe over, for Rennes-keeperen Edouard Mendy er også ventet å komme inn portene på Stamford Bridge.

Liverpool har overtaket på Chelsea

Den offensive midtbanen hos Chelsea kan skremme vettet av et hvilket som helst lag, og med Timo Werner helt på topp lukter det mål av Vest-London-klubben denne sesongen. Men Chelsea har ingen god statistikk mot Liverpool. De har kun vunnet to av de siste ti Premier League-kampene mot Klopps mannskap.

Fredag styrket Liverpool sjansene sine for å forsvare ligatittelen da Thiago Alcantara ble presentert som ny Liverpool-spiller. 220 millioner kroner for den spanske landslagsspilleren er et røverkjøp. Lørdag ble det klar at Klopp forsterker angrepet ytterligere. Diogo Jota kommer fra Wolverhampton for over en halv milliard kroner.

Chelseas nysignering Timo Werner fikk en smell i leggen i mandagens kamp mot Brighton, men er spilleklar til søndagens match. Kampen mot Liverpool kommer for tidlig for Thiago Silva og Christian Pulisic, mens sommersigneringene Ben Chilwell og Hakim Ziyech er ute.

Thiago debut?

Liverpool-manager Jurgen Klopp kan la nykommeren Thiago Alcantara debutere på Stamford Bridge, og det er mulig at Joel Matip kommer inn i midtforsvaret istedenfor Joe Gomez.

Chelsea startet sesongen med å slå Brighton 3-1, men kampen viste at de trenger mer tid for å spille inn laget Liverpool måtte jobbe mer for sine tre første poeng. De vant 4-3 mot nyopprykkede Leeds i en svært severdig kamp på Anfield.

Merseyside-laget har vunnet seks av de siste tolv ligakampenepå Stamford Bridge. De har blant annet vunnet tre av fem kamper under Jürgen Klopp. Statistikken viser 6-3-3. Klopp har også vunnet tre av fire møter med Lampard, og vi tror han vinner for fjerde gang søndag. Liverpool-seier gir 2,10 i odds.

