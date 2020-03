Klubben har gått fra å være et bunnlag til å bli et topplag

FC Energetik-BGU Minsk slo BATE Borisov, som har vunnet den hviterussiske ligaen 13 av de 14 siste sesongene. Vi tror de også vinner mot nyopprykkede Rukh Brest.

De fleste ligaene i verden har tatt pause på grunn av koronaviruset, men den hviterussiske toppdivisjonen ruller ufortrødent videre.

Rukh Brest FC - FC Energetik-BGU Minsk 2,40 3,25 2,35

Ruh Brest ble stiftet så sent som i 2016 som et amatørlag. Klubben har sust oppover i divisjonssystemet. De vant den hviterussiske 2. divisjon i debutsesongen i 2018, og de rykket opp fra hviterussisk 1. divisjon i 2019.

Debut på øverste nivå

I forrige uke debuterte Ruh Brest i den hviterussiske toppdivisjonen, Vysshaya Liga, og den historiske kampen er en kamp de vil sent glemme. Ruh Brest, som ikke må forveksles med fjorårets serievinnere Dinamo Brest, slo storklubben Dinamo Minsk 1-0 på bortebane.

Oleksiy Kovtun stanget inn Chidi Osuchukwus hjørnespark allerede etter 26 minutter. Dinamo Minsk presset i andre omgang, men keeper Aleksandr Nechaev storspilte og hadde flere avgjørende redninger.

Manager Aleksandr Sednev har signert en rekke spillere i løpet av vinteren. I Minsk debuterte venstreback Oleksandr Mihunov, den sentrale defensive duoen William og Oleksii Kovtun og Artem Rakhmanov som er anker på midtbanen. Den nigerianske midtbanespilleren Chidi Osuchukwu imponerte i debuten, og han vil sannsynligvis bli en nøkkelspiller for dem denne sesongen. Artem Petrenko startet på topp, men han har sterke konkurrenter i Egor Bogomolskiy og Abdoulaye Diallo.

Gjestene slo storklubb

Fredag spiller Brest sin første toppseriekamp hjemme på Yunost Stadium. Da møter de et nytt lag fra hovedstaden, Energetik-BGU Minsk. Gjestene overrasket stort i første serierunden med å banke storklubben BATE Borisov 3-1.

Energetik-BGU Minsk lå svett an en stund sist sesong, og de kunne endt opp med å bytte plass med nyopprykkede Ruh Brest om det ikke hadde vært for en formidabel sluttspurt. De tok 17 poeng på de åtte siste kampene, og havnet dermed tre poeng over nedrykksstreken.

Vladimir Belyavskis mannskap har svingt i prestasjonene i treningskampene, men imponerte stort i sesongstarten. Energetik slo et av de mest suksessfulle lagene fra Hviterussland, BATE Borisov. BATE har vunnet den hviterussiske ligaen 13 av de 14 siste sesongene, men Energetik-BGU Minsk overrasket alle med å vinnet 3-1 hjemme i hovedstaden.

Kampene i Hviterussland spiller fortsatt med publikum på tribunene. Her er bilder fra kampen mellom BATE og Energetik-BGU Minsk. (AP Photo/Sergei Grits) Foto: Sergei Grits (AP)

Spennende nykommere

Jasur Yakhshiboev scoret de to første målene. Maksim Skavysh reduserte for BATE, men innbytter Dusan Bakic fastsatte sluttresultatet til 3-1 i det 88 minutt. Bakic hadde et bra innhopp, men han starter neppe fredagens match. Jasurbek Yakhshiboev og franske Jérémy Mawatu er førstevalgene, og de vil sannsynligvis få fornyet tillit.

Den liberianske midtbanespilleren David Tweh hadde to målgivende pasninger i debuten sin. Det blir spennende å følge ham videre. Det virker som Energetik-BGU Minsk har en solid midtbane denne sesongen med Tweh og kaptein Aleksey Nosko

Ruh Brest flyr høyt etter sjokkseieren i serieåpningen De er også ubeseiret i de fem siste hjemmekampene, men det var i 1. divisjon. Energetik-BGU Minsk er ubeseiret i åtte av de siste ni kampene i den hviterussiske toppdivisjonen, og de har et bra lag denne sesongen.

At de slo BATE i første serierunden viser at de holder et høyt nivå. Vi tror gjestene fra hovedstaden tar tre poeng i Brest. Oddsen på borteseier er 2,35. Spillestopp er fredag kl. 17:55.