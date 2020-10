Klubblegender, Billy Bremner for feil lag og mannen som ingen husker: Fotballkortlaget del 2

I en ny serie vil Sportspill ta på seg retrobrillene for å kikke på klassiske fotballkorthelter.

For alle som er gamle nok så husker man de klassiske fotballkortene. De kortene som kom før kortene faktisk hadde en spillmulighet slik de har i dag.

I denne del 2 tar vi for oss fotballkort fra sesongen 77/78.

Spisser: Phil Boersma og Clive Woods

Clive Woods og Phil Boersma

Foran sesongen 1977/78 signerte Phil Boersma for Luton. Mannen fra Kirkby på Merseyside hadde siden ungdomsdagene fram til 1975 prøvd å slå igjennom på Liverpool. Etter to sesonger hos Middlesbrough som brukte ham som midtbane ble det altså Luton i 1977. Boersma signerte etter en sesong for Swansea, hvor hans Liverpool-venn John Toshack hadde blitt manager. Der brakk han beinet, og karrieren var over i 1979. Boersma jobbet senere som trener under Graeme Souness for flere klubber.

Det ble 8 mål for Boersma i hans ene sesong i Luton. Laget endte midt på tabellen i 2. divisjon (dagens Championship).

Clive Woods ble født i Norwich, og startet også karrieren på lokale Norwich Gothic før han flyttet litt sørover til Ipswich hvor han var i 11 sesonger. Den raske vingen er en del av Ipswich Hall of Fame, selv om han avsluttet karrieren hos rivalen Norwich. Selv om Ipswich endte på en skuffende 18. plass i serien i 1978, så vant laget FA-cupen. Et trofé som ble det eneste Woods vant i sin spillerkarriere. Under kan du se Woods score et av de mest legendariske målene til laget noensinne:

Etter at Woods la opp ble han lagersjef på et varehus. Hans Ipswich-lag var full av profiler, men Woods var en av de få spillerne som aldri ble tatt ut på landslag eller stjal store overskrifter. Likevel en spiller som alltid møtte opp, og var der for laget.

Midtbane: Gary, David, Stewart og Billy

En Leeds-legende på nytt lag sammen med en mann som ble en legende utenfor banen etter at han la opp

Gary Stanley (feilstavet på kortet) signerte som ungdomsspiller for Chelsea, og debuterte i 1975. På sine 8 år i klubben fikk han 109 seriekamper før han ble solgt til Everton da Chelsea rykket ned. Sommeren før overgangen spilte han for Fort Lauderdale Strikers i USA, en ganske vanlig sommerferie for engelske fotballspillere som den gangen ikke tjente så mye penger.

Etter to suksessfulle år i Everton trappet han noe ned, og i 1986 ble han innendørsspiller i USA. Etter at han la opp i 1990 ble han selger. Chelsea endte på en 16.plass i 1978.

David McCreery står som spiss på kortet vi har bilde av, men han var utvilsomt midtbanespiller. Nordiren signerte for Manchester United som unggutt, og debuterte i 1974. Fem år senere ble han solgt til QPR. På åttitallet spilte han lenge for Newcastle, men var også spiller for både Tulsa Roughnecks og GIF Sundsvall(!). Han la opp i 1995, etter 21 år som profesjonell. Etter at han la opp, som spillende manger, ble han speider for flere klubber. Senere ble han manager i Malaysia. Han er fortsatt aktiv som agent, speider og mye annet i fotballen. Du finner ham på Twitter. United endte på en 10.plass i 1978.

Stewart Barrowclough ble født i Barnsley, men det var Newcastle som ble hans store klubb. Han var meget sentral fra 1970 til 1978. Kantspilleren gikk tilbake til sin første klubb på åttitallet, og hjalp Barnsley til en ny vår da. Han har etter at han la opp som fotballspiller jobbet med vanskeligstilt ungdom og barn fra fattige kår i et program som kobler politiet og fotball-lag. Der mange Newcastle-fans regner han som en legende som ikke fikk nok oppmerksomhet da han var på banen regnes han som en legende utenfor banen i Barnsley-området. Newcastle rykket ned i 1978.

Vår siste midtbanespiller er Billy Bremner. Leeds-legenden signerte for Hull i 1976. Klubben lå da på nest øverste nivå. I 1978, da laget slet som verst, fikk manageren i klubben sparken og Billy Bremner sa han ønsket å ta over. Han fikk nei, og han sa da han ønsket å legge opp som spiller. Hull rykket ned, og Billy la opp. Han døde i 1997, men fikk prøve seg som manager i to perioder for Doncaster og en for sitt kjære Leeds. Bremner endte på 54 landskamper for Skottland og 773 kamper for Leeds.

Forsvar: Joe, Billy, Roger og John

Billy, John Roger og Joe

Joe Gallagher debuterte for Birmingham i 1973, og spilte for laget fram til 1981 med over 300 kamper da han ble signert for Wolves for 300 000 pund. Dessverre gikk Wolves nærmest konkurs, og kunne ikke betale verken overgangssum og lønn. Gallagher fikk etter hvert ganske dårlig form, og selv om han signerte for West Ham ble det ikke mer toppfotball på ham. Etter at han la opp i 1984 ble han manager for flere mindre klubber før han fikk jobb som selger for Land Rover.

Billy Bonds er en West Ham-legende med 799 kamper for laget. Han spilte for laget fram til 1988, og ble senere ungdomstrener og manager. En av de legendariske engelske klubbspillerne som aldri fikk noen landskamp for A-laget (han satt på benken i en kamp).

Evertons Roger Kenyon er en annen klubblegende. Fra 1966 til 1979 ble det mange kamper for Liverpool-laget uten at han noen gang stjal virkelig store overskrifter. Den lojale forsvarsspilleren spilte på åttitallet i Canada for Vancouver Whitecaps. Han startet etter karrieren et eget selskap som lager fotballevents med tidligere spillere.

Vår siste forsvarsspiller er John Gregory. Laget er selvfølgelig Aston Villa. Eller selvfølgelig? I 1977 var han en nysignering fra Northampton, flyttet opp to divisjoner. Det ble likevel suksess, og han var i klubben fram til Brighton kjøpte ham i 1979. Gregory ble manager etter at han la opp, blant annet for Aston Villa. Hans siste jobb var manager i indisk fotball.

Målvakt: Mark Wallington

Mark Wallington. Reserven til Peter Shilton som ble en klubblegende.

Målvakten vår er Mark Wallington. Han spilte for Leicester fra 1971 til 1985, og var førstekeeper for laget i ti sesonger (de første årene var han reservemålvakt for Peter Shilton). Aldri en spiller som fikk de store overskriftene, og da han la opp ble han gymlærer.

