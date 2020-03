Knallhard kamp om å få møte Magnus Carlsen til tittelkamp

Åtte mann kjemper om å møte Magnus Carlsen til tittelkamp i desember. Etter halvspilt turnering i Jekaterinburg er det fortsatt vidåpent.

Koronaviruset skaper enorme utfordringer for sport og idrett verden over og tirsdag ble det kjent at fotball-EM utsettes til 2021. I tillegg er det utsettelser og innstillinger over en lav sko innen sportens verden.

Men fortsatt er det litt som skjer. I Hviterussland og Australia spilles det fotball i den øverste divisjonen.

Også i sjakkens verden er det restriksjoner, men i Jekaterinburg i Russland spilles det kandidatturnering. Kirill Alekseenko, Jan Nepomnjasjtsjij, Anish Giri, Wang Hao, Fabiano Caruana, Ding Liren, Aleksandr Grisjtsjuk og Maxime Vachier-Lagrave skal i tre uker sitte nærmest innesperret på luksushotellet Hyatt Regency. I løpet av tre uker, skal det kåres en vinner og i slutten av desember skal denne vinneren møte Magnus Carlsen til tittelkamp.

Søndag er det dag fem av denne kandidatturneringen. Spillerne skal møte hverandre to ganger, så totalt spiller de åtte kamper. Elleve av de 16 første kampene har endt med remis og lørdag endte alle fire kampene med remis. Slik er oversikten blant de åtte kandidatene etter fire spilte kamper (antall poeng, seier gir ett poeng, remis 0,5 poeng tap 0 poeng):

Jan Nepomnjasjtsjij - 2,5 poeng

Maxime Vachier-Lagrave - 2,5 poeng

Hao Wang - 2,5 poeng

Fabiano Caruana - 2 poeng

Aleksandr Grisjtsjuk - 2 poeng

Kirill Alekseenko - 1,5 poeng

Anish Giri - 1,5 poeng

Ding Liren - 1,5 poeng

Det betyr at stillingen er uforandret i toppen etter et tuneringen er halvspilt. Fabiano Caruana er fortsatt den største favoritten til å vinne turneringen og dermed få møte Magnus Carlsen til tittelkamp i desember.