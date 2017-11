Knalltøff bortekamp for Uwe Rösler

Sportspills øvrige lørdagstips:

Lørdagskupongen er som vanlig dominert av engelsk fotball og til vår forargelse er hele tre kamper trukket fra kupongen. Det betyr at vi må kaste bort en del kryss og gjør valget desto tøffere på de resterende kampene. Så er det mulig å hevde at League One og Two er bingo uavhengig av om de trekkes, så leseren får selv bestemme hvordan de ønsker å prioritere.

Bonuspotten er på 620 000 kroner til denne lørdagskupongen.

Innleveringsfrist er som vanlig klokken 15.55.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. FYR Makedonia — Norge

Privatlandskamp som spilles i Skopje. Makedonia leverte en godkjent kvalifisering i en tøff gruppe, men var naturligvis sjanseløse på kvalifikasjon til VM mot lag som Italia og Spania. Seks av elleve poeng ble tatt mot Lichtenstein, men slo også Israel borte og klarte uavgjort mot Italia.

Troppens kvalitet er så som så, den store stjernen er Genoa-spilleren Goran Pandev, ellers er det få spillere på høyt nivå.

Det ble en positiv avslutning på VM-kvalifiseringen, om vi ser bort fra 6-0 for Tyskland, og Lars Lagerbäcks menn sørget for optimisme inn mot neste høsts EM-kvalifisering. Nå handler det meste om å flyte videre på denne bølgen og sette laget som skal kvalifisere seg til 2020-mesterskapet.

Troppmessig er det en del endringer fra laget som slo Nord-Irland og San Marino forrige måned. King, Tarik Elyounoussi, Helland, Sander Berge, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Omar og Aleesami er balnt spillerne som ikke er med til Skopje, men det er den del spennende erstattere, som Thorsby, Kirkevold og selvfølgelig Martin Ødegaard.

Slik starter Norge, melder NFF: Sten Grytebust – Jonas Svensson, Gustav Valsvik, Håvard Nordtveit, Birger Meling – Martin Ødegaard, Ole Kristian Selnæs, Markus Henriksen, Martin Linnes – Ola Kamara, Alexander Sørloth.

Stor U-fare i disse betydningsløse kampene, men vi gir brorparten av får tillit til Norge. (H)UB.



2. Danmark — Irland

Etter en trøblete innledning på kvalifiseringen skjøt Hareides menn virkelig fart og avsluttet kvaliken kruttsterkt, med 13 poeng på de siste fem kampene og sterke seire som 4-0 over Polen. Hjemme i Parken har de hatt visse feilsteg, men 3-1-1 er like fullt godkjente tall.

Alle nøkkelspillere er i troppen og noen av dem er atpåtil i fantastisk form, som Christian Eriksen. Alt i alt kunne forutsetningene neppe vært bedre for Åge Hareide.

Irland kom på andreplass i en ganske jevn gruppe, med blant andre Østerrike, Serbia og Wales. Playoff ble sikret med en borteseier over sistnevnte i aller siste kamp. Seamus Coleman, Jon Walters og James McCarthy er ikke tilgjengelige, ellers en fulltallig og toppet tropp.

Irrene gjorde det sterkest på reisefot i kvalifiseringen og avsluttet med sterke 3-2-0.

Her får Hareide tillit. H.



3. Blackpool — Portsmouth

Vertene kommer fra to tap på rappen, det siste for et av bunnlagene, og har mistet kontakten med playoff-plassene, selv om det fortsatt bare er tre poeng opp. Fem poeng på de siste seks kampene er heller ikke særlig imponerende kost.

Imponerende er imidlertid hjemmetallene 5-1-1, de har tatt over to tredeler av poengene sine på eget gress.

Forsvareren Curtis Tilt returnerer etter suspensjon. Clark Robertson, Kyle Vassell og Colin Daniel mistet alle forrige helgs kamp og er tvilsomme i dag. Kaptein Jimmy Ryan er ventet fra start etter skade.

En annen fallen storhet, Portsmouth, er i enda mer trøbbel enn sine motstandere i dag og har hele tre tap på rappen inn mot helgens oppgjør, de to siste mot topplag uten å score mål. Dermed ligger de rundt dagens motstander på tabellen, med én kamp mer spilt. På reisefot har de middelmådige 2-1-5.

Pompey må klare seg utenfem spillere, Damien McCrory, Jack Whatmough, Milan Lalkovic, Nathan Thompson og Stuart O'Keefe.

Hjemmesterke Blackpool burde vært favoritt her. HU.



4. Bradford City — Plymouth Argyle

En svak formrekke med tre kamper uten seier sendt Bradford ut av de direkte opprykksplassene, men de sikret en viktig 1-0-seier borte over Portsmouth sist helg og fant tilbake til vinnersporet. Nå er det seks poeng opp til Wigan på andreplass.

Poengmessig har de vært sterkest på reisefot så langt, men 4-1-3 er vel en anstendig hjemmestatistikk.

Gjestene er fortsatt jumbo i League One, men har fire kamper på rad uten tap og til og med vunnet én av disse, så de har tatt mer poeng på de fire siste enn på de tolv første - det er da noe. 1-3-4 er en marginalt bedre bortestatistikk enn hva de leverer hjemme. Likevel, H.



5. Milton Keynes Dons — Fleetwood Town

Hjemmelaget har falt som en stein på tabellen med sine to poeng på de siste fem kamper, de fleste av dem mot lag rundt dem på tabellen. På eget gress har de slitt med å avgjøre kamper og 2-4-2 er bare middelmådige tall.

Uwe Röslers bortelag holder tritt med playoffplassene og er i godkjent form, de siste to kampene har gitt fire poeng og sist klarte de uavgjort borte mot Blackburn. De har vært tøffe å slå på reisefot denne sesongen og 3-2-3 er tallene på reisefot.

Stor U-fare i denne. HU.



6. Shrewsbury Town — Charlton Athletic

Avlyst fordi for mange spiller landskamper. Dermed trekkes kampen, med ett lodd per prosent på folkerekka. H(U)B.



7. Oxford United — Northampton Town

Hjemmelaget er med i playoffkampen, men har tre kamper på rad uten seier og tapte sist helg, borte for Fleetwood. På eget gress har de notert seg for solide 3-4-1 og det er på eget gress de er klart best.

Gjestene har vunnet to kamper på rappen og nærmer seg trygg grunn med en voldsom fart, selv om det må nevnes at ingen av lagene de har slått, har vært spesielt sterke. Det bryr de seg neppe om når de forsøker å utvide rekken med kamper uten tap til fire.

Kanskje de kan få med seg et poeng herfra. H(U).



8. Gillingham FC — Bury FC

En såkalt sekspoengskamp, to poeng skiller lagene i bunnen, favør hjemmelaget. Formen er også klart best hos vertene, som har syv poeng på sine siste fire kamper, like mye som på de første tolv. Det største oppsvinget har imidlertid kommet på reisefot og 1-3-4 er ikke hjemmetall som skremmer noen.

Gjestene har tapt fire kamper på rappen og er i skrivende stund det klart formsvakeste laget i ligaen. På reisefot har de vært skrøpelige hele sesongen og 0-2-6 er en fryktelig statistikk. Her backer vi hjemmelaget. H.



9. Scunthorpe United — Bristol Rovers

Vertene har tatt opp jakten på de to direkte opprykksplassene med to strake seire, som har sementert deres plass i topp seks. Poengmessig er de hakket vassere på reisefot, men 3-3-2 er like fullt en godkjent hjemmestatistikk.

Gjestene ligger tilnærmet så midt på tabellen som det er mulig å gjøre, med fem poeng opp og seks poeng ned til plasser av betydning. Sist helg brøt de en tre kamper lang tapsrekke med en solid seier over MK Dons på hjemmebane.

Det er også på hjemmebane de har levert best denne sesongen, borte har de mer beskjedne 2-0-6.

Hjemmelaget er i form og får vår tillit. H igjen.



10. Rochdale — Wigan Athletic

Trekkes. Her er folkerekka så jevn at vi bruker helgarderingen. HUB.



11. Southend United — Oldham Athletic

Trekkes. HU.



12. Stevenage — Notts County

Hjemmelaget er i skrekkelig form og har falt ut av topp syv med fire tap på de siste fem, tre av tapene mot lag som sliter i bunnen av tabellen. Deres eneste seier i denne perioden kom dog mot andreplasserte Accrington Stanley.

Gjestene topper fortsatt tabellen, men er ikke i sin beste form - 2-2-1 er fasit de siste fem, sist helg slo de et annet topplag, Newport, hele 3-0 og fikk en solid selvtillitsboost. De har vært klart best på hjemmebane, men 4-1-3 er like fullt solide tall på reisefot for serielederen.

Det føles aldri godt å bankerspille borte på dette nivået, men vi er tomme for kryss grunnet alle avlysningen. B.



96-rekker:

1. FYR Makedonia — Norge UB

2. Danmark — Irland H

3. Blackpool — Portsmouth HU

4. Bradford City — Plymouth Argyle H

5. Milton Keynes Dons — Fleetwood Town HU

6. Shrewsbury Town — Charlton Athletic TR HB

7. Oxford United — Northampton Town H

8. Gillingham FC — Bury FC H

9. Scunthorpe United — Bristol Rovers H

10. Rochdale — Wigan Athletic TR HUB

11. Southend United — Oldham Athletic TR HU

12. Stevenage — Notts County B

Og 432-rekker:

1. FYR Makedonia — Norge HUB

2. Danmark — Irland H

3. Blackpool — Portsmouth HU

4. Bradford City — Plymouth Argyle H

5. Milton Keynes Dons — Fleetwood Town HU

6. Shrewsbury Town — Charlton Athletic TR HUB

7. Oxford United — Northampton Town HU

8. Gillingham FC — Bury FC H

9. Scunthorpe United — Bristol Rovers H

10. Rochdale — Wigan Athletic TR HUB

11. Southend United — Oldham Athletic TR HU

12. Stevenage — Notts County B