Kommer: 5 ekstra Lotto-millionærer i 5 ulike aldersgrupper

Lotto-trekningen lørdag 24. oktober blir spesiell. Da trekkes det nemlig fem ekstra millionærer - i fem ulike aldersgrupper. Samme uke blir det i tillegg daglige Facebook-sendinger med svært hyggelige premier.

Det blir litt av en Lotto-uke fra og med mandag 19. oktober til og med lørdag 24. oktober, der Telefonen fra Hamar altså skal ringe ut til fem ekstra millionærer - i forskjellige aldersgrupper.

Lotto har spillefrist lørdager kl. 18.00

Alle aldersgrupper med

De fem ekstra Lotto-millionærene trekkes i disse aldersgruppene:

18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60 + år

I denne trekningen trenger man ikke å ha noen rette tall. Her deles alle som har levert Lotto til trekningen 24. oktober inn i de nevnte aldersgrupppene - før det trekkes en millionvinner i hver av dem.

Med andre ord: Norsk Tippingg garanterer en millionvinner i fem ulike aldersgrupper - noe som betyr at samtlige registrerte spillere hos Norsk Tipping er med - hvis de har spilt Lotto den aktuelle uken.

Vetle ble millionær: - Deilig!

Dette er ikke første gangen spillselskapet trekker ekstra millionærer i forskjellige aldersgrupper. I november i fjor ringte Telefonen fra Hamar til fem glade Lotto-spillere - i forskjellig alder - på forskjellige steder i landet.

Den yngste den gang var Vetle Bergene Johansen fra Stathelle i Vestfold og Telemark fylke. Han ble trukket ut som vinner i aldersgruppen 18-29 år.

- Å, så deilig, sa Vetle - mens jublende kamerater kunne høres i bakgrunnen.

Han kunne videre fortelle at pengene nok skulle gå til boligkjøp.

GLADLAKS: Vetle Bergene Johansen vant 1 million kroner i november i fjor. Foto: Privat

I tillegg: Vinn inntil 100 000,- på direkten

Før den store Lotto-finalen på lørdag, varmes det opp med daglige direktesendinger på Facebook kl. 19.00, der én heldig person kan vinne inntil 100 000 kroner mandag til fredag.

De som ønsker å være med, må ha krysset av for følgende:

Ha en gyldig, innlevert Lotto-kupong til trekningen lørdag 24. oktober

Være registrert som deltaker på lotto.no innen kl. 18.00 samme dag som trekningen.

(Det holder å være påmeldt én gang. Er man påmeldt før første trekning mandag 19. oktober, er man med i samtlige trekninger på Facebook i uke 43).

Hva skjuler seg bak kulene?

Av alle påmeldte trekkes det daglig ut én person til å være med på direktesendingen. Her får vedkommende velge mellom sju kuler. I disse skjuler det seg premier på 20 000 kroner, 30 000 kroner, 50 000 kroner - og altså 100 000 kroner som toppremie.

Den som trekkes ut hver dag, ringes fra vinnernummer 625 60 000. Vedkommende må ta telefonen innen ett minutt er gått - hvis ikke går turen til neste på lista.

Hvor stor blir potten på lørdag?

Direktesendingsuken avsluttes med en siste sending lørdag 24. oktober - da klokken 12.00. Her ringes en tilfeldig deltaker - og vedkommende er garantert å vinne minst 100 000 kroner. Siste frist for å delta i denne trekningen, er lørdag 24. oktober kl. 10.00.

Men - det kan også bli et vesentlig høyere beløp som vinnes. Fordi:

Dersom toppremien på 100 000 kroner ikke vinnes på ukedagene, vil differansen mellom vunnet beløp og toppremien overføres til potten i livesendingen på lørdag. For eksempel: Hvis mandagens deltaker vinner 20 000 kroner, overføres 80 000 kroner til lørdagens pott. Det betyr at lørdagens deltaker i livesendingen kan vinne til sammen inntil 500 000 kroner.

I denne siste livesendingen skal ikke deltageren velge mellom kulene. Vedkommende må kun ta telefonen innen ett minutt er gått for å vinne det som er i potten.

(Vinnersjanse for ekstratrekningen 5 ekstra Lotto-millionærer er 1:antall innleverte rekker i hver aldersgruppe. Vinnersjanse for de daglige Facebook-trekningene er 1:antall registrerte deltagere per dag. Vinnersjanse for sju rette i Lotto er 1:5,4 millioner per rekke.)

Vinnersjanse Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersjanse for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr