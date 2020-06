Kongsvinger elsker å spille på Jessheim

KIL er uten tap i de ni siste kampene mot Ull/Kisa.

Fredagens oddsprogram byr blant annet på godbiten Tottenham - Manchester United fra Premier League og toppkampen mellom Barcelona og Sevilla i La Liga. Her hjemme spilles det to treningskamper før oppstarten i OBOS-ligaen. Direktesport har rettighetene til å sende både Ull/Kisa - Kongsvinger og Åsane - Øygarden FK. Begge kampene spilles klokken 18.00.

Ull/Kisa - Kongsvinger 2,20 - 3,60 - 2,45 B (spillestopp kl. 17.55)

Kongsvinger har vært en marerittmotstander for Ull/Kisa hjemme på Jessheim. Statistikken viser hvorfor. Romerikingene har ikke klart å vinne mot glomdølene på ni forsøk på Jessheim i serie- og cupspill. Fasiten viser 0-4-5 og 6-15 i målforskjell. Det er vanskelig å finne argumenter for å tippe mot KIL, selv om fredagens kamp bare er en treningskamp.

Forskjellige strategier

Ull/Kisa har ikke spilt kamp siden 8. mars, da de slo Ranheim 2-1 i Estepona. De har valgt en annen strategi frem til seriestart enn KIL. Ull/Kisa skal kun spille to treningskamper før seriestarten. Fredag møter de KIL og 26. juni er det genralprøve mot Tromsø. Også den kampen spilles på Jessheim. KIL på sin side har allerede to kamper i beina. De spilte 1-1 mot Strømmen 6. juni og tapte 1-4 mot Ranheim tidligere denne uken.

Ull/Kisa-trener Trond Fredriksen har flere spennende unggutter i stallen denne sesongen. Sander Werni, som er på lån fra Vålerenga, starter mot Kongsvinger på fredag. Han er nevøen til tidligere Lillestrøm- og Aalesund-spiller Peter Werni.

Slik starter Ull/Kisa fredag (4-3-3): Christoffer Gjertsen – Vegard Kongsro, Espen Garnås, Morten Sundli, Nikolas Walstad – Sverre Martin Torp, Christian Aas, Sverre Økland – Sander Werni, Mesut Can, Henrik Kristiansen.

Ull/Kisa og Ole Kristian Langås jubler etter å ha scoret mot RBK i cupen i fjor. Fredag spiller romerikingene treningskamp mot KIL. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Fikk bank mot Ranheim

Lillestrøm er klare favoritter i OBOS-ligaen, det er udiskutabelt. Bak dem er det flere lag som kan være å kjempe om opprykk. Tromsø er der, Ranheim, og kanskje Kongsvinger. De har beholdt mye av stammen sin i laget, og har fått inn noen spennende nykommere.

Men det var lite som minnet om et topplag i OBOS-ligaen da de tapte 1-4 mot Ranheim tirsdag. KIL-trener Mika Lehkosuo har litt å jobbe med defensivt før seriestarten. Den første scoringen kom på en Ranheim-kontring hvor Ville Jalasto snublet på komisk vis og det var fri bane til mål. KIL slo raskt tilbake og Adem Güven ordnet 1-1 fra straffemerket tre minutter senere. Ranheim brukte bare to minutter til å ta ledelsen igjen, også denne gangen på en overgang. Trønderne scoret to ganger til i andre omgang. Spillemessig var KIL brukbare, men de ble hardt straffet for feilene de gjorde.

Revansjesugne glåmdøler

Før sesongen har glåmdølene signert Saku-Pekka Sahlgren, Victor Grodås, Mathias Gjerstrøm har signert permanent, og Edvard Skagestad signerte ny kontrakt.

KIL har kun Harald Holter (ankel) ute med skade, og de reiser til Jessheim med 23 spillere. Det kan bli noen få endringer på laget som tapte 1-4 for Ranheim i Alvdal. Da startet de med dette laget (3-5-2): Saku-Pekka Sahlgren – Edvard Skagestad, Ville Jalasto, Christian Røer – Fredrik Mani Pålerud, Martin Tangen Vinjor, Even Bydal, Simon Marklund, Victor Grodås – Gyuhwan Lee, Adem Güven.

Kongsvinger skapte flere sjanser mot Ranheim, men maktet ikke å få ballen i mål. Samtidig fikk de noen billige scoringer i trynet. Vi regner med at KIL-trener Mika Lehkosuo har strammet opp forsvaret, og at glåmdølene slår tilbake på Jessheim som har vært en lykkebane for dem. 2,45 i odds på bortelaget er ok.

