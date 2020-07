Konkurranse: Hva går overskuddet til?

Hele Norsk Tippings overskudd går til ballbinger, trompeter, forskning og mye mer.

Siden starten i 1948 har over 150 milliarder kroner fra Norsk Tipping gått til gode formål innen idrett, kultur, helse og humanitære organisasjoner over hele landet.

I anledning dette har vi laget en konkurranse om overskuddet. Visste du hva pengene gikk til?

Premier

1. Premie: 1 JBL høyttaler og 5 Flax-lodd

2. Premie: Handlenett

3. Premie: Handlenett

4. Premie: Handlenett

Alle som registrerer mailen sin er med i trekningen, vi sletter den etter konkurransen. Du må være over 18 år for å delta og fristen er fredag 10. juli.

Her kan du levere en kupong eller skrape Flax-lodd.

Visste du dette?

Mottakerne av overskuddet har én ting til felles. De er frivillige som engasjerer seg for sine lokalsamfunn.

Ved å være registrert som grasrot-giver, så kan du være med på å bestemme hva deler av overskuddet går til.

Blant mer enn 30 000 lag og foreninger over hele Norge, kan du velge én som skal få inntil sju prosent av summen du spiller for. Det koster ingenting ekstra, men kan ha stor betydning for laget eller foreningen du velger.

Her kan du velge din grasrot-mottaker.