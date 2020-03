Koronakrisen har gjort at alle vil se TV-fotball fra denne ligaen

I Hviterussland spilles det fortsatt fotball. Det har ført til at interessen for landets eliteserie har skutt i været.

Overalt ellers i verden har de profesjonelle ligaene tatt pause, men ikke i Hviterussland.

Ligaen til landet som ligger på 84.-plass på FIFA-rankingen, og som har klubber som sjelden klarer å spille seg inn i Champions League-gruppespillet, har fått en ny fanskare og opplever en salgssuksess midt i koronakrisen. I Hviterussland startet fotballsesongen for to uker siden, og det hviterussiske fotballforbundet har sagt at de ikke har tenkt å utsette eller kansellere kamper denne sesongen.

Ti nye TV-avtaler

De fleste lagene i Vysshaya Liga, kanskje med unntak av Bate Borisov og Dinamo Minsk, er ukjente for de fleste norske fotballentusiaster. Avgjørelsen om å fortsette å spille og tillate publikum på tribunene, har gjort at TV-selskaper i en rekke fotballhungrige land har rettet oppmerksomheten mot landets eliteserie ettersom det ikke finnes noen annen live-fotball å sende.

Det hviterussiske fotballforbundet har skrevet under ti nye TV-avtaler, blant annet vises kampene nå i Russland, Israel og India, i følge den britiske avisen The Guardian.

- Det er en situasjon vi aldri har vært i tidligere, sier talsmann for det hviterussiske fotballforbundet, Alexander Aleinik.

Alle fotballsupporterne fikk målt temperaturen før de ble sluppet inn på tribunen. (Photo by Sergei GAPON / AFP) Foto: Sergei Gapon (AFP)

Presidenten avdramatiserer koronautbruddet

I Hviterussland er det så langt kun 94 bekreftende koronavirustilfeller, og i landet spilles det fortsatt toppfotball med tilskuere på tribunene.

President Alexander Lukashenko, som har hatt makten i den tidligere Sovjet-nasjonen med 9,5 millioner innbyggere siden 1994, avdramatiserer koronavirusutbruddet. Den hockeyglade presidenten fortsetter å spille ishockey og omfavner sine medspillere.

- Det er bedre å dø stående enn å leve på våre knær, sa Lukashenko til en lokal TV-stasjon etter at han lørdag hadde vært i aksjon på isen.

- Det er ikke noe virus her på ishockeybanen. Jeg kan ikke se dem, sa han.

Som følge av økende interessen for den hviterussiske ligaen, har populariteten til Dinamo Minsk skutt i været i sosiale medier, særlig blant engelskspråkelige, skriver The Guardian.

Talsmann for klubben, Alexander Strok, håper at den store oppmerksomheten vil motivere spillerne, mens supporterne har troen på at interessen vil åpne dører for spillerne til større klubber i Europa.