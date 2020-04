Koronakrisen har ikke stoppet fotballen i disse landene

Fotballen er stengt ned over store deler av verden. Men ikke i disse fire landene.

Fotballen har tatt en pause omtrent i alle land verden rundt på grunn av koronaviruset, men det er noen få ligaer som fortsatt hoder koken.

I Hviterussland er det eneste landet i Europa hvor det spilles toppfotball, selv om tilskuerne har protestert noen ganger. Der er det spilt tre serierunder nå, og onsdag er det klart for semifinaer i den hviterussike cupen. Ligaen har fått mye oppmerksomhet fra TV-selskaper og gamblingselskapene, men de er ikke den eneste ligaen som er i gang.

Ett minutts stillhet for koronaofrene

Også i Tadsjikistan i Sentral-Asia spilles det fotball. Lørdag startet sesongen med supercupkampen mellom Istiklol og Khujand. Den gikk for tomme tribuner. Istiklol vant 2-1 mot Khujand på Central Republican Stadium i Dushanbe, som er hovedstaden i Tadsjikistan. Spillere og ledere i klubbene minglet etter kampen og representatnter for landets fotballforbund hang medaljer rundt halsen på spillerne og tok dem i hånden. I Tajikistan er det ikke rapportert noen tilfeler av koronaviruset, men før Supercup-kampen var det ett minutts stillhet for alle som er døde i koronakrisen rundt omkring i verden.

En mann med maske følger kampen mellom Managua FC og Cacique Diriangen fra tribunen i den nicaraguanske hovedstaden. (Photo by INTI OCON / AFP) Foto: Inti Ocon (AFP)

I Nicaragua ruller også fotballen videre i Liga Primera de Nicaragua og unngår å komme for tett på hverandre.

Det spilles også toppseriefotball i det afrikanske landet Burundi.