Krise for Salzburg uten Braut Haaland

Salzburg taptet toppkampen hjemme mot LASK Linz i helgen. Tapet av Erling Braut Haaland vil merkes for den østerrikske storklubben.

Torsdagens langoddsprogram byr på alle 16-delsfinalene i Europa League. I Anterselva det er klar for single mixed stafett (parstafett) i VM i skiskyting og i Ski de Tour er det klart for fellesstart for både kvinner og menn. Forøvrig er det full serierunde i Get-ligaen og i SHL i ishockey.

Eintracht Frankfurt - FC Salzburg H 2,00 (spillestopp kl 18.50)

Til tross for tap i tre av seks gruppespillkamper, tok Eintracht Frankfurt 2. plassen bak Arsenal i gruppe F. Tok seg helt til semifinalen forrige sesong og etter 1-1 mot Chelsea i første semifinale på hjemmebane, endte det også 1-1 på Stamford Bridge i returmøtet. Chelsea tok seg til finale etter å ha vunnet straffesparkkonkurransen.

Variable 3-1-3 på de sju siste seriekampene i Bundesliga, der laget ligger på 10. plass med 28 poeng. Har vært klart best hjemme hittil (6-3-2), borte er tallene svake (2-1-8). Midtstopper Martin Hinteregger (startet 20 av 22 seriekamper) soner karantene. Ellers er det ingen fravær av betydning for hjemmelaget.

Braut Haaland vil bli savnet

Salzburg hadde faktisk muligheten til å ta seg videre fra gruppespillet i Champions League, før den siste runden. Men tapte 0-2 mot Liverpool og dermed ble det Europa League-sluttspill istedenfor. Da var både Erling Braut Haaland og Takumi Minamino (solgt til Liverpool) en del av laget.

Salzburg røk ut i åttedelsfinalen av Europa League forrige sesong etter 0-3 tap borte og 3-1 seier hjemme mot Napoli. Sesongen 2017/18 var laget i semifinalen (slik altså Eintracht Frankfurt var forrige sesong). For Salzburgs del ble det 0-2 tap borte og 2-0 seier hjemme mot Marseille, men franskmennene tok seg til finale etter ekstraomganger.

Mistet serieledelsen i helgen

I hjemlig Bundesliga Salzburg toppkampen hjemme mot LASK Linz i helgen og mistet dermed serieledelsen i hjemlig serie. Både Erling Braut Haaland og Takumi Minamino er solgt siden høstens Champions League-sluttspill og det var åpenbart merkbart allerede i helgens første seriekamp. Utenom de svært sentrale salgene av Braut Haaland og Minamino, er det ingen fravær av betydning for Salzburg.

Eintracht Frankfurt har vunnet begge sine hjemmekamper i Bundesliga etter vinterpausen, blant annet en imponerende 2-0 seier mot sterke RB Leipzig. 2,00 er oddsen på at Eintracht Frankfurt vinner det første oppgjøret mot et klart svekket FC Salzburg i kveld. Det er innenfor og spilles.

