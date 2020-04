Krisen vokser i storklubben

De skulle slå tilbake og slåss om ligatittelen denne sesongen. I stedet ligger storlaget BATE Borisov to poeng over nedrykksstreken.

I Hviterussland ruller toppfotballen videre selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. Det spilles kamper også i påsken. På 1. påskedag spilles det tre ligakamper i Hviterussland.

FC Minsk - BATE Borisov (spillestopp søndag kl. 13.55)

BATE Borisov er i kjempetrøbbel, og søndag møter de et FC Minsk-lag som har vært utrolig vanskelige å slå hjemme på FC Minsk Stadium.

Minsk startet sesongen med å slå nyopprykkede Belshina. De lå under 0-1 etter første omgang, men scoringer av Oleksandr Vasyliev, Vladimir Khvashchinski og Dmytro Ryzhuk i de løpet av de siste 45 minuttene sørget for 3-1-seier. De fulgte opp med å vinne 3-2 i ellevilt byderby mot storebror Dinamo Minsk. Vladimir Khvashchinski satte inn 1-0 før det var spilt ett minutt, og Yevhenii Chahovets og Roman Gribovskiy gjorde at FC Minsk ledet 3-0 til pause. Da Dinamo ble redusert til ti mann i det 58. minutt regnet de fleste med at andre omgangen skulle bli plankekjøring for FC Minsk, men det ble det ikke. Dinamo scoret to ganger i løpet av ti minutter, og det ble en thrilleravslutning på matchen.

FC Minsk er best på hjemmebane

40 år gamle Andrey Razin tok over som trener i Dinamo Minsk sist sesong, og han ledet laget til en anonym niendeplass. Før søndagens kamp ligger FC Minsk på femteplass, og de kan klatre opp på samme poengsum som Torpedo og byrival Energetik-BGU med seier mot BATE.

Minsk tapte 0-2 i byderbyet borte mot Energetyk-BGU i forrige serierunde. Selv om vertene ble redusert til ti mann, klarte ikke FC Minsk å utnytte at de var i overtall. Men FC Minsk er to forskjellige lag hjemme og borte. De har kun tapt én av de siste 13 hjemmekampene uansett turnering.

Dmytro Ryzhuk spilte ikke kampen mot Energetyk. 19 år gamle Sergey Sazonchik tok hans plass i midtforsvaret. Midtbanespiller Oleg Evdokimov har gått glipp av de to siste kampene, og han er sannsynligvis ute i et par uker til. Den ukrainske midtbanespilleren Oleksandr Vasiliev måtte gå av banen med en skade mot Energetyk, og han er usikker.

Katastrofe-start for BATE

BATE Borisov vant 13 seriemesterskap på rad før de sist sesong endte på andreplass, bak Dinamo Brest. Denne sesongen skulle de slå tilbake, men de har fått en katastrofal start. I første serierundegikk storklubben på et flaut 1-3-tap mot Energetyk, hvor forsvarsspilleren Zakhar Volkov ble den store syndebukken med to tabber. Han ble plassert på benken i neste kamp mot Slavia Mozyr, men BATE tapte likevel. Islendingen Willum Thór Willumsson ga BATE ledelsen etter ti minutter, men slurvete forsvarsspill og svakt keeperspill førte til et nytt BATE-tap.

Forrige lørdag tok BATE Borisov sesongens første seier da de slo nyopprykkede Ruh Brest 1-0 på hjemmebane. Det var ikke særlig overbevisende, og onsdag gikk de på sesongens tredje bortetap. Da tapte de 0-1 borte mot Slavia i cupen. Maksim Skavysh kunne sørget for 1-1, men bommet på en heading foran åpent mål elleve minutter før slutt.

Det er fullstendig krise i BATE, og jobben til trener Kirill Alshevskiy henger i en tynn tråd før lagets fjerde bortekamp for sesongen.

Keeper Denis Shcherbitski var tilbake mellom stengene i cupkampen. Det er en viktig forsterkning, for det har vært mye fomling bakest hos BATE. Det skaper utrygghet i et lag. Dmitry Bessmertniy ble hvilt i cupkampen, og han kan være tilbake i startelleveren i denne kampen.

BATE Borisov har vært det suverent beste laget i Hviterussland i en årrekke. De har jevnlig deltatt i Champions League de siste sesongene, men nå ligner de ikke seg selv. På bortebane har de vært forferdelig svake, og det er ingenting som tyder på at borteproblemene skal løses før søndagens kamp.

Forsterket spillerstall

FC Minsk har forsterket spillerstallen i løpet av vinteren, særlig offensivt hvor Vladimir Khvashchinski og Roman Gribovskiy har funnet tonen. Forsvarsspilleren Dmytro Ryzhuk og midtbanemannen Oleg Evdokimov er trolig tilbake på søndag, og de vil løfte laget. BATE Borisov spiller elendig fotball for tiden og forsvaret er åpent som en låvedør. Trener Kirill Alshevskiy mangler erfaring, og etter den dårlige starten risikerer han å få fyken. Minsk er ubeseiret i ti av de siste elleve hjemmekampene. De har vunnet syv av de siste åtte kampene foran egne fans. De har også vunnet to av de tre siste kampene mot BATE. Vi tror storlaget går på et nytt bortetap her.

BATE Borisov lever på gamle meritter, og de virker ikke som Kirill Alshevskiy er i stand til å snu den negative trenden. Minsk har vært sterke hjemme, og vi tror de kan ta alle tre poengene. Oddsen på Minsk-seier er 3,45. Det er ok.