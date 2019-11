Kristiansund er vanskelige å slå på Nordmøre

Det er en herlig fotball-søndag vi har foran oss, og det er et meget rikholdig langoddsprogram som venter. Wolves - Aston Villa og Manchester United - Brighton er blant godbitene fra Premier League, men høydepunktet er utvilsomt gigantoppgjøret mellom Liverpool og Manchester City på Anfield. Her hjemme er det seks kamper i Eliteserien, og Molde kan sikre seriegullet. Ellers er det interessante kamper i FA-cupen, 1. Bundesliga, Serie A og i La Liga.

Kristiansund BK - Sarpsborg 08 2,30 - 3,30 - 2,95 H (spillestopp kl. 1755)

Det er bare å ta av seg hatten for det de klarer å få til i Kristiansund. Også denne sesongen har de med begrensede ressurser levert imponerende resultater. Selv om de kun har én seier på de seks siste kampene, ligger de helt oppe på en syvendeplass. Kristiansund kan verken rykke ned eller ta medalje, men det betyr ikke at de ikke har noe å spille for. Med en god sluttspurt er det nemlig fullt mulig å avansere et par plasser på tabellen. Det kan være gull verdt for økonomien i klubben.

På hjemmebane har nordmøringene vist at de kan slå hvem som helst. De har vunnet mot serieleder Molde (3-2) og Brann (1-0), og de har spilt uavgjort mot Odd (1-1) og Rosenborg (2-2). I forrige hjemmekamp slo de høytflyvende Viking 4-2, men siddisene hadde gjort store endringer på laget, for å satse på semifinalen i cupen mot Ranheim.

Etter kun ett tap på de åtte siste kampene, har sarpingene kommet seg over nedrykksstreken. Før søndagens kamper er østfoldingene fire poeng foran Mjøndalen som er på nedrykksplass, men de har ikke sikret plassen ennå. Det virker som de nye spillerne nå er begynt å finne hverandre, og spillemessig har de løftet seg flere hakk. Laget fra Olavs by har et overkommelig kampprogram. De har Haugesund hjemme og LSK borte i de to siste matchene.

Horn, Tveita og Males er på skadelisten hos gjestene, mens Askar er tvilsom. Han spilte ikke mot Tromsø fordi han har trøbbel med en muskel i beinet. Heller ikke Kristoffer Larsen spilte kampen mot Tromsø, men bergenseren er klar til dyst mot KBK.

Sarpsborg står uten seier i de fire siste kampene mot KBK. De har tapt begge oppgjørene mot nordmøringene hjemme i Østfold, men kampene mellom KBK og S08 på Kristiansund stadion endte uavgjort både i 2017 (2–2) og 2018 (1-1). 1-5-7 på bortebane for sarpingene denne sesongen. Det er ingen grunn til å gi Geir Bakke sine menn tillit her. KBK er sterke hjemme. H til 2,30 i odds er spillbart.

