Kristiansund forlenger Branns tapsrekke

Brann står med to strake tap og har bare spilt inn fire poeng siden Kåre Ingebrigtsen overtok som trener for klubben. Vi tror de får trøbbel også i Kristiansund søndag kveld der toppscorer Amahl Pellegrino og hans KBK venter på Nordmøre.

Det er en variert meny på søndagskupongen også denne uken med seks kamper fra Eliteserien, to kamper fra Premier League, to fra Italiensk Serie A og til slutt to kamper fra Allsvenskan i Sverige.

Bonuspotten er på ca 200 000 kroner og innleveringsfristen er klokka 17:25.





1. Bodø/Glimt - Vålerenga

Rundens storkamp. Serieleder Bodø/Glimt leverte en heroisk innsats borte mot Milan på San Siro torsdag kveld, men måtte til slutt strekke våpen mot den italienske storheten i oppgjøret de til slutt tapte 2-3. Dermed kan laget fullt og helt fokusere på innspurten i Eliteserien denne høsten der de har meget imponerende 16-2-0 og 50 poeng etter 18 kamper. Feilfrie 8-0-0 hjemme på Aspmyra og forrige helg slo de Brann 3-1 på bortebane. Både Junker og Konradsen er også tilbake etter sine skadeavbrekk, men det kan muligens være duket for Boniface på topp igjen her med tanke på at Junker spilte nesten hele kampen i Europa torsdag og har vært lite involvert de siste ukene. Det omvendte møtet mellom lagene i Oslo i sommer endte 2-2.

Vålerenga har slått Brann 5-1 og Molde 2-1 hjemme i de to siste kampene etter landslagspausen der nykommer Vidar Ørn Kjartansson har notert seg for fire scoringer på to kamper til tross for straffebommen mot Molde sist. Samtidig har Fagermos menn meldt seg på i medaljekampen for alvor igjen. Ligger på 5. plass med 32 poeng før denne, men det skiller bare tre opp til Odd som er nummer tre. 3-2-4 er bortefasiten før møtet med den suverene serieleder. Høyreback Borchgrevink fikk seg en smell og måtte ut i seieren mot Molde, men rekker trolig storkampen i nord.

Med mindre Bodø/Glimt har tatt veldig stor skade av midtukens Europa-eventyr, så tror vi de fikser dette. Det er lite som tyder på det, så vi tror på H i Bodø.

2. FK Haugesund - Odd

4-1 i serieavslutningen her i fjor da gjestene misset både medalje og Europacup-spill, mens det endte målløst i det omvendte møtet mellom lagene i Skien i juli måned. FK Haugesund ledet 1-0 på Lerkendal forrige søndag, men måtte reise poengløse hjem i oppgjøret de tapte 1-2. Ligger dermed på 11. plass med 21 poeng, seks foran Start som innehar kvalikplassen i øyeblikket. 4-1-4 hjemme på Haugalandet. Våge Nilsen har stått over de siste kampene med en hofteskade, ellers ser det greit ut for trener Grindhaug. Mads Berg Sande ble tidligere denne uken lånt ut til Sandnes Ulf og spill i OBOS-ligaen.

Odd slo tilbake etter den stygge 1-6 smellen i Bodø med 2-0 seieren hjemme over Stabæk forrige søndag og har tydeligvis tenkt å være med i kampen om medaljer også denne sesongen. De har dårlige minner fra tilsvarende oppgjør her forrige sesong da de røk 1-4 i siste runde og gikk av både bronsemedaljer og spill i Europa. Er på en finfin 3. plass med 34 poeng før turen til Haugesund søndag og har fire seire og fire tap på reisende fot. Lauritsen og Semb er fortsatt ute med skade.

Stoler ikke helt på et medaljejagende Odd-lag på bortebane, så det må bli helgardering i Haugesund.

3. Kristiansund BK - Brann

KBK reiste seg kjapt etter 3-5 smellen hjemme mot Viking for to uker siden da laget slo Start 2-1 borte i Kristiansand forrige helg etter to vakre frisparkscoringer signert Amahl Pellegrino og Christoffer Aasbak. Michelsens gutter ligger på en sterk 6. plass med 30 poeng etter 18 runder av årets sesong og ser ut til å gjøre alle forhåndstips til skamme nok en gang. 4-2-2 hjemme på Nordmøre. Tilsvarende møte sist sesong endte 1-0 i høststormen her, mens det ble 1-1 i Bergen i sommer. Både Holmen Johansen betegnes som usikre i lokalpressen. Det kan bety Sean McDermott tilbake i mål for første gang denne sesongen. Diop var tilbake igjen sist, mens viktige D.P. Ulvestad har stått over de to siste kampene.

Brann har to strake tap og totalt 1-1-3 etter at Kåre Ingebrigtsen overtok treneransvaret i klubben. Sist helg ble det 1-3 hjemme mot serieleder Bodø/Glimt. Ligger på en noe skuffende 10. plass til Brann å være - 22 poeng er fasiten etter 18 runder. 4-1-4 borte er faktisk lystigere lesning enn lagets hjemmefasit som viser kun to trepoengere. Den islandske stopperen Fjóluson signerte denne uken og kan bli kastet rett inn på laget ettersom Forren trøbler. Kolskogen er frisk igjen, mens Eggen Rismark har reist til Ranheim. I tillegg så sto Teniste, Haugen og Rolantsson alle over sist, mens kaptein Pedersen var tilbake etter sitt lille avbrekk.

Det skal bli spennende å se hvordan Brann responderer på to strake tap og skader i troppen. Vi ender opp med H på 96-rekkeren, mens vi spanderer på oss en halvgardering på det største systemet.

4. Mjøndalen - Viking

Det endte 1-1 da lagene møttes i Stavanger tidlig i sesongen - samme sifre som tilsvarende oppgjør her forrige sesong. Mjøndalen er i trøbbel etter 0-2 tapet borte mot Sarpsborg 08 forrige helg. Det var lagets fjerde strake tap og det åttende nederlaget på de ti siste. Ligger nest sist med 14 poeng, men trøsten får være at det kun er ett opp til Start på kvalik, mens avstanden opp til trygg grunn i øyeblikket er på seks poeng. 2-0-6 hjemme på Consto Arena er nedrykkstall. Kaptein Gauseth var tilbake igjen sist, men Brochmann er ute på ubestemt tid. Twum er ny fra Start.

Viking har virkelig funnet høstformen med fire strake seire og scoringer i bøtter og spann. Ti mål har det blitt på de to siste kampene, deriblant to hete kandidater til årets mål signert formspiller Zymer Bytyqi. Stavanger-laget har klatret opp på 7. plass med 25 poeng og ser ut til å ha vinket farvel til bunnstriden for godt. 3-2-4 borte. Løkberg, Furdal og Hove er på skadelista, mens Vikstøl soner for fire gule kort.

Viking er formlaget av disse to, men vi tør ikke å avskrive Mjøndalen helt når de jakter viktige poeng på høsten og ender derfor opp med UB på 96-rekkeren og HUB på det største forslaget vårt.

5. Stabæk - Start

Det ble 0-0 og målløst da disse to møtte hverandre i Kristiansand tidligere i sesongen. Stabæk kommer fra 0-2 borte mot tabelltreer Odd forrige søndag, men kan ellers se tilbake på en finfin sesong der laget aldri på noe tidspunkt har vært involvert i noe bunnstrid. Er nummer ni med 22 poeng før denne runden og vant 2-1 over FK Haugesund i forrige hjemmekamp. Totalt 3-3-3 her på Nadderud. Kassi og Maatsen er begge tilbake etter sine skadeavbrekk, mens Bohinen sto over sist. Moe er som kjent langtidsskadet og ikke aktuell.

Start ble senket av to nydelige frisparkperler forrige helg i 1-2 tapet hjemme mot Kristiansund BK. Da hjalp det fint lite at hjemvendte Christian Bolanos noterte seg for scoring i sin første kamp etter sitt comeback i Start-trøya. De er på kvalik med sine 15 poeng i øyeblikket. Ett skiller ned til Mjøndalen under streken, mens det er fem opp til Sandefjord på trygg grunn. Svake 0-2-6 er ikke egnet til å skremme nevneverdig foreløpig. Kabran er tilbake etter karantene, men nå må Schulze sone. Gjesdal er fortsatt ute med skade, mens Twum er solgt til Mjøndalen.

Vi tror Stabæk for jobben gjort hjemme mot bortesvake gjester. En H på Nadderud.

6. Aalesund - Rosenborg

Aalesund er helt sist med fattige sju poeng etter 18 kamper og det meste tyder på at klubben må ned i OBOS-ligaen igjen etter sesongen, selv om avstanden opp til Start og Mjøndalen fortsatt er innen rekkevidde og det er mange kamper igjen å spille før sluttstrek settes. Har tre strake tap etter at Lars Arne Nilsen overtok treneransvaret og sist helg fikk de så hatten passet borte mot Viking (2-5). 1-2-6 hjemme på Color Line, der sesongens eneste seier så langt har kommet i 3-2 seieren over Start. Agdestein og Sæthre er langtidsskadd, mens Sno og Castro sto over grunnet sykdom sist. I tillegg mistet Fridjonsson, O. Lie, Hatlehol og Gretarsson oppgjøret forrige helg med skade. De tapte 2-3 i det omvendte møtet mellom lagene på Lerkendal i august.

Rosenborg er videre til neste ukes Play Off i Europaligaen mot PSV etter at laget slo Alanyaspor 1-0 hjemme på Lerkendal i vinden torsdag kveld. Anders Konradsen ble utvist i det oppgjøret, men kan selvsagt spille her. Trønderne er nummer fire med 32 poeng i hjemlig liga og har moderate 3-2-3 på bortebane før de gjester Sunnmøre søndag kveld. Islamovic er nå oppe på seks gule kort og må sone. Det betyr trolig Torgeir Børven på topp fra start, selv om spissen nå linkes sterkt til en overgang til tyrkisk fotball. Helland, Reginiussen og Skjelbred er alle tilbake etter sine skader, men med et tett kampporgram vil det nok helt sikkert bli endringer fra trener Hareide her.

Med riktig fokus skal Rosenborg reise hjem fra Ålesund med full pott, selv om torsdagens møte med PSV helt sikkert surrer i bakhodet. B.

7. Manchester City - Leicester

Det endte 3-1 i tilsvarende oppgjør like før jul forrige sesong. Manchester City så sultne og spillesugne ut da laget slo Wolverhampton 3-1 på bortebane i sin åpningskamp mandag. Et ungt City-lag tok seg også videre i ligacupen torsdag etter 2-1 hjemme over Bournemouth. Aguero og Jesus er begge ute med skade og gir manager Guardiola et lite dilemma på topp, mens Silva, Gundogan, Cancelo, Zinchenko og Laporte alle trolig er ute i tillegg.



Leicester røk hjemme mot Arsenal i ligacupen onsdag kveld, men i ligaen har det blitt full pott og seks poeng etter to kamper. De åpnet med å slå West Bromwich 3-0 borte før de slo Burnley 4-2 hjemme søndag for en uke siden. Perieira, Under, Benkovic og Ndidi er trolig alle ute, mens Evans og Gray testes.

Vanskelig å gå imot City, selv om fraværslista nå begynner å bli lang. Det blir H på Etihad i kamp sju.

8. West Ham - Wolverhampton

West Ham er videre i ligacupen etter å ha slått ut Hull på hjemmebane i midtuken, men i ligaen venter de fortsatt på sine første poeng etter å ha startet sesongen med to strake tap. 0-2 tapet hjemme mot Newcastle åpningsdagen ble fulgt opp av 1-2 borte mot Arsenal forrige helg. 0-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i juni etter at sesongen startet opp igjen og ble ferdigspilt. Manager Moyes testet som kjent positivt på koronaviruset nylig, mens Diop og Cullen led samme skjebne av spillerne. Noble og Haller testes, men er sannsynligvis tilbake.



Wolverhampton røk tidlig ut av ligacupen og har dermed hatt spillefri i midtuken. Én seier og ett tap er fasiten i ligaen så langt etter at de slo Sheffield United borte i premieren før de røk 1-3 hjemme mot Manchester City mandag. Jota er solgt til Liverpool, mens Doherty som kjent gikk til Spurs. Inn har Vitinho og Semedo kommet. Jonny mangler fortsatt grunnet skade.



West Ham står fortsatt uten poeng og møter tøff motstand i kveld. Åpent. Det blir UB på det minste forslaget og HUB på det største systemet.

9. Crotone - Milan

De to neste kampene er hentet fra Italiensk Serie A. Crotone har ikke vært oppe på øverste nivå i Italia siden 2017/2018-sesongen. Da ble det 0-3 her. Laget serieåpnet med å tape hele 1-4 borte mot Genoa søndag for en uke siden. Stiller sannsynlig skadefritt også her.



Et svekket Milan-lag med en korona-syk Zlatan slapp med skrekken da laget slo Bodø/Glimt 3-2 hjemme på San Siro torsdag kveld og spiller Play Off til gruppespillet kommende uke. De åpnet ligaen mandag med å slå Bologna 2-0 hjemme på eget gress etter to mål av nevnte Zlatan. Zlatan, Duarte, Leao, Conti, Romagnoli og Musacchio rapporteres å være ute.



Naturlig å tro på B, men det kan være greit å merke seg at det er en del fravær i Milan i kveld.

10. Roma - Juventus

Det endte 1-2 i tilsvarende oppgjør like etter nyttår sist sesong. Roma åpnet sesongen med å spille 0-0 borte mot Hellas Verona forrige helg, men papir-rot fra klubbens side gjør at motstanderen ble tildelt seieren. En trist og smått komisk start på sesongen med andre ord. Perotti, Pastore og Zaniolo mangler til denne.



Juventus satte standarden allerede i seriepremieren da laget slo Sampdoria 3-0 hjemme forrige søndag. Sist sesongs ligamester er ventet å få tøff kamp av flere også denne sesongen. Bernardeschi, Sandro og de Ligt er ute for trener Pirlo.



Romas seriestart er det bare å glemme, mens Juventus så ut til å ha brukt sommeren godt. Vi tror det skal holde med UB i den italienske hovedstaden.

11. Elfsborg - IFK Göteborg

Prestisjefylt lokaloppgjør i Allsvenskan dette mellom et lag som har overrasket positivt og et lag som har overrasket i negativ forstand. Elfsborg er helt oppe på 3. plass med 35 poeng etter 21 kamper. Seks poeng skiller opp til serieleder Malmö etter 1-1 kampen her mot tabelltoer Häcken søndag. Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-0, mens det ble 0-1 i cupen her i sommer. Elfsborg vant 1-0 da de gjestet Göteborg tidlig i sesongen.



IFK Göteborg har ikke innfridd forventningene før sesongen og er helt nede på 14. plass (kvalik) med 21 poeng i øyeblikket etter det skuffende 1-2 tapet hjemme mot Kalmar i forrige runde. De ansatte nylig Roland Nilsson som ny trener og vant i hans første kamp som hovedtrener da jumboen Falkenberg ble slått på bortebane i runden før.



HU i Borås. Dette blir nok fort tett og jevnt.

12. Djurgården - IFK Norrköping

1-1 her i fjor, mens Norrköping vant hele 3-0 i det omvendte møtet mellom lagene tidligere i sesongen. Djurgården røk ut av Europa torsdag kveld etter 0-1 tapet hjemme mot Cluj og kan nå konsentrere seg om hjemlig liga utover høsten. Er nummer fem med 32 poeng før denne runden og jakter i første rekke en medalje. Å gjenta sist sesongs SM-guld ser tungt ut. De sliter med skader og hadde for eksempel bare en frisk midtstopper i torsdagens Europaliga-kvalik.



IFK Norrköping åpnet sesongen forrykende og ledet Allsvenskan tidlig, men utover sensommeren og høsten har det gått tyngre for de hvite og blå. Kommer fra 1-1 hjemme mot serieleder Malmö FF sist helg i en kamp der de utlignet helt på tampen og er nummer fire med ett poeng mer enn vertene før dette oppgjøret.



Djurgården har litt fravær og var i aksjon i Europa så seint som torsdag kveld. Åpent i Stockholm. Vi ender opp med HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

