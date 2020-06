Kristiansund vinner mot LSK

Kristiansund har tapt de tre siste treningskampene. Vi tror de vinner mot LSK tirsdag.

Tirsdag spilles det fem treningskamper før oppstarten i Eliteserien. Direktesport har rettighetene til å vise tre av dem. Vi viser treningskampen mellom Lillestrøm - Kristiansund BK (klokken 13.00), Stabæk - Odd (klokken 16.00) og Strømsgodset - Raufoss (klokken 18.00). Alle de direktesendte kampene vil du finne her!

Lillestrøm skal for første gang på 45 år ikke spille i Norges toppdivisjon i fotball. Kanarifuglene rykket etter forrige sesong ned til nivå to i norsk fotball for første gang siden opprykket i 1975. Det var første nedrykket til romerikingene siden 1966, da laget kom sist i 2. divisjon avdeling , og rykket ned til 3. divisjon Østland/Nordre.

Tirsdag spiller LSK sin første treningskamp etter koronapausen. Da møter de eliteserielaget Kristiansund BK på Åråsen. De har allerede spilt fire treningskamper mot eliteseriemotstand tidligere i vinter. De banket Mjøndalen 5-1 i midten av februar, deretter ble det 1-4-tap mot Glimt og 3-3 mot nyopprykkede Sandefjord. I den siste treningskampen før Norge ble stengt ned på grunn av koronapandemien tapte kanarifuglene 0-2 mot regjerende seriemester Molde.

Det er ingen nye skader hos Lillestrøm før kampen mot Kristiansund. Lars Ranger på vei tilbake etter operasjon, og Arnor Smarason er fortsatt ute.

LSK vil gi mange spilletid

De kommer neppe til å toppe laget, og mye tyder på at alle friske spillere vil få spilletid. Trolig byttes de fleste i pausen. Dette er første kamp etter koronapausen. LSK har trent med fullkontakt i to uker, og av hensyn til skaderisiko vil neppe mange spille mer enn 45 minutter. De spilte internkamp fredag, og spillerne merket overgangen fra å spille på liten bane.

Kristiansund bør slik sett være i en helt annen situasjon etter fire uker med full trening. Dette er siste kampen deres før seriestart, så denne matchen vil ikke nordmøringene tape.

Alle Kristiansund-spillerne har trent for fullt de siste ukene, men Sondre Sørli fikk en liten hjernerystelse i kampen mot Molde torsdag og spiller neppe mot LSK. Resten er tilgjengelig.

Det er alltid vanskelig å spå hvor Kristiansund ender, men det man kan være helt sikker på er at de overrasker positivt. Etter opprykket har nordmøringene endt på syvendeplass, femteplass og sjetteplass de siste tre årene.

Kristiansund byttet nesten alle sammen i pausen da de tapte 2-4 mot Molde. Det kan fort bli sånn mot LSK også. Ikke lett å vite hvordan trener Christian Michelsen tenker, men vi går ut fra at han vil starte med et tilnærmet toppet lag siden det bare er en uke til seriestart.

Kanonkule fra kamerunsk nykommer

Mot Molde presenterte den nye spissen Pemi Faris seg med en kanonscoring, men han er helt sikkert andrevalg bak Flamur Kastrati i starten av sesongen. Målet var likevel en perle. Kameruneren tok med seg ballen fra egen halvdel og fosset fremover. Fra 16 meter klinket han ballen opp i vinkelen.

Kristiansund leverte flere sterke resultater i treningskampene tidlig i vinter. I starten av februar slo de det danske Superliga-laget Horens 2-1. I samme måneden spilte de 1-1 mot Molde, og de vant 3-1 mot Rosenborg.

Like før koronapausen gikk de på et par smeller. Da tapte de hele 0-3 mot 2. divisjonslaget Brattvåg, og de tapte 0-3 mot 1. divisjonslaget Ranheim.

KBK blir nok i år som tidligere et lag som er vanskelig å bryte ned. KBK er sjelden et lag som lar seg spille ut. Vi tror Lillestrøm skal få kjørt seg tirsdag formiddag.

Disse to lagene har møttes til treningskamper to ganger tidligere. Begge gangene på Åråsen. I 2017 endte kampen 1-1, og i fjor vant Kristiansund 3-1. Vi tror på en ny seier til Kristiansund tirsdag.

