Kristoffer Ajer og Celtic går på nytt sjokktap

Celtic er store favoritter på ukens midtukekupong borte mot Livingston. Det er samtidig det eneste laget de har tapt mot på bortebane denne sesongen.

Ukens midtukekupong består av tre kamper fra 5. runde i den engelske FA-cupen, et returoppgjør i semifinalen av både Copa del Rey og Coppa Italia, en kvartfinale i den tyske cupen og avsluttes med fem kamper fra skotsk Premiership. Bonuspotten er på ca 1,8 mill kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.40.

NB! Onsdag er det ca 89 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Sheffield Wednesday - Manchester City

Svake 2-3-5 på de ti siste seriekampene i Championship for Wednesday som er på 12. plass med 48 poeng og har åtte poeng opp til Preston på playoff. Skuffende 1-3 tap hjemme mot bortesvake Derby lørdag. 1-0 seier borte mot Brighton i 3. runde, 2-1 seier borte mot Queens Park Rangers i 4. runde. Anstendige 7-5-6 hjemme i seriespillet. Massimo Luongo og Moses Odubajo er begge tilbake i trening, men ikke klar for kveldens kamp. Viktige Steven Fletcher startet sin første kamp på to måneder lørdag og fikk ingen tilbakefall.

Manchester City tok sin tredje strake seier i ligacupen søndag, da de innfridde med 2-1 seier som storfavoritter mot Aston Villa. Råsterk 2-1 seier borte mot Real Madrid i Champions League forrige onsdag og et strålende utgangspunkt foran hjemmereturen. Ligger på en klar 2. plass i Premier League, men er hele 22 poeng bak suverene Liverpool. Sergio Aguero er friskmeldt etter å ha pådratt seg en smell i søndagens ligacupfinale. Aymeric Laporte og Leroy Sane er Citys eneste fravær.

Manchester City vant også FA-cupen forrige sesong og har vist at de prioriterer hjemlig cup. B.

2. Tottenham - Norwich

5. runde i FA-cupen. Etter 5-2-0 på sju kamper, alle turneringer medregnet, har den siste perioden vært dårlig for Tottenham. 0-1 tap hjemme for RB Leipzig i første åttedelsfinale av Champions League for to uker siden, forrige lørdag ble det 1-2 tap borte for Chelsea i Premier League og søndag ble det 2-3 tap hjemme for Wolverhampton. Ligger på 7. plass med 40 poeng, men har fortsatt klart godkjent 8-2-4 hjemme på Tottenham Hotspur stadium. Harry Kane, Moussa Sissoko og Son Heung-min og Hugo Lloris er fortsatt ute med skader. Tok seg til 5. runde etter 3-2 seier hjemme mot Southampton i omkamp etter at det endte 1-1 på St. Marys.

Etter kun en seier på de ni siste seriekampene, tok Norwich en meget viktig 1-0 seier hjemme mot Leicester fredag kveld. Med 21 poeng er det nå "kun" seks poeng opp til sikker plass i Premier League. Tok seg til 5. runde etter å ha slått Burnley 2-1 borte. Men har vært meget svake på bortebane i serien og kun tatt en seier på 14 bortekamper (1-3-10). Christoph Zimmermann, Sam Byram, Onel Hernandez og Timm Klose er skadet. Både Alexander Tettey og Teemu Pukki har begge slitt med sykdom og stått over trening denne uken. Begge er usikre til kveldens kamp.

Så sent som 22. januar vant Tottenham 2-1 mot Norwich i Premier League i London. Tottenham skal ha gode vinnersjanser i kveld. H.

3. Leicester - Birmingham

5. runde i FA-cupen. Etter en strålende første halvdel i Premier League, har det kladdet voldsomt for Leicester i det siste. Kun en seier på de sju siste seriekampene (1-2-4), men holder fortsatt 3. plassen og har fem poeng ned til Chelsea på plassen bak. Det er spesielt offensivt det svikter nå, ingen scoringer på de tre siste seriekampene. Solide 8-3-3 hjemme på King Power Stadium. 1-0 seier borte mot Brentford i 4. runde. Jamie Vardy mistet fredagens seriekamp mot Norwich og blir heller ikke klar til kveldens kamp.

Birmingham står faktisk med 13 kamper på rad uten tap, alle turneringer medregnet. I Championship tapte laget 2-3 hjemme mot Wigan 1. nyttårsdag, de ti neste seriekampene viser 4-6-0. Ergo er det mange poengdelinger i denne perioden og Birmingham er ikke høyere enn på 15. plass med 47 poeng og har fortsatt ni poeng opp til Preston på playoff. Tok seg til 5. runde etter 0-0 i første kamp mot Coventry og 2-2 i omkampen og deretter seier på straffespark. Moderate 6-6-7 på bortebane i Championship. Jeremie Bela og Jacques Maghoma er ute med skader.

Leicester med 10 seire og en uavgjort i FA-cup kamper mot lag fra en lavere divisjon. Det skal vært svært gode vinnersjanser også i kveld. Men det er mange storfavoritter på midtukekupongen, så vi tar med en halvgardering i denne. HU.

4. Mirandes - Real Sociedad

Returoppgjør i semifinalen i Copa del Rey. Real Sociedad vant 2-1 i første møte. Mirandes på 11. plass i Segunda til daglig, der de er den store uavgjortspesialisten. Ihvertfall på hjemmebane der de står med 5-10-1. Totalt 39 poeng og kun fire poeng opp til Elche playoff. Mirandes med 2-1 seier etter ekstraomganger hjemme mot Celta Vigo i 16-delsfinalen, 3-1 seier hjemme mot Sevilla i åttedelsfinalen og 4-2 seier hjemme mot Villarreal i kvartfinalen. Så Mirandes har virkelig gjort seg fortjent av semifinaleplassen.

Real Sociedad med fire strake hjemmeseire i La Liga, samtidig er de to siste bortekampene tapt. Sterke 8-2-3 på hjemmebane, mer variable 5-2-5 på bortebane. Ligger på 6. plass med 43 poeng og har kun to poeng opp til Getafe på den viktige 4. plassen. Slo som kjent ut Real Madrid i kvartfinalen, etter en knallsterk 4-3 seier på Santiago Bernabeu.

Ingen walkover for Real Sociedad dette, med tanke på at Mirandes har slått ut La Liga-lag i de tre foregående rundene. Vi spiller U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

5. Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

Kvartfinale i den tyske cupen, også kalt DFB-pokal. Eintracht Frankfurt vant denne sesongen 2017/18, Eintracht Frankfurt var i semifinalen i Europa League forrige sesong og de er klare for åttedelsfinale i Europa League denne sesongen. Det er liten tvil om at Eintracht Frankfurt er et cuplag. Søndagens seriekamp borte mot nettopp Werder Bremen ble utsatt, da Eintracht Frankfurt's returkamp mot Salzburg i Europa League måtte utsettes til fredag grunnet ekstremvær i Østerrike torsdag kveld. Ligger på 12. plass i Bundesliga med 28 poeng og har flotte 6-3-3 på hjemmebane.

Full krise for Werder Bremen i Bundesliga som står med ni tap på de ti siste seriekampene. Ligger nest sist og på direkte nedrykk med kun 17 poeng. Det er fire poeng opp til kvalikplassen og åtte poeng opp til Mainz på sikker plass. 3-3-6 totalt på bortebane. Slo forøvrig Borussia Dortmund meget overraskende 3-2 hjemme i kvartfinalen. Har en meget viktig bortekamp mot Hertha Berlin i Bundesliga lørdag og vil trolig prioritere serien høyest.

Det skal være meget gode sjanser for at Eintracht Frankfurt vinner onsdagens kvartfinale. H.

6. Juventus - AC Milan

Kampen er utsatt grunnet Coronaviruset og blir trukket. Folkerekken viser tegnfordelingen 63-24-13 onsdag morgen. Vi gambler på at trekningsmaskinen er på vår side. H.

7. Lyon - Paris Saint-Germain

Semifinale i Coupe de France og PSG har faktisk vunnet denne cupen de fem siste sesongene.

Lyon fulgte opp forrige onsdags 1-0 seier hjemme mot Juventus i den første åttedelsfinalen i Champions League, med 2-0 seier hjemme mot St. Etienne i søndagens seriekamp. Avanserte til 5. plass med den seieren og står med totalt 40 poeng. Det er sju poeng opp til Rennes på 3. plass (de tre øverste plassene gir plass i neste sesongs Champions League). Moderate 5-4-4 på hjemmebane. Memphis Depay er fortsatt ute med skade.

Paris Saint-Germain med 16 scoringer på sine fire siste seriekamper og har scoret fire mål i hver av dem. Komfortabel 4-0 seier hjemme mot Dijon lørdag. Neste onsdag venter den meget viktige hjemmereturen mot Borussia Dortmund i Champions Leagues åttedelsfinale. Solide 10-1-2 på 13 spilte bortekamper i Ligue 1. Thiago Silva, Ander Herrera og Choupo-Moting er ute med skader. mens Presnel Kimpembe soner karantene.

Lyon med 2-1 seier mot PSG både i 2017/18-sesongen og i 2018/19-sesongen, mens PSG vant 1-0 denne sesongen. Den kampen ble spilt 22. september i fjor. UB.

8. Rangers - Hamilton Academical

De fem siste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra skotsk Premiership. Etter sin sterke 2-1 seier borte mot Celtic i romjulen, har Rangers avgitt ti poeng på sine åtte neste seriekamper (4-2-2). Det har passet dårlig all den Celtic står med 8-0-0 i den samme perioden. Ergo er det blitt 12 poeng opp til Celtic, riktignok med en kamp mindre spilt. Tok seg videre til åttedelsfinalen i Europa League etter seier både hjemme og borte mot Braga, men røk 0-1 borte mot Hearts i lørdagens kvartfinale i den skotske FA-cupen. Rangers har med andre ord ikke vært som best etter nyttår. Sterke 11-1-1 hjemme på Ibrox. Velkjente Jermain Defoe er fortsatt ute med skade.

Nestjumbo Hamilton med kun 21 poeng og ligger på kvalikplass. Svært moderate 1-3-4 på åtte seriekamper etter nyttår og kun en borteseier er det blitt denne sesongen (1-6-6). Kaptein Brian Easton er bortelagets eneste fravær.

5-0- seier hjemme samt 3-1- og 4-1-seier borte for Rangers mot Hamilton denne sesongen. Det er ikke lett å argumentere for bortepoeng i denne. H.

9. Livingston - Celtic

Den skotske serien deles i to etter 33 serierunder og således er det viktig å havne topp seks. Livingston på 5. plass med 38 poeng og har seks poeng ned til Kilmarnock på 7. plass. Totalt 38 poeng, hele 27 av disse er tatt på hjemmebane. Kun to tap er kommet på eget gress hittil (8-3-2). Det skal ikke være fravær av betydning for Livingston.

Celtic med åtte strake seire etter romjulstapet hjemme for Rangers og leder serien overlegent med 12 poeng ned til Rangers på 2. plass. Gedigen nedtur i 16-delsfinalen i Europa League. Hadde 1-1 med seg fra bortemøtet mot FC København, men presterte å tape 1-3 i hjemmereturen. Bunnsolide 12-1-1 på bortebane i serien. Michael Johnston er eneste fravær for Celtic.

Celtics eneste bortetap denne sesongen kom mot nettopp Livingston 6. oktober. Livingston er kapable til å vinne igjen. Vi spiller HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

10. Motherwell - Ross County

Til tross for en flott 3. plass for Motherwell, er det likevel hele 22 poeng opp til Rangers på 2. plass og hele 34 poeng opp til serieleder Celtic. Står med 13-3-12 totalt og 42 poeng. Fem runder før serien skal deles, er det ti poeng ned til Kilmarnock på 7. plass. Formen er meget svak med 0-2-4 på de seks siste seriekampene og forrige tirsdag, ble det 1-2 tap hjemme for svakt plasserte St. Mirren. Beskjedne 6-1-7 på hjemmebane. Venstreback Jake Carrol er ute for resten av sesongen.

Ross County på 9. plass med 29 poeng og har således åtte poeng opp til Hibernian på 6. plass. Formen er ikke så aller verst med 2-1-1 på de fire siste og overraskende 2-1 seier borte mot Aberdeen i forrige runde. Moderate 2-5-8 på hjemmebane.

Det endte 1-2 i tilsvarende kamp tidligere i sesongen og med tanke på hjemmelagets meget svake form, kan Ross County vinne igjen. HB.

11. Kilmarnock - Aberdeen

Ustabile 3-0-3 på de seks siste seriekampene for Kilmarnock som ligger på 7. plass med 32 poeng. Det er sju poeng opp til Hibernian på 6. plass. Brukbare 6-4-4 på hjemmebane og slo Rangers 2-1 i nest siste hjemmekamp. Midtbanespilleren Alan Power ble utvist mot Celtic sist og soner følgelig karantene i kveld.

Aberdeen med et meget skuffende 1-2 tap hjemme for bortesvake Ross County forrige tirsdag, men er oppe på 4. plass med 41 poeng og skal komme topp seks. Fin 2-0 seier borte mot St. Mirren i lørdagens kvartfinale i FA-cupen og møter Celtic borte i semifinalen. Brukbare 5-5-4 på bortebane. Midtbanespilleren Dean Campbell ble utvist i hjemmekampen mot Ross County forrige tirsdag og må sone karantene i kveld.

0-0 i tilsvarende oppgjør i tredje serierunde. HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. St. Mirren - St. Johnstone

Meget viktig 2-1 seier borte mot Motherwell for St. Mirren forrige tirsdag. Det sendte laget opp på 25 poeng. Ligger tredje sist, men har nå fire poengs luke ned til Hamilton Academical på kvalikplassen. Brukbare 4-5-4 på hjemmebane. Lørdag ble det 0-2 tap hjemme for Aberdeen i kvartfinalen i FA-cupen. Midtbaneduoen Kyle Magennis og Ryan Flynn er fortsatt ute med skader.

St. Johnstone spilte også kvartfinale i FA-cupen hjemme lørdag og i likhet med St. Mirren, ble det tap. Serieleder Celtic vant 1-0. Ligger på 8. plass i serien med 32 poeng og har fem poeng opp til Hibernian på 6. plass. Viser bra form der og står med 3-3-1 på de sju siste seriekampene, men har ikke bedre enn 3-5-4 på bortebane. Murray Davidson er skadet for bortelaget.

2-0 til St. Mirren i tilsvarende kamp tidligere denne sesongen. HU.

96-rekker:

1. Sheffield Wednesday — Manchester City B

2. Tottenham — Norwich H

3. Leicester — Birmingham HU

4. Mirandes — Real Sociedad U

5. Eintracht Frankfurt — Werder Bremen H

6. Juventus — Milan H

7. Lyon — Paris Saint-Germain UB

8. Glasgow Rangers — Hamilton Academical H

9. Livingston — Celtic HUB

10. Motherwell — Ross County HB

11. Kilmarnock — Aberdeen HU

12. St. Mirren — St. Johnstone HU

432-rekker:

1. Sheffield Wednesday — Manchester City B

2. Tottenham — Norwich H

3. Leicester — Birmingham HU

4. Mirandes — Real Sociedad HUB

5. Eintracht Frankfurt — Werder Bremen H

6. Juventus — Milan H

7. Lyon — Paris Saint-Germain UB

8. Glasgow Rangers — Hamilton Academical H

9. Livingston — Celtic HUB

10. Motherwell — Ross County HB

11. Kilmarnock — Aberdeen HUB

12. St. Mirren — St. Johnstone HU