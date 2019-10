Kroatia viser at de er beste laget

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram denne søndagen og det er naturligvis EM-kvalifiseringskampene som er det store. Søndag er åtte EM-kamper som skal spilles der Wales - Kroatia på forhånd ser mest spennende ut. Ellers er det en rekke kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det spilles også en god del håndball båder her hjemme og internasjonalt.

Wales - Kroatia B 2,30 (spillestopp kl 20.40)

EM-kvalifisering, gruppe E. Wales spilte 1-1 borte mot Slovakia torsdag. Det var et brukbart resultatet for Ryan Giggs og Wales, som nå har en reell mulighet til å ta andreplassen i gruppen. Den tidligere Manchester United-stjernen og Wales ligger tre poeng bak Slovakia som innehar den viktige andreplassen, men de har én kamp mindre spilt enn Kroatia, Ungarn og Slovakia.

Med seier vil Wales skaffe seg et perfekt utgangspunkt før de siste to kampene, men de kan også komme seg til EM med tap. Da må de vinne de to siste kampene - i Aserbajdsjan og hjemme mot Ungarn, og Kroatia må samtidig slå Slovakia 16. november, den samme dagen som Wales spiller i Baku. Det er fordi hvis Wales og Slovakia begge ender på 13 poeng, så vil waliserne havne foran slovakene på innbyrdes oppgjør.

De er fire poeng bak Kroatia og tre poeng bak Slovakia, men taper Ryan Giggs' menn mot Kroatia vil de ikke lenger styre sin egen skjebne. Da må de stole på at kroatene slår Slovakia.

Wales har ikke klart å skape den samme entusiasmen rundt landslaget som det var sist de spilte EM-kvalifisering. De har kun vunnet tre av seks kamper i gruppespillet.

Waliserne har et tøft kampprogram, men poenget de tok borte i Trnava var viktig. De tok ledelsen i Slovakia etter en scoring av Kieffer Moore i det 25. minutt. Det gjorde at de kunne legge seg bakpå og satse på kontringer, men det holdt ikke helt inn. De slapp inn et mål i andre omgang, og klarte ikke å svare.

Wales har ikke overbevist i denne kvaliken, men de har spilt bedre foran egne fans, og det gir dem håp før kampen mot gruppeleder Kroatia.

Giggs mangler en rekke spillere før kampen mot kroatene. Forsvarsspillerne Mepham og Lawrence og spissene Woodburn og Hedges er ute. I tillegg er den defensive midtbanespilleren Ampadu fra Leipzig og Juventus-spilleren Ramsey usikre. Torsdagens målscorer, Wigan-vingen Kieffer Moore, må testes før søndagns kamp.

Kroatia har vært litt opp og ned i denne kvalifiseringen, men de leverte en solid kamp da de slo Ungarn 3-0 i Split på torsdag. Det var bare ett lag på banen i første omgang. Kroatene kjørte over ungarerne fra første spilleminutt, og Luka Modric ga dem ledelsen allerede etter fem minutter. Petkovic fulgte opp med to scoringer til før pause, og dermed kunne vertene roe ned i andre omgang. Likevel var de det beste laget på banen. De misset blant annet på et straffespark, og de kontrollerte kampen siden de spilte med én mann mer fra det 56. minutt.

Kroatia kan faktisk være klare for EM søndag kveld med en seier i Cardiff, men da må ikke Ungarn spille uavgjort eller tape mot bunnlaget Aserbajdsjan.

Midtbanespiller Brozovic fra Inter er suspendert. Stopperen Mitrovic fra Club Brugge er skadet. Men kroatene har ersttere som holder et høyt nivå.

Wales spiller bedre hjemme i Cardiff, men de holder ikke samme standard som Kroatia. Det waliserne har vist i de siste kampene er ikke tilstrekkelig til å slå kroatene, mener jeg. Uavgjort kan ikke utelukkes her, men Kroatia har alt å spille for her. Wales er tross alt ubeseieret i de ni siste hjemmekampene i EM-kvaliken. Men: Kroatene har en god statistikk mot Wales. De har vunnet de alle de fire siste kampene mot dem, og de har scoret minst to mål i de fire møtene med waliserne. Kroatia viser at de er det beste laget og vinner til 2,30 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

