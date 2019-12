Kun seier som gjelder for Norge mot Danmark

Norge er under press etter tapet mot Nederland fredag og må vinnee søndagens kamp i mellomrunden mot Danmark.

Søndagens langoddsprogram har sitt aller største høydepunkt i den norske cupfinalen mellom Haugesund og Viking. De norske håndballjentene spilles første kamp i mellomrunde mot Danmark i håndball-VM. Det spilles fire kamper i Premier League og det er kamper i både Bundesliga, La Liga, Serie A og Ligue 1. I tillegg er det ligacupfinale mellom Rangers og Celtic i Skottland. Det er ellers masse verdenscup på menyen.

Norge - Danmark handikap fulltid 0-3 - B 1,88 (spillestopp søndag kl 12.25)

Norge fikk som ventet en tøff utfordring i gruppefinalen mot Nederland fredag. Ledet den kampen lenge, men utover i 2. omgang overtok Nederland ledelsen og vant 30-28 tilslutt. Det betyr at Nederland fikk med seg fire poeng til mellomrunde, mens Norge kun fikk med seg to poeng. Tyskland fikk med seg tre poeng, mens SydKorea fikk med seg to poeng, mens søndagens motstander Danmark fikk med seg ett poeng fra gruppe B og det er altså disse tre nasjonene Norge skal møte i mellomrunden. Trolig må Norge vinne mot alle tre.

Danmark innledet håndball-VM med 37-12 seier mot Australia, og deretter 26-26 mot Sør-Korea. I tredje kamp ble det ettmålstap mot Tyskland og Danmark måtte således vinne både mot Brasil og Frankrike i de to siste. 24-18 seier mot Brasil og slo altsåut regjerende Europamester Frankrike med 20-18 fredag i en rysare av en håndballkamp.

Norge har ni strake seire mot Danmark inkludert vennskapskamper og vant hele 31-20 i Møbelringen Cup i mars i år. Men har ikke møtt hverandre i mesterskap siden EM i 2016, da vant Norge 22-20 i hovedrunden.

Norge må vinne, Danmark må ihvertfall vinne søndagens kamp med tanke på at de kun har ett poeng med seg inn i hovedrunden. Et lag som slår ut Frankrike blir ingen walkover for Norge. Vi setter pengene på handicapspillet Norge - Danmark 0-3 til fine 1,88 i odds. For at det spillet skal gå inn, må altså Danmark maks tape denne med to mål, mens uavgjort eller dansk seier naturligvis også gir treff.

