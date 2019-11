Kun tre poeng som gjelder for Sarpsborg 08

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det er klart for nest siste serierunde i Eliteserien og samtlige åtte kamper starter kl 18.00. I Premier League skal Manchester United ut i en tøff bortekamp mot Sheffield United. Her hjemme spilles også den avgjørende playoffkampen mellom Åsane og Notodden om plass i neste sesongs OBOS-liga. Ellers er det flust med kamper i både La Liga, Serie A og Bundesliga og det er også verdenscup slalåm for menn i finske Levi.

Sarpsborg 08 - Haugesund H 1,75 (spillestopp kl 17.55)

Etter en flott periode med fem kamper uten tap (2-3-0) havarerte Sarpsborg 08 på Nord-Vestlandet for 14 dager siden og ble regelrett utspilt av Kristiansund og fikk 0-4 med seg hjem til Østfold. Ligger fjerde sist med 28 poeng, og har ett poeng ned til Mjøndalen på kvalikplassen og to poeng ned til Godset på direkte nedrykk. I siste serierunde venter en ekkel bortekamp mot Lillestrøm. Kun to tap hjemme på Sarpsborg stadion denne sesongen, men hele åtte poengdelinger (4-8-2). Har Jon Helge Tveita, Jørgen Horn, Alexander Ruud Tveter og Mate Manes langtidsskadd. Av de dagsaktuelle er Amin Askar usikker.

Lite motivasjon for Haugesund

Haugesund er altså klare for cupfinale 8. desember mot Viking, men er ubeseiret på tre seriekamper etter at de ble klare for cupfinalen. Etter to strake 2-2 kamper, ble nettopp Viking slått 1-0 hjemme i Haugesund i forrige serierunde. Ligger på 8. plass med 36 poeng og har ingenting å spille for i de to siste. Brukbare 4-6-4 på bortebane. Det er ingen nye skader eller karentener for Haugesund.

3-0-1 på de fire siste tilsvarende på Sarpsborg stadion. Det skal være bra sjanse for hjemmeseier igjen. 1,75 er kanskje litt snaut, men vi lar det gå og kombinerer med en annen hjemmeseier fra Eliteserien.

Bodø/Glimt - Kristiansund H 1,50 (spillestopp kl 17.55)

Etter fire strake poengdelinger, måtte Glimt se at Rosenborg snudde kampen på Lerkendal for 14 dager siden. Glimt ledet 2-1 i det lengste Rosenborg kom tilbake og Marius Lundemo satte inn seiersmålet og 3-2 til RBK fem minutter på overtid. To serierunder før slutt holder Glimt andreplassen med to poeng ned til Odd og tre poeng ned til Rosenborg på 4. plass. Glimt har åtte mål bedre målforskjell enn trønderne, så vinner de søndagens hjemmekamp, blir det medalje. Har en lei bortekamp mot Molde i siste serierunde. Solide 9-4-1 på Aspmyra, men tre av de fire siste har endt med poengdeling. Det skal ikke være fravær for hjemmelaget.

Kristiansund har gjennomført nok en strålende sesong på øverste nivå og smadret Sarpsborg 0-4 med hele 4-0 hjemme i Kristiansund i forrige serierunde. Er helt oppe på 6. plass på tabellen med 41 poeng, men har som vanlig vært klart best hjemme på Nordmøre med 8-4-2 på 14 spilte hjemmekamper. Betydelig mer moderate 3-4-7 på bortebane. Høstens slager Amahl Pellegrino er ferdigspilt for sesongen med en skade i håndleddet.

3-0 til Glimt i tilsvarende kamp på Aspmyra i fjorårssesongen. Glimt sikrer medalje med seier og må ha meget gode vinnersjanser i denne. 1,50 er som det må være for hjemmeseier. Kombinert med seier til Sarpsborg 08 får vi da en hjemmedobbel til 2,63 i totalodds.

